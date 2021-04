L'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 aprile prevede il pianeta Marte spostarsi nel segno zodiacale del Cancro, che porterà molto energie da sfruttare soprattutto in ambito professionale, mentre Mercurio entrerà nel Toro, rendendolo un po’ più attivo con i propri progetti professionali. Bilancia si sentirà più sollevata e meno concentrata sui propri difetti, trasformandoli in virtù, mentre Scorpione dovrà far fronte a diverse difficoltà. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 19 al 25 aprile.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 aprile segno per segno

Ariete: una settimana un po’ sottotono per voi nativi, a causa di alcuni movimenti astrali non così favorevoli.

Da venerdì Marte sarà dissonante nel segno del Cancro, mentre la Luna nel weekend si metterà in opposizione. Nel lavoro sarete poco attivi, privi di quell'entusiasmo che caratterizzava le vostre giornate. In amore, invece, la vostra relazione non sarà così male, per cui anche quando la Luna sarà in opposizione, non trasformate i piccoli problemi in tragedie. Se siete single stanchezza e stress si faranno sentire, sia a livello fisico che psicologico. Voto - 6,5

Toro: sarete molto bravi a comprendere gli stati d'animo del partner. Con questa Venere in congiunzione, e un forte spirito romantico, il partner riuscirà a trovare in voi rifugio. Neanche la Luna in quadratura tra martedì e giovedì vi metterà sotto pressione.

Se siete single l'amore per voi è una cosa seria e non sarete soddisfatti finché non lo troverete. Nel lavoro Marte e Mercurio agiranno a vostro favore da questa settimana, dunque sfruttate questo cielo per recuperare terreno. Voto - 8

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che vedrà un cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

In amore vi accorgerete di poter fare molto per migliorare la vostra relazione di coppia: con calma e pazienza ci riuscirete, mossi da questa vostra irrefrenabile voglia di amare. Per quanto riguarda i single la gente vi apprezza di più quando vi mostrate per come siete. Nel lavoro un aiuto inaspettato potrebbe migliorare la vostra posizione.

Tenete in conto però che Marte venerdì se ne andrà, dunque attenzione alla vostra salute. Voto - 7,5

Cancro: un inizio di settimana tutto sommato buono, grazie alla Luna che si metterà in congiunzione. In amore il vostro rapporto sarà sano, grazie anche a Venere in sestile. Sensazioni positive e possibili ritorni di fiamma non saranno da escludere per i single. In ambito lavorativo l'arrivo di Marte potrebbe rivelarsi redditizio per portare avanti progetti che richiedono un enorme dispendio di tempo ed energie. Mercurio, inoltre, non sarà più dissonante, lasciando spazio a idee interessanti. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale ancora in alto mare per voi nativi del segno. Anche se la Luna sarà in buon aspetto tra martedì e giovedì, dovrete fare i conti con altri astri negativi, come Venere e Mercurio.

Dal punto di vista sentimentale sarà difficile fare dei passi in avanti. Avrete molte cose di cui parlare, alcune molto importanti, ma non sarà di certo questo il momento per affrontarle. I cuori solitari avranno voglia di amare, ma la nostalgia e altre difficoltà saranno un grande ostacolo. In ambito professionale perdere il supporto di Marte e Mercurio potrebbe essere un problema per il vostro lavoro, che potrebbe sembrarvi più pesante, difficile e forse anche noioso. Voto - 6-

Vergine: configurazione astrale che migliorerà non di poco nella prossima settimana secondo l'oroscopo. In amore potrete vivere un weekend favoloso, illuminato dalla Luna in congiunzione. Se avete una relazione stabile questa sarà invasa da una nuova energia, pronta a vivere sotto una luce differente, più luminosa.

Se siete single prevarranno autodisciplina e fiducia verso un futuro migliore. In ambito lavorativo le forze non vi mancheranno, ora che Marte vi sostiene, quindi tenetevi pronti ad affrontare nuove sfide lavorative. Voto - 8,5

Bilancia: settimana nel complesso discreta per voi nativi del segno, ma di cui avrete modo di sentirvi fieri di voi stessi. In amore, lunedì, attenti alla Luna in quadratura, unica giornata no per la vostra relazione. Cercate di non causare problemi e vedrete che la restante parte della settimana si rivelerà grandiosa. Se siete single continuerete a cercare con cura e passione la persona dei vostri sogni. In ambito lavorativo continuerete a seguire i vostri progetti con parsimonia.

Attenzione solamente a Marte che potrebbe prosciugarvi le energie. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo settimanale che vedrà il pianeta Mercurio mettersi in opposizione. Certo, le energie non mancheranno ora che Marte si troverà in trigono dal segno del Cancro, ma svolgere adeguatamente i vostri incarichi potrebbe diventare davvero frustante. Anche in amore faticherete a sentirvi a vostro agio, colpa non solo di Venere, ma anche della Luna in posizione sfavorevole. Se siete single, anche se l'amore non arriva, dovrete comunque credere nelle vostre capacità. Voto - 6-

Sagittario: pur avendo alcuni pianeti non facili da affrontare, l'oroscopo della prossima settimana si rivelerà tutto sommato discreto.

Dal punto di vista sentimentale la Luna sarà in buon aspetto tra martedì e giovedì, ma nel fine settimana l'astro argenteo potrebbe causare qualche lieve difficoltà. Se siete single, e avete un problema da risolvere, meglio non essere troppo scontrosi con chi vuole aiutarvi. Nel lavoro, invece, Marte smetterà di essere opposto, il che significa che sarete meno affaticati e più sereni con le vostre mansioni. Voto - 7+

Capricorno: magari l'inizio della settimana non sarà un granché, ma nella restante parte avrete modo di dimostrare al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner, grazie a Venere stabile dal segno del Toro. Che siate single oppure no, sarete in grado di amare le persone a cui tenete a modo vostro.

Per quanto riguarda il lavoro avrete sempre le idee chiare su come muovervi con i vostri progetti. Ciò nonostante meglio fare attenzione alle energie, considerato che Marte sarà in opposizione. Voto - 7+

Acquario: un'altra settimana un po’ difficile a causa della Luna in opposizione e di Venere in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti evitate di portare ulteriore nervosismo nella vostra relazione di coppia, già complicata di suo al momento. Se siete single attribuire la colpa agli altri di ogni cosa non vi farà sentire meglio. Nel lavoro sfortunatamente Marte non sarà più così favorevole, ma con i vostri progetti vi muoverete ancora abbastanza bene. Voto - 6,5

Pesci: una settimana molto soddisfacente per voi nativi del segno.

Finalmente Marte non sarà più in quadratura, ma in trigono, e avrete modo di dedicare maggiori energie ai vostri progetti. Sul fronte sentimentale vi sentirete abbastanza a vostro agio con il partner, merito di Venere favorevole. Attenzione solamente nel weekend, quando la Luna si troverà in opposizione. Per quanto riguarda i single vorreste essere notati da una persona in particolare e forse potreste anche riuscirci. Voto - 7,5