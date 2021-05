L'Oroscopo del giorno 13 maggio riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata di mercoledì in amore e nel lavoro, giusto? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Prima di addentrarci negli approfondimenti sui singoli segni, come da copione ormai consolidato, daremo un piccolo anticipo sulla situazione astrale generale.

In questo caso a gongolare meritatamente al "top del giorno" gli amici appartenenti al segno dei Pesci, favoriti dall'ingresso di Giove nel segno. Ottime previsioni altresì anche per coloro nati sotto la buona stelle del Sagittario e dell'Acquario, entrambi sottoscritti con ottime cinque stelline della fortuna.

Intanto si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di giovedì 13 maggio, per i nati in Bilancia e Scorpione: entrambi i segni avranno a che fare con turbolenze astrali abbastanza impegnative da arginare ma alla fine ne usciranno indenni. Andiamo pure ai dettagli iniziando a togliere il velo all'oroscopo del 13 maggio su amore e lavoro per poi passare a consultare la classifica stelline finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 13 maggio

Bilancia: ★★. Giornata negativa in arrivo? Diciamo che il periodo, seppur valutato nelle previsioni di giovedì come abbastanza complicato, non dovrà scoraggiare più di tanto. Ricordiamo a tutti che l'asso nella manica di ognuno di noi è l'ascendente: più questo è classificato in alto, meno incisive saranno le turbolenze astrali attribuite al segno di nascita.

Parlando in generale, a più di qualcuno di voi nativi l'influsso di pianeti dissonanti renderà agitati e inquieti, dunque potreste rivelarvi insofferenti e preoccupati anche per cose di poco conto: calma! In amore potreste essere in lieve affanno: chi vi ama non vorrà certamente essere trascurato, quindi correte ai ripari! Il ritorno di una vecchia fiamma poi, per qualcuno potrebbe significare l'inizio di una nuova "Guerra dei Cent'anni": scontri e minacciose vendette potrebbero portare all'esasperazione animi e rapporti.

Single, sarà una giornata abbastanza monotona nella quale non sarete in grado di realizzare granché. A dominare il periodo una sottile malinconia pronta a impadronirsi di voi impedendovi di concretizzare intenti o nuovi incontri. Nel comparto lavoro infine, dovrete essere molto diplomatici e persuasivi dinanzi a una eventuale opportunità che vi si presenterà durante questa giornata. Intanto, evitate atteggiamenti permalosi.

Scorpione: ★★. Purtroppo anche per voi cari amici dello Scorpione, valgono le stesse indicazioni già viste per quelli nativi della Bilancia. Il punto è che questo giovedì potrebbe essere realmente sottomesso al pessimo "colore nero" della negatività. Ci saranno nell'aria malumori e incomprensioni varie: attenzione a come vi porrete nei confronti di alcuni soggetti che ben conoscete.

Le previsioni zodiacali di giovedì intanto, per quanto riguarda i sentimenti, predicono che (forse) vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. Se svolgerete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, con calma e concentrazione, cercando soprattutto di privilegiare il buon dialogo con le persone del vostro ambito, potreste ricevere senz'altro buone soddisfazioni. Single, il periodo non sembra favorevole all'amicizia, anche se qualcuno potrebbero stringerne di nuove oppure: cercate nel frattempo di rendere più forti quelle esistenti. A salutare una giornata decisamente fiacca arriverà una visita non troppo gradita: state sereni evitando di dare di testa, ok?

Nel lavoro, gli astri non vi verranno di certo incontro, perciò metteteci del vostro e magari con il tempo, l'impegno profuso sarà ripagato.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 13 maggio al Sagittario indica una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto di avere al proprio fianco una parte dell'universo, quella buona. Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza porterà in dono buone notizie o interessanti novità, il che è già una mezza vittoria. In amore, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner evitando di nascondere eventuali desideri in attesa. È il momento questo più adatto a fare progetti importanti e a lungo termine, tenetelo bene a mente.

