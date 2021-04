L'Oroscopo settimanale dal 5 al 11 aprile è pronto a svelare le previsioni zodiacali da lunedì a domenica. In primo piano i segni dello zodiaco dall'Ariete fino ai Pesci: ansiosi di togliere il velo dal segno top della settimana? Giusto per dare un piccolo anticipo sulla situazione astrologica generale, diciamo subito che a sorridere a questo giro saranno giustamente gli amici nativi dei Pesci - voto 10, favoriti dalla Luna in entrata nel segno. Splendida la prima settimana piena del mese di aprile anche per i nativi dell'Acquario - voto 9, anch'essi sostenuti a piene mani da una meravigliosa Luna, in transito nel comparto proprio il primo giorno della settimana.

Invece, le analisi astrologiche sul periodo segnalano una settimana poco positiva per gli appartenenti al segno del Capricorno - voto 6, interessati da turbolenze astrali abbastanza pesanti.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana senza novità rilevanti, preventivata sulla media positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive indicate nello schema sottostante (lunedì e domenica), non avrete di che lamentarvi. L'oroscopo della settimana in questo caso consiglia di giocare tutto sulle giornate indicate a cinque stelle principalmente, usando quelle da quattro stelle per eventuali ripieghi.

In entrambi i casi saranno periodi ottimi per fare o eventualmente disfare ciò che interessa. Massima concentrazione invece sulle giornate di giovedì e venerdì, le uniche classificate in negativo.

Vediamo le altre giornate come sono state valutate:

★★★★★ lunedì 5, domenica 11;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7, sabato 10;

★★★ giovedì 8 aprile;

★★ venerdì 9 aprile 2021.

♏ Scorpione: voto 7.

Settimana buona con frangenti molto positivi su cui puntare. Escludendo la parte interessante le giornate di fine periodo, ossia venerdì e sabato, le restanti potranno essere gestite con una certa tranquillità. Parlando in generale, un guadagno inaspettato, mercoledì 7 oppure giovedì 8, permetterà a qualche nativo di fare un acquisto desiderato da tempo.

Invece nel corso dei giorni di lunedì 5 o domenica 11 aprile riuscirete a concretizzare un progetto interessante: non dimenticate di mettere quanta più passione, costanza e determinazione possibili in quello che andrete a fare. In amore, la Luna vi strizzerà l'occhio soprattutto martedì 6 aprile, quindi non esitate davanti a un invito, anche se la persona non dovesse convincere del tutto a primo acchito.

Il resoconto settimanale:

Top del giorno martedì 6 aprile;

martedì 6 aprile; ★★★★★ mercoledì 7, giovedì 8;

★★★★ lunedì 5, domenica 11;

★★★ venerdì 9 aprile;

★★ sabato 10 aprile 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Si prospetta un periodo poco performante per molti del segno, sotto molteplici aspetti; in primis in quello lavorativo e poi in misura minore in quello prettamente sentimentale.

Partiamo col dire che la settimana inizierà non troppo positivamente, finendo però in seguito con il regalare tanta fortuna e voglia di vivere un po' a tutti. Le giornate migliori? Eccole: vedranno cinque stelle giovedì 8 e venerdì 9 aprile; invece, segnate da quattro stelle saranno le giornate di mercoledì 7, sabato 10 e domenica 11 aprile. A questo punto bisogna mettere in evidenza - purtroppo - le due giornate meno fortunate: il giorno 5 marcherà tre stelle "sottotono", mentre martedì 6 sarà portatore del "ko" con solo due stelle.

A voi il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

★★★★★ giovedì 8, venerdì 9;

★★★★ mercoledì 7, sabato 10, domenica 11;

★★★ lunedì 5 aprile;

★★ martedì 6 aprile.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5.

