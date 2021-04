L'oroscopo del 16 aprile avrà in serbo sorprese e imprevisti per tutti i segni zodiacali. Le questioni lavorative causeranno tensione, ma stimoleranno anche le ambizioni personali.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio, a Venere e in quadratura a Plutone

Luna in trigono a Saturno

Marte in trigono a Giove

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 16 aprile: Toro ambizioso, iperattività per Gemelli

Ariete: sarete pronti a correre dei rischi per realizzare i vostri sogni. Metterete in gioco speranze e aspettative, ma non tutto andrà come desiderato. Il partner vi sarà d'aiuto, perché contribuirà a tenere alto l'umore. Gli dimostrerete affetto e gratitudine, ma la vostra attenzione verrà catturata principalmente dalle questioni lavorative.

Toro: sarete ambiziosi nel vostro ambito lavorativo, ma questo non vi spingerà a trascurare la famiglia. Cercherete di farvi carico di tutti i vostri impegni e proverete a dare il meglio di voi. In amore, non sarete ancora pronti a fare il primo passo. Però apprezzerete gesti di gentilezza da parte della persona amata.

Qualcosa potrebbe cambiare a breve.

Gemelli: avrete tantissimi progetti da mettere in pratica, ma dovrete scegliere quale percorso seguire. Infatti, non potrete dedicarvi a tutto. Seguirete il cuore, però, al contempo, non perderete di vista il vostro lato più razionale. Ci saranno delle sorprese sul posto di lavoro, alcune più positive di altre.

Ricordate che gli eventi della sorte potranno sempre essere rovesciati.

Cancro: dovrete fare un piccolo passo in avanti se vorrete ottenere dei buoni risultati in ambito lavorativo. I timori tenderanno a frenarvi, ma la vostra determinazione sarà più forte. Avrete qualcosa di importante da dire alla persona amata: dovrete solo raccogliere le forza e dare vita al discorso.

Non tutto il male verrà per nuocere.

Oroscopo di venerdì 16 aprile: dolcezza per Bilancia, Scorpione delicato

Leone: finalmente, sarete pronti a dimenticare tutte le vulnerabilità del passato e a concentrarvi sulle risorse del presente. Avrete molte carte a vostro favore, ma questo non vi impedirà di compiere degli errori. In amore, cercherete di mostrare il vostro vero carattere, ma tenderete a essere eccessivamente autoritari. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire a questo proposito.

Vergine: vorreste avere il controllo sia sulla vostra situazione lavorativa che su quella sentimentale. Non gradirete molto gli imprevisti, ma non potrete aspettarvi che tutto vada secondo i piani previsti.

Ci saranno degli ostacoli da combattere e una persona, in particolare, potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.

Bilancia: vivrete una giornata all'insegna della dolcezza. Avrete parole gentili per tutti e non vi tirerete indietro davanti a richieste d'aiuto. Sul lavoro, sarete pronti a collaborare con tutti i colleghi, anche con quelli che vi stanno meno a cuore, mentre in amore sarete concentrati solo sul partner. Potreste scoprire un nuovo talento che vi lascerà molto sorpresi.

Scorpione: all'orizzonte potrebbe esserci qualche piccolo problema di salute, ma se vi prenderete cura di voi, lo supererete in fretta. Sarà fondamentale dedicare le giuste ore al riposo notturno e non farvi influenzare dai frenetici ritmi quotidiani.

I vostri hobby avranno un grande peso nella gestione dello stress e il partner vi sarà di grande conforto.

Previsioni astrologiche di domani 16 aprile: Sagittario nervoso, Capricorno positivo

Sagittario: vi sentirete un po' nervosi riguardo al vostro futuro. Non riuscirete ancora a individuare la strada giusta per voi e questo vi metterà in soggezione. Avrete bisogno di consigli sinceri provenienti dal cuore. Una buona idea potrebbe essere quella di parlare con i vostri migliori amici: potreste trovare la soluzione tanto cercata.

Capricorno: non passerete inosservati agli occhi della persona amata. Vi sentirete travolti dalla sua positività e cercherete di fare del vostro meglio per entrare in sintonia con lei.

Il lavoro vi metterà alla prova con numerose sfide, soprattutto personale. Dovrete impiegare ingegno e strategie per riuscire ad avere la meglio. L'oroscopo di domani consiglia di non perdere la concentrazione.

Acquario: le continue discussioni con il partner vi renderanno poco stabili. Vorreste allontanarvi da questa difficile situazione, ma prima dovrete affrontare il discorso. L'oroscopo di domani consiglia di farlo in un momento sereno e privo di eccessive tensioni emotive. Sarà fondamentale parlare a cuore aperto e senza mostrare alcun tentennamento.

Pesci: sarete molto nostalgici nei confronti del passato. Vorreste tornare alla vostra vecchia vita, ma per ora saprete di dovervi adattare.

Nonostante sia passato del tempo, ancora nutrirete dei dubbi sulla vostra routine quotidiana. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a introdurre degli elementi di novità: potrebbero esservi da stimolo.