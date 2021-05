Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 maggio, i nati sotto il segno dello Scorpione e del Sagittario vivranno una giornata positiva. I nativi del Leone, invece, saranno un po' tesi, mentre i Gemelli potrebbero intavolare qualche discussione di troppo.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: la Luna contraria potrebbe portare alla nascita di qualche contenzioso. In campo professionale è opportuno sistemare le vicende burocratiche. Per quanto riguarda l'amore, invece, non dovete essere troppo timorosi di ricevere un due di picche.

11° in classifica Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 11 maggio annunciano una giornata un po' fiacca. Il vostro umore non è proprio dei migliori e questo potrebbe portare alla nascita di qualche scontro. In campo professionale, invece, siete molto attenti e anche parecchio puntigliosi, attenzione.

10° in classifica Vergine: non siate troppo taciturni. Siete tra i segni più silenziosi dello zodiaco. Tendenzialmente, quando avete qualcosa da ridire tendete a tenerla per voi e questo non fa altro che aumentare il vostro malessere. Siate più sinceri e schietti.

9° in classifica Acquario: giornata molto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Cercate di destreggiarvi al meglio tra i vostri impegni e non trascurate nulla.

I rapporti di coppia potrebbero patire leggermente il vostro essere così distratti.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la mole di lavoro da smaltire potrebbe essere maggiore del previsto, non lasciatevi prendere dal panico, anzi, dovete essere felici di questo. I sentimenti vanno tenuti a bada, spesso siete un po' troppo impetuosi.

7° in classifica Toro: le stelle sono dalla vostra parte oggi, pertanto, se avete litigato con qualcuno, questo è il momento giusto per fare la pace. Per quanto riguarda il lavoro, invece, potreste mostrare una certa indecisione su di una decisione da prendere.

6° in classifica Pesci: l'oroscopo del giorno 11 maggio denota una giornata alquanto tranquilla sotto il punto di vista del lavoro.

I sentimenti sono ancora in subbuglio. Il ritorno di una persona dal vostro passato potrebbe mettere a soqquadro le vostre certezze.

5° in classifica Bilancia: non siate timorosi di esprimere i vostri punti di vista. La chiave per evitare di incappare in spiacevoli discussioni è quella di manifestare il vostro punto di vista in modo pacato e tranquillo. Attenzione alla sfera economica, non siate spendaccioni.

Oroscopo 11 maggio, i segni più fortunati

4° in classifica Ariete: buon momento per cominciare una nuova attività. Questo è il mese dei nuovi inizi e delle ripartenze, specie per voi. Non abbiate paura di compiere qualche piccola pazzia che, solitamente, non avreste mai compiuto.

3° in classifica Cancro: i rapporti di coppia vivranno dei momenti abbastanza distesi.

L'intesa sarà ritrovata senza troppi intoppi e preoccupazioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, l'estate è il momento propizio per cimentarvi in nuove attività o per potenziare quelle che già avete in ballo.

2° in classifica Scorpione: l'oroscopo dell'11 maggio promette una giornata molto propositiva. Siete carichi e pieni di spirito d'iniziativa. Non lasciatevi condizionare dal giudizio delle altre persone. Se siete sicuri di una decisione, portatela avanti fino in fondo.

1° in classifica Sagittario: ottimo momento per quanto riguarda la professione. In questi giorni è prevista una netta ripresa sotto questo punto di vista. Se siete incerti sul da farsi, lasciatevi consigliare da una persona cara.

Non abbiate paura a chiedere aiuto.