Settimana con l'oroscopo poco fortunato in quanto preannuncia un po' di agitazione generale. Pertanto il periodo sarà da vivere con una certa concentrazione, evitando di strafare oppure di eccedere con la fiducia in chi sapete non la meriti. Cercate invece l'armonia con chi avete accanto, soprattutto partner, famigliari stretti e amici sinceri. Lunedì 5, intanto, si presuppone possa essere un'ottima giornata, l'unica, segnata da cinque stelle relative ai periodi fortunati: mettete pure in gioco ciò che più piace, gli astri saranno con voi. Leggermente in calo, ma sempre perfette per superare indenni il periodo, saranno quelle di martedì 6, giovedì 8 e venerdì 9 aprile, tutte portatrici di quattro buone stelle.

Non favorevole per voi saranno due giorni in particolare: quali? Vediamoli insieme: mercoledì 7 arriveranno tre stelline e relativo periodo "sottotono"; invece il giorno 11 aprile porterà le famigerate due stelline relative ai frangenti da "ko".

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 5 aprile;

★★★★ martedì 6, giovedì 8, venerdì 9;

★★★ mercoledì 7, sabato 10;

★★ domenica 11 aprile 2021.

♒ Acquario: voto 9. L'oroscopo della settimana presume possa arrivare uno splendido periodo per molti di voi nativi. Il mese di aprile già iniziato proseguirà decisamente in bellezza, regalando in questa fase una giornata miglio dell'altra. La giornata top intanto arriverà lunedì 5 aprile, in questo caso portata dalla Luna in ingresso nel segno.

Preparatevi a gongolare anche in quelle giornate messe in conto con cinque stelle, come del resto saranno senz'altro martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10. La buona Astrologia in questo frangente anticipa ancora discrete giornate abbastanza positive, come quelle di giovedì e venerdì, entrambe considerate da quattro stelle. Leggermente sotto le attese invece, domenica 11 aprile, purtroppo sotto l'influenza di pianeti poco performanti: valore, tre stelline.

Le stelle giorno per giorno dai migliori ai peggiori:

Top del giorno lunedì 5 aprile - Luna nel segno;

lunedì 5 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 6, mercoledì 7, sabato 10;

★★★★ giovedì 8, venerdì 9;

★★★ domenica 11 aprile 2021.

♓ Pesci: voto 10. Se è vero che l'Astrologia difficilmente sbaglia, questo mercoledì 7 aprile potrebbe dare davvero uno splendido "buongiorno": le stelle infatti hanno riservato per tale data una meravigliosa "top del giorno" grazie ad un evento davvero speciale.

Curiosi di sapere, vero? Ebbene, proprio a metà settimana nel vostro settore entrerà la Luna: iniziate pure a gongolare! Altrettanto buone, targate con splendide 5 stelline, anche quelle di giovedì 8, venerdì 9 e domenica 11 aprile: saranno favoriti sia i rapporti sentimentali che di lavoro. Scendendo un po' di tono, passiamo a declamare quelle giornate definite "normali": pertanto, corredate da quattro stelle risulteranno lunedì 5, martedì 6 e sabato 10 del mese.

Il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

Top del giorno mercoledì 7 aprile - Luna nel segno;

mercoledì 7 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 8, venerdì 9 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5, martedì 6 e sabato 10.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

A disposizione e già pronta da analizzare la nuova classifica della settimana da lunedì 5 a domenica 11 aprile, presente in questo contesto è valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà Pesci, favorito da una splendida Luna nel segno. Curiosi di mettere in chiaro quali saranno gli altri segni baciati dalla fortuna?

Posizioni e pagelle della settimana da lunedì a domenica:

1° Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Acquario, voto 9;

3° Ariete e Leone, voto 8;

4° Cancro, Vergine e Scorpione, voto 7;

5° Toro, Gemelli, Bilancia e Sagittario, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il rapporto astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 aprile 2021, dunque impostato sulla prima settimana piena del mese di aprile, termina qui. Vi ricordiamo che le nuove previsioni con annessa classifica analizzerà il lasso temporale compreso tra il 12 e il 18 del mese in corso.