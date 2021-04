L'oroscopo del 18 aprile è caratterizzato da un clima teso e da numerosi contraddizioni per vari segni zodiacali: ci saranno alcune questioni da risolvere, ma non mancherà il tempo per l'amore e la passione.

Osservando la volta celeste di domenica, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Mercurio, a Venere e in quadratura a Plutone

Luna in congiunzione a Marte

Mercurio in quadratura a Plutone

Venere in congiunzione a Urano

Marte in trigono a Giove

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti gli elementi che faranno parte dell'Oroscopo del 18 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 18 aprile: Ariete in colpa, relax per Toro

Ariete: vi sentirete in colpa per alcuni comportamenti adottati, ma avrete modo di rimediare. Parlerete a cuore aperto con il partner e sarete collaborativi in famiglia. Seguirete l'impulso di dedicare qualcosa speciale alle persone a voi care: sarà un gesto molto dolce, che attirerà l'attenzione di diverse persone. Potrebbero esserci delle importanti novità in arrivo.

Toro: non riuscirete a sfruttare al meglio questa domenica. Avrete bisogno di rilassarvi, ma alcune discussioni con il partner vi impediranno di farlo. Non vorrete lasciar correre e vi "impunterete" per risolvere subito la cosa. Forse, userete parole poco lusinghiere e questo vi farà sentire in colpa.

L'oroscopo di domani suggerisce di prendere decisioni affrettate.

Gemelli: non sarete molto soddisfatti della vostra situazione famigliare. Vorreste modificare alcuni aspetti e ridare vita a un clima spensierato. Purtroppo, per riuscirci, dovrete impegnarvi molto e cercare di comprendere tutti i diversi punti di vista. Il partner sarà disposto ad aiutarvi, ma solo voi potrete fare la differenza.

Cancro: dal punto di vista emotivo, vi sentirete un po' persi. Avrete bisogno di qualcuno che vi faccia da guida e che vi aiuti a superare i momenti difficili. Dimostrerete di avere una grande forza, ma dovrete accettare di non poter fare tutto da soli. Il partner sarà una figura molto importante perché vi donerà un affetto immenso.

Oroscopo di domenica 18 aprile: Leone indebolito, Vergine libera

Leone: dovrete combattere contro qualche piccolo disturbo di salute. Non vi sentirete al massimo della forma, ma cercherete di sfruttare tutte le risorse a vostra disposizione. Avrete bisogno di ritrovare fiducia nel futuro e nelle vostre capacità. Nella giornata di domani si alterneranno alti e bassi, ma la vostra famiglia sarà sempre pronta ad aiutarvi.

Vergine: se amate passeggiare provate a trascorrere del tempo all'aria aperta. Avrete bisogno di allontanare i cattivi pensieri e di dedicarvi solo alle cose che vi piacciono. Sarete circondati da persone molto affettuose, pronte ad aiutarvi e a donarvi tutto il loro supporto emotivo.

Le questioni lavorative poterebbero rovinare, in parte, questo clima di serenità.

Bilancia: cercherete di non farvi ostacolare da eventuali difficoltà. Sarete fieri del vostro percorso di vita e andrete avanti per la vostra strada. Alcuni amici, però, potrebbero non essersi d'accordo e lasciarsi ad andare a critiche poco utili. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rispondere d'impulso e di utilizzare tutto il vostro ingegno.

Scorpione: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista romantico. Le interazioni con il partner saranno positive e tra voi ci sarà molta collaborazione. Purtroppo, dovrete affrontare anche alcune tensioni emotive che tenderanno a farvi perdere la bussola.

L'oroscopo di domani suggerisce di provare a mantenere la calma e di trovare un punto di riferimento che vi sia d'aiuto.

Previsioni astrologiche di domani 18 aprile: Sagittario intraprendente, Capricorno passionale

Sagittario: la ruota della fortuna girerà dalla vostra parte e questo vi renderà più propensi a cogliere le occasioni. Sarete disposti a mettervi in gioco e a intraprendere nuovi percorsi di vita. Allontanerete le paure e vi concentrerete su ciò che potrete cambiare. Nonostante le difficoltà, non avrete alcun problema a far sentire la vostra voce.

Capricorno: in ambito romantico, saprete sfruttare tutte le vostre risorse. Apparirete luminosi agli occhi del partner e non respingerete le sue avance.

La giornata sarà caratterizzata dalla passione e dall'affetto. Il vostro rapporto si baserà sulla piena fiducia e sulla stima reciproca. Un amico, però, potrebbe provare invidia nei confronti della vostra felicità.

Acquario: sarete molto legati alle vostre amicizie. Nei limiti del possibile, cercherete di coltivare i rapporti interpersonali. Eviterete discussioni inutili, ma tenderete ad allontanare tutti coloro che non vi trasmetteranno fiducia. Avrete nuove idee da poter proporre sul lavoro e non vedrete l'ora di di ottenere brillanti risultati. Sarete molto speranzosi per il futuro.

Pesci: non vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, perché avrete bisogno di riposare e di dedicare tempo alle questioni davvero importanti.

Vi concentrerete sul partner, sulla famiglia e sugli amici. Non tutti si mostreranno di compagnia, ma riuscirete a interpretare le emozioni di chi vi sarà accanto e darete un aiuto non indifferente.