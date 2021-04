L'oroscopo dell'11 aprile sarà caratterizzato da elementi differenti. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con i loro desideri più nascosti, ma ci sarà anche tempo per hobby e relax.

Osservando il cielo di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in congiunzione a Mercurio

Venere in quadratura a Plutone

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, Toro e Sagittario si faranno trascinare dal bruciante fuoco della passione, mentre la Vergine rimarrà con i piedi a terra.

Il Leone seguirà il proprio istinto e l'Acquario sarà interessato a scoprire nuove aspetti di sé.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domenica 11 aprile.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile: Toro passionale, Cancro empatico

Ariete: non sarà facile scendere a compromessi con i tuoi sentimenti. Proverete sensazioni diverse e non tutte saranno positive. Avrete bisogno di un po' di tempo per comprendere alcuni aspetti del vostro carattere. Il partner vi sarà accanto in questo percorso, ma sarete voi a dover fare la maggior parte del lavoro. Questo percorso vi farà crescere dal punto di vista personale.

Toro: avrete occhi solo per il partner. Non farete altro che stargli accanto e cercherete di creare un'atmosfera romantica perfetta.

La passione invaderà ogni fibra del vostro cuore e vi spingerà a fare cose che prima non credevate possibile. La persona amata apprezzerà le premure che gli riserverete, ma non accetterà alcuna forma di invadenza.

Gemelli: almeno per un po', vi abbandonerete ai sogni e alle fantasie. Avrete tanti desideri da realizzare e sfrutterete ogni occasione possibile per farlo.

Forse, sarete un po' nostalgici nei confronti di alcune situazioni passate, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sul presente. Ci saranno delle novità che non potrete ignorare.

Cancro: i sentimenti del partner vi staranno molto a cuore. Non vorrete farlo soffrire, ma saprete di dover affrontare alcuni temi importanti.

L'oroscopo di domani consiglia di procedere con tatto, scegliendo con cura le parole e senza emettere critiche. Se riuscirete a dare vita a un dialogo produttivo e spensierato, non avrete niente da temere.

Oroscopo di domenica 11 aprile: Leone precipitoso, Scorpione fiducioso

Leone: vorrete fare la scelta giusta, ma saprete di non dover riflettere troppo. Vi abbandonerete al vostro istinto e gli sarete fedeli per tutta la giornata. Forse, sarete un po' precipitosi nelle azioni che compirete, ma non avrete rimpianti a fine serata. Amerete vivere in modo avventuroso e senza badare ad alcuna forma di prudenza.

Vergine: non sarete inclini ad ascoltare la vostra immaginazione. Vi farete guidare solo dal vostro lato più razionale e proverete a seguire i consigli di chi, nella vita, ha avuto successo.

Sarebbe dovuta essere una giornata di riposo, ma cercherete di trovare nuove idee da poter proporre sul posto di lavoro. Potrebbe essere un piccolo distacco tra voi e il partner.

Bilancia: molti dei vostri dubbi verranno dissipati e, finalmente, vi sentirete pronti a prendere in mano la situazione. In questa giornata, ci sarà spazio per il relax, ma non amerete dormire sugli allori. Dimostrerete subito tutto il vostro impegno e non vedrete l'ora di iniziare a confrontarvi con nuove sfide. In amore, ci saranno alti e bassi.

Scorpione: tenderete a concedere un po' troppo facilmente la vostra fiducia. Sarete circondati da persone gentili e che vorranno il meglio per voi, ma ci sarà anche chi sarà guidato dall'invidia.

Sarà fondamentale sviluppare il vostro spirito d'osservazione, in modo da non ricevere delusione e da respingere, velocemente, gli individui negativi.

Astrologia di domani 11 aprile: Capricorno osservatore, Acquario profondo

Sagittario: a livello emotivo, vi sentirete molto vicini alla persona amata. La passione la farà da padrona in questa giornata e vi consentirà di sperimentare nuove aspetti del vostro carattere. Vorreste dire tante cose al partner, ma non sarete certi di essere pronti. L'oroscopo di domani consiglia di seguire il vostro istinto e di non accelerare troppo i tempi.

Capricorno: sarete dei grandi osservatori, ma questo non vi basterà per ridurre i litigi all'interno del rapporto di coppia.

Alcuni equilibri verranno meno e sarete costretti a confrontarvi con situazioni poco piacevoli. L'oroscopo di domani consiglia di continuare a credere nella vostra storia d'amore: presto potrebbe esserci una svolta.

Acquario: vi sentirete pronti a esplorare nuovi aspetti della vostra personalità. Vi renderete conto di avere ancora tanto da scoprire, soprattutto nel rapporto con gli altri. Il vostro obiettivo verrà favorito dalla vicinanza con le persone care. Inoltre, il partner sarà ben disposto a fornire tutto il suo contributo. Attenzione a non trascurare gli aspetti più materiali.

Pesci: in questa giornata, non ci sarà spazio per il romanticismo e l'amore. Sarete totalmente concentrati sui vostri hobby e non vedrete l'ora di rispolverare vecchie passioni assopite.

Gli amici adoreranno stare in vostra compagnia e organizzare attività divertenti da fare insieme. In famiglia, al contrario, potrebbero esserci delle piccole discussioni.