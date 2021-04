Per la giornata di domani, lunedì 5 aprile 2021, ci saranno ancora i segni di fuoco in vetta alla classifica astrologica, mentre quelli di acqua potrebbero subire una discesa significativa, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Vergine e il Toro sono pressoché stabili, ma potrebbero andare incontro a un calo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni per il giorno di Pasquetta.

Ariete ai primi posti

1° Leone: fin da subito vi metterete in moto per rendere i vostri affari estremamente vantaggiosi, sia per voi stessi che per l'intera squadra di lavoro.

Ci saranno dei momenti di romanticismo in cui riscoprirete anche la voglia di condivisione.

2° Sagittario: non mancherete di sfoderare tutta la vostra energia per qualcosa a cui tenete molto e che in questo momento vi sta rendendo anche più fiduciosi in voi stessi. Ci sarà tempo anche per qualche novità.

3° Ariete: state preparando il terreno per un progetto sostanzioso che vi prenderà molto tempo da questa settimana. Già da questo lunedì infatti potreste avete mille impegni a cui andare incontro.

4° Capricorno: la stabilità in amore sarà una certezza che - se “toccata” - potrebbe vacillare molto facilmente. Sul lavoro non avvertirete la stanchezza che in altri contesti avete percepito come estremamente impellente.

Acquario attento

5° Acquario: finalmente avrete modo di focalizzare la vostra attenzione verso qualcuno a cui tenete, per sondarne le intenzioni. Qualche scoperta sicuramente vi entusiasmerà, suscitando in voi ancora più interesse.

6° Gemelli: finalmente avrete qualche ora di pausa in più in cui dedicare maggior cura a voi stessi, sia per quel che riguarda il fisico che il corpo.

Ci sarà anche un'intesa inaspettata con qualcuno sul lavoro.

7° Vergine: ci sarà qualche piccolo insuccesso che però non vi darà fastidio più di tanto, ma dovrete comunque fare leva sulle vostre capacità e incitare la vostra squadra lavorativa a fare altrettanto. Sarete un po' freddi con le amicizie.

8° Scorpione: un litigio potrebbe incrinare l'atmosfera molto positiva che ultimamente aveva reso la vostra relazione più distesa.

Dovrete innanzitutto ritrovare la serenità personale e poi rendere i vostri rapporti meno tesi.

Bilancia insoddisfatta

9° Toro: vi sentirete ancora piuttosto sottotono, anche perché fin da questo lunedì non si prospetta una settimana molto facile sul piano lavorativo. Date un po' di vivacità alla vostra relazione per staccare dalla routine quotidiana.

10° Bilancia: avvertirete un certo senso di insoddisfazione già dalla giornata di lunedì, questo sarà un'allerta per tutto l'arco settimanale.

11° Cancro: dovrete prestare la massima attenzione allo stress, perché il riposo non è stato sufficiente nel corso del fine settimana. Un po' di malessere potrebbe impedirvi anche la mansione più semplice.

12° Pesci: qualcosa bloccherà il vostro lavoro, forse un contrattempo che probabilmente già vi sta accompagnando da molti giorni a questa parte. Il consiglio è quello di non essere troppo impulsivi sul lavoro.