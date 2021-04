L'Oroscopo del giorno 3 aprile arriva a proposito valutando il probabile andamento riservato dall'Astrologia al prossimo sabato. Pronti a togliere il velo alle previsioni astrologiche su amore e lavoro? Assodata la risposta affermativa, iniziamo a dare qualche info sui segni in giornata "sì" e quelli preventivati in difficoltà nel periodo. Come sempre ricordiamo che in questa sede verranno analizzati uno a uno solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, mentre la classifica interesserà come al solito tutto l'arco zodiacale.

Curiosi di scoprire quali saranno "i prescelti" baciati dalle stelle? A trarre i maggiori benefici, ovviamente in merito ai sei segni relativi alla seconda sestina, saranno solo in tre: al vertice risulta il Capricorno, segno valutato al "top del giorno" per via dell'arrivo di una performante Luna nel segno. A seguire a poca distanza Bilancia e Sagittario, considerati in giornata a cinque stelle. Per quanto concerne i rimanenti segni, le previsioni zodiacali di sabato annunciano una partenza di weekend abbastanza difficile per Scorpione e Acquario, valutati rispettivamente con la spunta relativa al "sottotono" e con quella del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro da Bilancia a Pesci, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 3 aprile

Bilancia: ★★★★★. L'Astrologia del giorno, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, preannuncia un periodo ottimo su più fronti, soprattutto per quanto concerne affetti, amicizie e ambiente familiare. In campo sentimentale alcune emozioni passate, che pensavate fossero ormai assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire, caricando nuovamente di passione il vostro rapporto a due.

Sarà un giorno concreto per l'amore che, probabilmente, vi vedrà alle prese con miglioramenti continui nella vita familiare. In voi si farà strada il bisogno di comprendere la profondità delle cose, magari di scoprire una dimensione meno materiale della vita. Single, Venere in ottimo aspetto annuncia un frangente veramente strepitoso per quanto riguarda la vostra sfera affettiva.

Scoprirete nuovi modi per divertirvi e stare insieme a chi sapete. Nel lavoro le stelle sono già pronte a portare una gran voglia di cambiamenti e di novità. Le occasioni non mancheranno, ma dovrete valutarle con calma senza lasciarvi prendere la mano dal troppo entusiasmo.

Scorpione: ★★★. Le previsioni astrologiche di sabato annunciano un periodo "sottotono", soprattutto riguardo l'amore. In coppia state attenti a non cadere nella trappola della disattenzione: negare il vostro supporto al partner, o verso le sue esigenze, potrebbe rendere il periodo stressante. In amore tutti i nodi verranno al pettine e vi troverete a dover chiarire le vostre intenzioni verso quella persona che vi sta amorevolmente accanto.

Siate chiari, sarà poi lui/lei a decidere liberamente evitando dolorosi malintesi. Gli influssi delle stelle risveglieranno in voi sentimenti di maternità e maggiore bisogno di confidenza nel rapporto sentimentale. Single, se state pensando a nuove interessanti conoscenze, vi invitiamo momentaneamente a desistere: tra "il pensare di fare" e "il fare" ce ne passa! Sul lavoro chi attualmente gestisce un'attività in proprio potrebbe fare la differenza mettendo in gioco qualche bella innovazione. Questo allo scopo di coinvolgere al massimo la curiosità del cliente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 3 aprile al Sagittario indica la giornata di avvio weekend più che ottima. Certamente potrebbe essere finalmente il periodo idoneo per regalare a qualcuno di voi una bella novità.

Intanto notizie interessanti, e qualche sorpresa inaspettata in alcune situazioni che avete a cuore, saranno da ritenersi altamente probabili. In amore una giornata positiva come questa in cui la splendida Luna, nel vostro segno fino alle ore 10:12 e magicamente sostenuta da Urano in Toro, si farà sentire in tutta la sua influenza. Varrà la pena di vivere ogni istante insieme alle persone amate. Sappiate che non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettervi serenità e gioia di vivere. Single, il momento è favorevole: alcune situazioni sentimentali evolveranno in positivo, altre si consolideranno ulteriormente. Non stupitevi del corteggiamento di una persona che non avreste mai pensato si interessasse a voi.

