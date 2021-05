L'Oroscopo del giorno 12 maggio è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata interessante la terza giornata dell'attuale settimana. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del prossimo mercoledì? In questo contesto andremo ad analizzare come sempre solo i segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dai migliori in assoluto. Si prospetta dunque una giornata davvero effervescente, senz'altro carica di novità e buone chance, per coloro nativi del Capricorno, meritatamente considerati nel frangente a massima positività.

Invece, in base a quanto rilevato nelle previsioni zodiacali di mercoledì 12 maggio si considerano in giornata "no" tutti coloro nativi della Bilancia o dello Scorpione, ambedue valutati in giornata poco performante. Curiosi di scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali 12 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo un giorno davvero poco sensazionale sotto molti punti di vista: molte situazioni potrebbero andare a rilento, a tutto tondo con quanto predetto dalle effemeridi del momento. In amore, diciamo che potreste avere momenti stressanti con difficoltà nel riprendere i ritmi abituali.

Se i tanti impegni vi renderanno nervosi e intrattabili prendetevi pure una pausa, soprattutto se non volete scoppiare dall'ansia da stress. In coppia evitate in questo periodo di mettere troppa "carne sul fuoco": il rischio di fare un buco nell'acqua è dietro l'angolo. Single, alcuni tra voi potrebbero prendere in considerazione l’idea di innamorarsi nuovamente.

Se avete avuto un passato sofferto, andateci piano e valutate bene! Nel lavoro invece, sarà questa una giornata impegnativa e faticosa a causa di Urano e Giove speculari negativi al 80%. Le attività da portare a termine saranno tante e vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata: pazienza, guardate avanti con fiducia.

Scorpione: ★★★.

Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano la presenza di un periodo prescritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al "sottotono". Dunque, la terza giornata dell'attuale settimana sarà abbastanza pensierosa su certi aspetti. In amore, tenere i nervi saldi e tanta pazienza sarà certamente una scelta saggia. In coppia altresì, latitare di brutto potrebbe garantire una certa serenità nel rapporto stesso. In alcune situazioni quasi certamente sarete turbati da qualcuno o per qualcosa: vi comporterete in modo scontroso. Con la persona amata poi, vorrete a tutti i costi seguire solamente il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire alcuna spiegazione ai vostri atteggiamenti. Così non va, ok?

Datevi una controllata! Single, aspettate un po' prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione. In campo sentimentale, quando la partita si fa dura ma degna di essere portata avanti ad ogni costo, è importante tenere conto anche del parere degli astri: oggi per voi negativo. Nel lavoro intanto, non prendete decisioni importanti o persino cruciali guidati esclusivamente dall'impulsività o peggio, dalla incontenibile rabbia: meglio rifletterci sopra qualche giorno.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 12 maggio al Sagittario indica che partirà un pochino in salita questo giro di boa settimanale, per poi risalire mano a mano. Diciamo che sarà molto importante impegnarsi fino in fondo, fintantoché non si riuscirà a trovare il modo di oltrepassarlo senza conseguenze.

In amore, l'Astrologia preannuncia a tanti di voi nativi una giornata non male, anche se a momenti potrebbe risultare abbastanza difficile da superare. Diciamo che le stelle non prevedono particolari emozioni durante la giornata. Brevi momenti, però, non mancheranno di enfatizzare il meraviglioso rapporto che molti stanno attualmente vivendo: metteteci pure tutta la tenerezza e la passione di cui siete capaci. Per i single, capirete l'importanza dei vostri sentimenti e il cuore sarà pronto a rivelare cos'è che lo fa battere veramente e soprattutto per chi. Intanto le promesse per una eventuale relazione potrebbero esserci tutte: cercate di tenere a bada la fantasia (troppa!) cercando di non credere con troppa facilità a tutto ciò che sentite.

Nel lavoro invece, seguite gli avvertimenti di una persona di fiducia, se non altro avrete modo di rimettere ordine nei vostri progetti. Fatelo, anche perché il cielo sosterrà seppur in parte le vostre scelte.

Oroscopo e stelle del 12 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un giorno sicuramente molto positivo, diciamo pure a tutto tondo con la parte centrale della settimana coincidente proprio con la giornata di mercoledì. In merito agli affetti, pertanto, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia.

Single, la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Intanto, visto il periodo le previsioni del giorno invitano ad uscire con gli amici oppure a fare nuove conquiste. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore: avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare quell'equilibrio economico che ultimamente si era un po' smarrito.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano buon periodo, prettamente in linea con quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza. Ovviamente, anche se la giornata è stata valutata in modo positivo è da tenere presente che quasi tutto sarà interessato dalla solita scontata routine.

In campo sentimentale, sarete alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità nella vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia, ne sarete enormemente ripagati in futuro... Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti del periodo, specialmente voi che siete già in coppia: non serve stare sempre a pensare al domani, è molto più importante vivere bene "l'oggi". Single, questa giornata porterà buone occasioni, si o no? Diciamo pure che tra un corteggiamento e l'altro sarà abbastanza facile trovare la persona aspettata da tanto. Fatevi coraggio, le stelle vi sorrideranno in parte, regalando in parte la forza necessaria. Nel lavoro invece, potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo.

Se così dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 12 maggio, svela un periodo abbastanza buono. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà positiva quanto basta, anche se sarà da saperla cogliere nei momenti opportuni, ovviamente evitando le situazioni a rischio. In amore, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose con il vostro partner. Sarete più obiettivi e non vi offenderete più per inezie che solo ieri sentivate come una minaccia per voi. Cercate di dare un nuovo slancio al vostro rapporto, perché tutto potrebbe accadere, anche l'inaspettato.

La vostra audacia si rivelerà benefica favorendo qualche buona opportunità soprattutto tra coloro già stabilmente in coppia. Per coloro ancora single, sfruttate le attuali amicizie per fare nuovi incontri, magari potrebbero essere "speciali" e, chissà, forse sarete anche fortunati. In linea di massima, un nuovo entusiasmo prenderà possesso della vostra vita sentimentale: potrebbe accadere di tutto... Nel lavoro, intanto, il periodo potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare. Cogliete la palla al balzo: sarà una buona occasione per imparare un’importante lezione di vita. Il lavoro andrà .

Classifica 12 maggio, le stelle dei dodici segni

Le effemeridi quotidiane hanno stilato già la scaletta riservata ai dodici segni zodiacali: curiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno?

In questo caso, la nuova classifica completa interessante la giornata del 12 maggio è pronta per togliere eventuali dubbi o perplessità in merito. Decisamente super-fortunato, quindi destinato dagli astri a non avere quasi nessun tipo di problema, i segni relativi a Gemelli, Toro, Cancro e Capricorno. Nel prosieguo, la scala dei valori, come sempre a partire dal più fortunato a scendere.

Le stelline di mercoledì 12 maggio: