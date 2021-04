L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 aprile prevede che il pianeta Venere entrerà nel segno zodiacale del Toro, il quale finalmente vedrà decollare la propria relazione di coppia, così come la Vergine, anche se potrebbe essere ostacolata dalla Luna in quadratura nel weekend. Arrivano delle difficoltà per i nativi del Leone dal punto di vista sentimentale, invece i nativi dei Pesci saranno particolarmente simpatici, sociali.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 aprile 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 aprile 2021 segno per segno

Ariete: inizio di settimana super fortunato per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in congiunzione che vi regaleranno fantastici momenti di passione.

Purtroppo però, entrambi vi lasceranno a partire da mercoledì, ma considerato che il vostro rapporto funziona bene, non dovreste avere problemi a gestirlo al meglio. Se siete single magari servirà solo un po’ di persuasione e simpatia in più per conquistare la persona che vi piace. Nel lavoro le vostre entrate potrebbero aumentare, ma tenete in considerazione che potrebbero esserci delle spese. Voto - 8+

Toro: una settimana che comincerà un po’ a rilento secondo l'oroscopo, ma destinata ad esplodere a partire da mercoledì, quando sia Venere, sia la Luna si troveranno entrambi in congiunzione al vostro segno. Preparatevi dunque a vivere momenti magici, d'oro, tutti insieme alla persona che più amate al mondo.

Se siete single potreste sentirvi pronti ad accogliere l'amore nel vostro cuore. Nel lavoro Urano nel segno vi stuzzica a prendere delle decisioni che forse potrebbero rivelarsi azzeccate per migliorare la vostra posizione. Voto - 8+

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che vedrà un cielo un po’ meno favorevole, ma comunque piuttosto soddisfacente nei vostri confronti.

In amore nel weekend potrete contare sul supporto della Luna, che vi permetterà di esprimere esattamente ciò che volete, quindi, che siate single oppure no, datevi da fare per far felice la persona che amate. In ambito lavorativo potrebbero affacciarsi nuove opportunità all'orizzonte, grazie anche ad un po’ di fortuna fornitavi da Giove.

Voto - 8

Cancro: una settimana che finalmente vi vedrà risalire tra i segni più fortunati secondo l'oroscopo, almeno sotto il profilo sentimentale. Da mercoledì infatti Venere si troverà in sestile dal segno del Toro, e sarà dunque il momento di chiarire alcune cose con il partner e rivivere al meglio il vostro rapporto. Se siete single nelle prossime giornate il vostro cuore potrebbe battere forte. In ambito lavorativo non state andando malissimo, ma nemmeno potete dire di essere i migliori, ragion per cui dovrete provare a dare di più. Voto - 7,5

Leone: le cose per voi cominciano a mettersi nuovamente male secondo l'oroscopo. A partire da mercoledì Venere e la Luna si metteranno contro di voi, e per quanto riguarda i sentimenti potrebbe nascere qualche tensione in più nel vostro rapporto, in particolare per le coppie di lunga data.

Se siete single innamorarsi è ancora possibile, ma dovrete faticare un bel po’. Nel lavoro potrete contare su Mercurio ancora per un po’, dunque cogliete le varie occasioni e fate di tutto per mettere a segno qualche successo. Voto - 7-

Vergine: dichiarare il vostro amore sarà decisamente più facile secondo l'oroscopo della prossima settimana. Quando Venere e la Luna saranno di nuovo favorevoli, dunque a partire da mercoledì, vedrete che ritrovare serenità nel vostro cuore e nel vostro rapporto sarà possibile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Preparatevi a vedere decollare la vostra relazione, o se siete single, vedrete il rapporto con la vostra fiamma intensificarsi. Nel lavoro presto i vostri sforzi saranno premiati, dunque siate meno permalosi e abbiate pazienza.

Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Finalmente il pianeta Venere non si troverà più in opposizione, e questo significa che in amore potrete nuovamente ricominciare a respirare. Tornerà la voglia di essere affettuosi, e di essere un tutt'uno con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single riuscirete a ritrovare un po’ di serenità. In ambito lavorativo continueranno ad arrivare buoni risultati, solo non mettete troppa enfasi nelle vostre discussioni. Voto - 7,5

Scorpione: previsioni astrali purtroppo per voi in calo ora che Venere e la Luna si metteranno contro di voi. A partire da mercoledì nel vostro rapporto potrebbe apparire qualche crepa, che fareste meglio a colmare finché siete in tempo.

Per quanto riguarda i single attenti alle polemiche in famiglia, perché non porteranno a niente di buono. Per quanto riguarda il settore professionale un po’ di pigrizia potrebbe assalirvi, forse perché avrete bisogno di un po’ di una piccola pausa. Voto - 6

Sagittario: questa settimana potrebbe rivelarsi un po’ pesante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Oltre all'opposizione di Marte infatti, dovrete fare i conti anche con la Luna, e considerato che non ci sarà più Venere ad aiutarvi, dovrete cercare di non assumere un atteggiamento battagliero nei confronti del partner, o verso chiunque altro, anche se siete single. Nel lavoro avrete le idee chiare su come procedere, ma potrebbe presentarsi qualche imprevisto che potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia.

Voto - 6,5

Capricorno: periodo che finalmente tornerà ad essere concreto, favorevole nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale ritroverete una certa intesa con il partner a partire dalla giornata di mercoledì, quando la Luna e Venere si troveranno entrambi nel segno del Toro. Se siete single questo potrebbe essere il momento di rimettersi in gioco, dunque valutate bene la situazione. Nel lavoro non starete fermi un momento, perché la voglia di fare e soddisfare le esigenze dei vostri superiori sarà motivo di grande soddisfazione personale. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo della settimana che non sarà così favorevole nei vostri confronti dal punto di vista sentimentale. Con Venere in quadratura trovare un punto d'accordo con il partner potrebbe diventare un po’ difficile, complice forse la mancanza di comprensione reciproca.

Ebbene, mantenete la calma e soprattutto non prendete mai le distanze. Se siete single e avete voglia di emozioni, potreste fare un tentativo. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete ad essere particolarmente competitivi, grazie a Giove, Saturno e Marte tutti in buon aspetto. Voto - 7+

Pesci: un cielo che tenderà a migliorare per voi nativi del segno, grazie a Venere che si metterà in sestile dal segno zodiacale del Toro. Risulterete decisamente più simpatici, comprensivi e anche attraenti, che siate single oppure no, dunque, potrebbe essere il momento di rafforzare i vostri rapporti, sociali e sentimentali. Nel lavoro la determinazione caratterizzerà le prossime giornate della settimana, per cui non perdete mai di vista i vostri obiettivi.

Voto - 8