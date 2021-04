L'oroscopo di venerdì 9 aprile sarà caratterizzato da sentimenti molto intensi. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con gioie e timori, ma tutti cercheranno di fare del loro meglio a livello relazionale.

Osservando la mappa celeste di domani è possibile individuare i transiti planetari principali, che danno informazioni più dettagliate sull'influenza degli astri. Tra essi spiccano:

Sole in congiunzione a Venere;

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno;

Saturno in quadratura a Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 9 aprile.

Previsioni zodiacali del 9 aprile: nervosismo per Ariete, Toro impulsivo

Ariete: il comportamento del partner potrebbe ferire i vostri sentimenti. Non sarà facile relazionarsi, soprattutto perché noterete un certo distacco emotivo. Le previsioni zodiacali consigliano di trovare il momento adatto per discuterne insieme, ma di non forzare troppo la mano. Con un po' di pazienza riuscirete ad arrivare in fondo alla questione.

Toro: farete fatica ad ammettere eventuali errori. Non baderete molto alle conseguenze delle vostre azioni, perché mirerete solo a realizzare il vostro sogno. Questo comportamento, però, potrebbe ferire persone a voi molto care. Riflettete attentamente prima di parlare e, nel caso sia necessario, di tornare sui vostri passi.

Gemelli: l'amore avrà un ruolo molto importante in questa giornata, ma farete fatica a esprimere i vostri sentimenti, perché temerete di essere feriti di nuovo. Vorrete procedere lentamente e con cautela. Il partner, forse, proverà a bruciare le tappe per sentirvi più vicini. Il lavoro presenterà qualche piccola difficoltà, soprattutto durante la mattinata.

Cancro: l'energia vi abbandonerà, avrete bisogno di qualche ora di relax per recuperare le forze. Sarà necessario prendervi più cura di voi stessi, in particolare durante i periodi stressanti. Sul lavoro proverete a dare il massimo, ma per ora vi dovrete accontentare di piccoli risultati. Con il tempo le cose cambieranno in positivo.

Oroscopo di venerdì 9 aprile: Vergine vendicativa, Scorpione amico prezioso

Leone: dovrete prendere le distanze da una persona che vi userà come valvola di sfogo. Non sarà facile per voi, ma non avrete alternative. L'oroscopo suggerisce di mettere al primo posto il vostro benessere e di allontanare critiche e pensieri negativi. Sarà fondamentale ricominciare dalle piccole cose, senza affaticarvi troppo.

Vergine: tenderete a essere un po' troppo vendicativi con il prossimo. Non riuscirete a porre un limite ai vostri discorsi e questo potrebbe avere conseguenze molto negative sulle vostre relazioni famigliari. In amore sarete esigenti, ma il partner riuscirà a comprendervi e a starvi accanto. L'oroscopo consiglia di trovare una valvola di sfogo efficace.

Bilancia: sarete molto curiosi verso il mondo circostante. Cercherete di scoprire qualcosa di nuovo in ogni momento e non vi tirerete indietro davanti a possibili avventure. Non perderete il vostro lato razionale, ma ridurrete semplicemente le vostre paure. Forse dovrete combattere contro qualche piccolo malanno stagionale, ma presto vi sentirete meglio molto.

Scorpione: sarete un punto di riferimento essenziale per i vostri amici. Determinazione e dolcezza caratterizzeranno il vostro modo di fare e vi renderanno molto attraenti. Il partner vi dedicherà parole colme d'affetto e ogni suo gesto sarà ricco d'amore. Vorrete dare una svolta alla situazione lavorativa, ma non sarà ancora il momento giusto per cambiare attività.

Previsioni astrologiche di domani 9 aprile: Acquario stanco, Pesci innamorati

Sagittario: il rapporto con i colleghi non sarà dei migliori, ma potrete comunque svolgere un buon lavoro. Sarà necessario individuare le persone con cui potrete collaborare serenamente, senza includere coloro che vi hanno ferito in passato. Il partner vi donerà molta energia positiva, perché saprà comprendervi e starvi accanto in ogni momento.

Capricorno: aspirerete al successo lavorativo però, per ora, la vostra carriera sarà caratterizzata da alti e bassi. Dovrete impegnarvi molto per trovare i vostri punti di forza e debolezza. Sarà un percorso lungo, che giungerà al termine solo se avrete il coraggio di perseverare.

In amore non avrete molta fortuna.

Acquario: il partner sarà piuttosto difficile da accontentare. Le sue pretese vi metteranno a dura prova, soprattutto perché si scontreranno con i vostri valori morali. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere subito le cose in chiaro, in modo da non dover esaudire richieste che non sarete disposti ad assecondare.

Pesci: non avrete alcuna garanzia a livello lavorativo, ma non vedrete l'ora di lanciarvi in un nuovo percorso. Le sfide non vi spaventeranno, però fate attenzione a non soccombere allo stress. Cupido avrà a cuore la vostra situazione e le sue frecce vi spingeranno verso il vero amore, l'importante sarà essere voi stessi.