Nel lavoro sfruttate le influenze astrali di questi giorni, davvero positive. Nell'aria successi vistosi e inaspettati, anche se non subito.

Oroscopo e stelle di sabato 3 aprile

Capricorno: "top del giorno". L'oroscopo d'inizio weekend, di sabato 3 aprile, annuncia una giornata superlativa, senza "se" e senza "ma". In campo sentimentale i pianeti, in primis una splendida Luna in arrivo nel segno, saranno dalla vostra parte non solo questo sabato, ma anche domenica e metà di lunedì. A dominare davvero tanta armonia in amore, accompagnata da un fascino esplosivo, tale da rendervi irresistibili agli occhi del partner. In coppia buona la disponibilità e il buonumore, grazie ancora alla Luna a voi molto favorevole.

Tranquillità anche in famiglia, condita di sorprese anche interessanti: dono o annuncio speciale? Da scoprire. Single, il fascino non vi manca di certo e Cupido sarà dalla vostra parte per aiutarvi a fare breccia in molti cuori. Le previsioni del giorno invitano ad avere maggior fiducia in voi stessi: molto presto troverete sicuramente il grande amore. Nel lavoro in genere affrontate i problemi con fermezza e senza esitazioni, per cui certamente questo sabato non sarete da meno. Intuirete a colpo d’occhio le scelte giuste da fare.

Acquario: ★★. La giornata di sabato si preannuncia decisamente negativa, almeno sulla carta. Diciamo che potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo e andate dritti per la vostra strada.

Certo, vi mancherà un po' di convinzione, soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi o delle situazioni, ma a cosa serve innervosirsi? In amore non potete continuare a farvi condizionare dal passato, perché ciò che è successo ormai è acqua passata. Se continuate così gli errori che avete commesso tempo addietro finiranno per ripresentarsi ancora. Single, vi accorgerete di aver dato troppe attenzioni a una persona che non ha dimostrato di essere particolarmente interessata a voi: correte ai ripari finché siete in tempo! Nel lavoro, infine, dovrete fingervi sordi e andare dritto per la vostra strada, senza dare peso alle parole di chi vi è ostile. Sarebbe preferibile, altresì, che adottaste degli accorgimenti tali, capaci di agevolarvi nei compiti più faticosi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 3 aprile, preannuncia questa parte della settimana in linea con la normale quotidianità. Visto l'attuale cielo astrologico, alcuni problemi (i soliti che ben conoscete) continueranno a complicarvi la giornata: tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni. In campo sentimentale le stelle son pronte a inviare influssi abbastanza benevoli, quindi il rapporto con il partner vivrà senz'altro di ottimi momenti, qualcuno anche abbastanza irripetibile. Pronti a sfruttare questa nuova occasione? Single, questo sabato attenti a non farvi sfuggire qualche buona occasione. Vi consigliamo di mettere l'ansia da parte, cercando di combinare qualcosa in campo sentimentale.

In questa giornata, anche se non sarete pienamente felici di come potrebbe evolvere il periodo, avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa di tenero con chi vi è vicino. Nel lavoro sarete baciati dalla fortuna. Contate pure sulla miglior riuscita che possiate desiderare per la vostra attività. Altresì, non mancheranno piccole gratificazioni d'ordine economico.

Classifica 3 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa, interessante la giornata del 3 aprile, mette in risalto le ottime performance favorite dagli astri a quattro segni. A spiccare sopra tutto l'ingresso della Luna in Capricorno, generosa soprattutto con il predetto segno di Terra. A beneficiare del positivo supporto astrologico tra i dodici simboli dello zodiaco, anche Vergine, Bilancia e Sagittario, trio considerato in giornata a cinque stelle.

Curiosi di sapere quale sarà il primo giorno di weekend per i restanti segni? Andiamo a scoprirlo subito.

Le stelline di sabato 3 aprile: