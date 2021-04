L'oroscopo di lunedì 19 aprile sarà ricco di sorprese e novità. I segni zodiacali mostreranno un grande spirito di iniziativa e lotteranno per conquistare le persone amate. Purtroppo, non mancheranno fraintendimenti e discussioni.

Osservando il cielo di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio, in congiunzione a Venere e in quadratura a Plutone

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Plutone

Venere in congiunzione a Urano

Marte in trigono a Giove

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 19 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 19 aprile: Toro cauto, Cancro timido

Ariete: finalmente, sarete carichi di energia e di ottimismo. Sarà una giornata fortunata, che vi consentirà di confrontare passioni ed obiettivi. Il legame con il partner risulterà saldo, ma ci saranno degli argomenti che dovrete affrontare. Con un po' di pazienza, riuscirete ad evitare le liti e ad avere un dialogo produttivo. In famiglia, tutto andrà per il meglio.

Toro: sul lavoro, non vi sentirete pronti ancora a giocare tutte le carte a vostra disposizione. Procederete lentamente, mostrando interesse, ma senza esporvi troppo. In amore, al contrario, vi donerete con tutti voi stessi. Farete in modo che il partner sia il protagonista di questa giornata e gli dedicherete atti d'amore e di gentilezza.

Gemelli: la giornata sarà caratterizzata da emozioni contrapposte. Proverete a mantenere la serenità, ma ci sarà qualcosa che non vi permetterà di allontanare lo stress. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di confrontarvi con la vostra interiorità: potreste scoprire qualcosa di importante su di voi. Il partner vi asseconderà in questo processo di crescita.

Cancro: sarete ambiziosi sul posto di lavoro, ma questo non vi farà smettere di rispettare le persone che vi saranno accanto. Rimarrete fedeli ai vostri valori e ai principi con cui siete cresciuti. In amore, mostrerete un po' di timidezza, soprattutto quando dovrete parlare dei sogni per il futuro. Nel giro di poco tempo, però, riuscirete a sciogliervi.

Oroscopo di lunedì 19 aprile: Bilancia innamorata, Scorpione produttivo

Leone: deciderete di mettere un po' d'ordine nella vostra vita. Partirete dalle piccole cose e vi prenderete cura dei vostri sentimenti. Non vorrete più essere feriti o ignorati dalle persone care. Proverete ad analizzare i comportamenti di amici e conoscenti, per capire chi è sincero e chi vi è accanto solo per i suoi interessi personali.

Vergine: la fiducia nel partner vacillerà a causa di alcuni eventi imprevisti. Non vi sentirete più pronti a lasciare nelle sue mani le redini del vostro cuore. Prenderete in mano la situazione e cercherete di approfondire la questione. Non sarà un discorso facile, soprattutto perchè le sue reazioni appariranno inaspettate e poco comprensibili.

Bilancia: l'amore renderà questa giornata ricca di gioia e di luce. Aprirete il vostro cuore al partner e cercherete di essere premurosi nei suoi confronti. Non vorrete dedicare tempo a incomprensioni e litigi, perché il vostro unico pensiero sarà quello di condividere momenti speciali. Il lavoro presenterà alcune piccole difficoltà, ma riuscirete a superarle.

Scorpione: la situazione lavorativa vi sorriderà perchè apparirà rosea e ricca di possibilità. Il vostro talento verrà apprezzato soprattutto dai colleghi di lavoro e la maggior parte di loro concorderà con il vostro operato. Con il partner sarete risoluti e non avrete voglia di ascoltare inutili giustificazioni. Capterete una bugia a miglia di distanza.

Previsioni astrologiche di domani 19 aprile: Acquario a disagio, fantasia per Pesci

Sagittario: sarete felici di conoscere nuove persone, sia sul posto di lavoro che altrove. Mi mostrerete aperte al dialogo e cercherete anime affini alle vostre. L'ottimismo la farà da padrone in questa giornata, ma ci saranno anche dei momenti più complessi. Se seguirete il vostro cuore, riuscirete a superare ogni ostacolo presente sul vostro cammino.

Capricorno: il partner vi farà innervosire per la mancanza di comunicazione. Non riuscirete a instaurare un dialogo sano e questo comporterà una frattura all'interno della coppia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rivolgervi ai vostri amici: avranno dei consigli molto preziosi da darvi, che potrebbro cambiare le carte in tavola.

Acquario: non vi sentirete a vostro agio con la famiglia. I parenti avranno molto da ridire sul comportamento adottato e questo vi metterà di cattivo umore. Cercherete di difendervi dalle accuse, ma non avrete voglia di iniziare la settimana con un litigio. Per fortuna, il partner sarà molto comprensivo e non avrà bisogno di alcuna spiegazione.

Pesci: la fantasia vi porterà in terre lontane, ricche d'amore e di coraggio. Avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dalla stressante routine quotidiana. Il lavoro sarà pesante, ma cercherete di fare del vostro meglio. Non vedrete l'ora di poter sfruttare l'occasione giusta, ma non sarà ancora il momento adatto. In amore, tutto andrà per il meglio.