L'Oroscopo del giorno 28 maggio annuncia l'arrivo di un nuovo giorno. Ad incuriosire sono le previsioni zodiacali giornaliere, in questo caso impostate sulla giornata di venerdì. In primo piano risaltano le analisi astrologiche imperniate su amore e lavoro, messe in chiaro relativamente ai segni facenti parte della seconda sestina zodiacale. Pronti a scoprire chi avrà una buona giornata tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Intanto si preannuncia un buon fine settimana per gli amici del Capricorno, supportati da una super-Luna pronta a sbarcare nel segno.

Ottime prospettive in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane in generale, anche per coloro del Sagittario, segno valutato dall'Astrologia con le cinque stelle della buona sorte. Probabilmente ad avere il periodo impegnativo, secondo le previsioni zodiacali di venerdì, saranno gli amici dello Scorpione e dei Pesci, entrambi considerati in giornata sottotono nelle previsioni zodiacali di venerdì 3 luglio. A questo punto iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 28 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 28 maggio

Bilancia: ★★★★. La giornata di venerdì sarà mediamente discreta anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi.

In amore, l'oroscopo sulla giornata invita ad avere una grande fantasia, solo così riuscirete ad imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita quotidiana. Soprattutto per chi è in coppia, il bisogno d'amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare nuove intese ed una maggiore complicità con il partner.

Vi divertirete a rivoluzionare le regole nel vostro rapporto. Single, vi sentirete sempre più combattuti se rimanere soli o cercare qualcuno con cui dividere un frammento di vita e magari l'eternità. Le stelle vi aiuteranno a sciogliere eventuali punti interrogativi e nel contempo il vostro spirito d'iniziativa vi porterà a prendere posizioni mai assunte in precedenza: avanti così!

Nel lavoro, notizia "da prima pagina": presto una vostra richiesta/domanda regalerà una bella soddisfazione.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano purtroppo (quasi sicuramente) un frangente "sottotono". Secondo gli astri, riguardo amore e affini, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo "sulla retta via": colpa dell'estate che sembra promettere bene e invece - forse - potrebbe perdersi per strada. Tranquilli, prima o poi arriverà (se nel frattempo non fosse già presente nella vostra vita) una persona che vi farà sognare a occhi aperti. Se tenete alla persona amata e al rapporto, controllate l'ansia: in questo periodo potrebbe rendervi davvero permalosi e soffocanti.

Single, molti di voi sognano da sempre l'amore romantico, ma vi manca una buona manciata di coraggio: siate più convinti delle vostre possibilità. Sappiate che un atteggiamento passivo procura insoddisfazione. Nel lavoro, non sarà facile sostenere prove importanti, poiché probabilmente qualcuno vi farà ostruzione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 28 maggio al Sagittario indica una giornata da considerare molto buona, certamente migliore di tantissime altre già vissute. Potrebbero nascere dal nulla ottime occasioni per mettere a frutto intenzioni o progetti a breve e medio termine. In amore la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata. Se non tanti, saranno abbastanza e molto belli alcuni momenti da condividere con il partner.

In coppia pertanto siate pronti già da adesso a recuperare eventuali situazioni pendenti, anche pregresse. Single, nel tardo pomeriggio o massimo in serata potreste ricevere una splendida notizia. Speriamo per voi possa regalare tanta serenità o un pizzico di fiducia in ciò che sapete. La parte riguardante il lavoro invita a non perdere di vista i propri obiettivi. Dedicatevi pure ad attività collaterali, ma concentratevi sul raggiungimento dei risultati richiesti.

Oroscopo e stelle del giorno 28 maggio

Capricorno: 'top del giorno'. Partirà benissimo questo vostro venerdì. La giornata sicuramente si preannuncia molto convincente per tanti di voi. Infatti, quasi tutto il periodo fiorirà di nuovi impulsi in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, portando la pace e la serenità dove dovesse servire con più urgenza.

In merito agli affetti, riuscirete a farvi valere in ambito di coppia? Noi diciamo di sì. In generale, i momenti migliori saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: le stelle riusciranno a trasmettervi tanta buona energia da investire nelle situazioni più complicate. Single, godrete di transiti planetari favorevoli. Saprete sfoderare un'abilità di persuasione eccezionale, il che significherà saper operare con sottile abilità, magari attirando chi davvero interessa dalla vostra parte. Nel lavoro infine, la comunicazione sarà davvero importante. Infatti, grazie al dialogo, migliorerete il rapporto con i colleghi e con i superiori.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un fine settimana senza troppi riscontri negativi per la maggior parte di voi nativi.

Secondo le previsioni astrologiche quotidiane, quasi tutto procederà come da copione: forse è arrivato il momento di rilassarsi un po' in compagnia delle persone che più vi piacciono. Cercate di godere a pieno regime ogni attimo della giornata, senza timore. In campo sentimentale, la tempra forte che vi sostiene, in parte integrata nelle qualità specifiche del vostro segno, aiuteranno a superare anche le più situazioni più complicate. Mediamente favorito anche l'umore generale: diciamo pure che, anche se alcune situazioni non andranno "alla grande", vi sentirete bene lo stesso. Single, dotati di un forte magnetismo personale, tanti di voi nativi saranno corredati anche di una notevole immaginazione, il che tuttavia non farà mai perdere di vista l'aspetto pratico delle cose.

Nel lavoro, spostamenti o viaggi di interesse potrebbero incontrare qualche piccolo intoppo. Tenete a freno il nervosismo e mettete in moto l’intelligenza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 28 maggio, indica un periodo non troppo facile per la maggior parte degli appartenenti al segno. A latitare potrebbe essere in gran parte la voglia di fare, unita al fascino in deciso calo: aggrappatevi pure alla solita simpatia che da sempre vi accompagna. In amore l'umore non sarà dei migliori e la responsabilità sarà da addebitare alla Luna, ultimamente un po' dispettosa. Con un po' di tatto tutto si risolverà per il meglio. In coppia, il periodo sottotono si farà sentire: diciamo pure che se seguirete l’istinto cercando di dare un po' più di colore o di fascino alla vostra storia, dovreste aggirare facilmente eventuali ostacoli.

Per coloro ancora single, consiglio: siate quanto più intriganti e affascinanti possibile, così che il vostro "sogno" non tenterà di resistervi. Se invece siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, rilassatevi, presto arriverà... Il lavoro andrà discretamente ma non forzate le situazioni. Imparate ad essere moderati ed elastici, cosa che non vi riesce difficile se volete; analizzate criticamente ogni situazione.

Classifica 28 maggio, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità della prossima giornata in calendario: pronti a scoprire la classifica completa interessante la giornata del 28 maggio? Ad essere presi in considerazione dall'oroscopo, in questo caso i segni interessanti l'intero arco dello zodiaco, ossia dall'Ariete sino a Pesci.

Al primo posto spicca il segno del Capricorno, seguito a ruota in seconda posizione da Toro, Cancro e Sagittario. Ultimo posto in classifica, a questo giro, per i nativi dei Gemelli. Andiamo a scoprire l'intera scaletta.

Le stelline di venerdì 28 maggio: