L'oroscopo del fine settimana che va dal 29 al 30 maggio prevede la Luna splendere nel segno del Capricorno e dell'Acquario, che in amore avranno modo di esprimere al meglio i loro sentimenti. Per il Leone potrebbe esserci un forte bisogno d'amore, mentre l'Ariete saprà parlare molto bene di sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 29 al 30 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 maggio segno per segno

Ariete: un fine settimana non eccezionale, ma non del tutto da buttare per voi nativi del segno. Se nella giornata di sabato avrete qualche difficoltà in amore, domenica sicuramente avrete modo di riscattarvi, facendovi valere parlando bene di sentimenti e d'amore.

Nel lavoro invece faticherete ancora un po’ a causa di Marte in quadratura, per cui meglio non pretendere troppo. Voto - 7

Toro: oroscopo del fine settimana più o meno interessante. La giornata di sabato si rivelerà buona per quanto riguarda i sentimenti, ma domenica fareste meglio a non pretendere troppo. In ambito lavorativo invece, con Marte e Giove in buon aspetto, non vedrete l'ora di superarvi e raggiungere nuove vette. Voto - 7

Gemelli: Venere vi dona un tocco di fascino e di sensualità in questo fine settimana. Insieme alla Luna sarà il momento perfetto per dare una svolta alla vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo tutto vi sembrerà un po’ più difficile, forse a causa di Giove in quadratura, ma forse è solo una vostra convinzione.

Voto - 7,5

Cancro: un fine settimana non facilissimo da gestire considerato che la Luna sarà in quadratura. Che siate single oppure no, farete fatica ad ammettere i vostri sentimenti per paura di essere respinti, ma forse anche per timidezza. Sul fronte professionale la vostra posizione sarà più che sufficiente per sperimentare e provare a innovare.

Voto - 7-

Leone: fine settimana sottotono per voi nativi del segno. In amore Venere sarà sempre meno influente, mentre la Luna in opposizione potrebbe dare qualche problema al vostro rapporto e il vostro forte bisogno d'amore potrebbe essere frainteso. Sul fronte professionale vorreste fare di più, ma non avendo abbastanza risorse sarà veramente difficile.

Voto - 6,5

Vergine: un weekend che potrebbe sancire la svolta per voi nativi del segno. Venere oramai ha i giorni contati e questa Luna andrà sfruttata per riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro il periodo sarà molto impegnativo, ma se lascerete emergere quella vostra tenacia, forse potrete ottenere qualcosa di buono. Voto - 7+

Bilancia: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. La giornata di sabato forse non sarà granché a causa della Luna, ma da domenica tornerete a dominare la scena dal punto di vista sentimentale, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo tutto sembrerà andare bene, grazie a una vostra grande forza di volontà.

Voto - 7

Scorpione: oroscopo del fine settimana positivo in ambito professionale. Un po’ di fortuna in più vi accompagnerà nelle vostre iniziative, che sembreranno prendere la giusta direzione. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, vivrete un momento un po’ sottotono nella giornata di domenica, per cui attenzione al vostro atteggiamento. Voto - 7,5

Sagittario: arriva un weekend felice per voi secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale tornerete a sentirvi a vostro agio e con la Luna in buon aspetto potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo della vostra vita. Sul fronte professionale potreste sentirvi un po’ irrequieti, per cui attenti a come gestirete i vostri incarichi. Voto - 7,5

Capricorno: weekend che prevede una bella luna splendere nel vostro cielo, che in ambito sentimentale porterà piacevoli momenti insieme al partner, soprattutto per i nati nella prima decade.

Sul fronte professionale gli impegni da portare a termine non mancheranno e con Marte opposto potreste fare un po’ di fatica. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti, merito di questa Venere e della Luna in ottima posizione. Per cui non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo gli impegni non mancheranno e voi sarete pronti a soddisfare le esigenze dei vostri capi. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo del weekend più che soddisfacente. Sul fronte lavorativo non avrete rivali, dimostrando di essere tra i migliori del settore. In amore invece tentennerete ancora un po’, ma piano piano riuscirete a uscire da questo periodo non così eccezionale.

Voto - 7+