Single, iniziamo pure col dire che quei momenti di tensione a cui avete dovuto far fronte nei giorni scorsi stanno per finire (in qualche caso è già solo ricordo). State sicuramente recuperando energia e fiducia, e questo lo state notando già da adesso anche voi. La parte riguardante il lavoro, infine, indica che con il vostro tempismo riuscirete a sbloccare importanti situazioni a livello professionale. A trarne positivo vantaggio senz'altro i vostri obiettivi futuri.

Oroscopo e stelle del giorno 13 maggio

Capricorno: ★★★★. Il prossimo giovedì sarà un periodo improntato alla normale gestione. Pertanto, si preannuncia non troppo faticoso per voi nativi il frangente. Molti del segno potranno portare a termine con efficienza gli impegni quotidiani già assunti, a patto però di non rimandare al mittente richieste d'aiuto solo per timore di non esserne all’altezza.

In merito agli affetti, la linea sentimentale generale dovrebbe restare stabile e in linea con i giorni scorsi. Pronti a pazientare? Se attualmente siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano. Single, la Luna buona del periodo vi verrà senz'altro incontro: si prospettano interessanti conoscenze a scopo sentimentale per voi cuori solitari. Consiglio (restrizioni permettendo ovviamente): perché non iniziare a progettare qualche uscita al mare con gli amici o con chi vi piace? Il resto si poi si vedrà più avanti. Nel lavoro invece, comincerete a cogliere i frutti di azioni fatte in passato oppure a prendervi delle discrete soddisfazioni.

Senz'altro questo non vi basterà ma vorrete essere indipendenti, anche solo per il fatto di non dover chiedere nulla a nessuno. Siamo pienamente d'accordo con voi.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un periodo splendido, efficace e pronto a servire su un piatto d'argento buone soluzioni a eventuali problemi (sentimentali?). In più di qualche occasione questa giornata regalerà abbastanza possibilità per essere più allegri insieme alle persone alle quali si vuole bene o che stimano. Diciamo che alla fine basterà soltanto seguire il buon istinto, senza dover rinunciare alle solite abitudini di vita. In campo sentimentale, chi ha già una buon vita amorosa senz'altro potrà portare su un tocco di novità nella relazione.

Preparatevi quindi a inventare nuovi modi per stare insieme serenamente, anche perché tutto ciò vi piace molto, non è così? Il fatto poi che nella vostra vita sentimentale non ci sia nulla di scontato o di monotono è un altro discorso: sappiate che c'è sempre un margine per migliorare. Single, una persona vi attrae molto e voi non potete (o non osate?) fare niente? Intanto abbiate il coraggio di mostrare i vostri sentimenti a chi sapete: tentar non nuoce e alla fine di certo dormirete sonni più tranquilli. Se siete più che convinti di ciò che volete veramente, allora ci saranno ottime probabilità affinché tutto si avveri. Nel lavoro molto buona la giornata: si prevedono vantaggi da sfruttare nelle situazioni che più interessano.

Avrete altresì modo di esibire al meglio la vostra vera personalità, la grinta e la vostra voglia di arrivare. Di certo, vi si prospettano interessanti novità.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di giovedì 13 maggio, indica che questa parte della settimana potrebbe davvero configurarsi l'opportunità di sentirsi "al settimo cielo". Di certo, in tanti vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata, come anche ai vostri familiari: vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti ma soprattutto a voi stessi. In amore, per tutto filerà “liscio come l'olio”, senza troppi problemi con cui misurarsi. In ambito di alcune coppie (con ascendente ben posizionato) ci sarà aria di novità tra giovedì o massimo entro venerdì: si farà sentire il desidero di fare qualcosa di piacevole mai fatto prima?

Se sì, allora fatelo! Anche perché una spruzzata di pepe nel rapporto di coppia non farà che bene, sappiatelo. Per coloro ancora single dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine e quelle poche saranno molto alla vostra portata. Il lavoro infine andrà molto bene: la giornata promette ottime opportunità, soprattutto nella vita professionale. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portare molto lontano.

Classifica 13 maggio, le stelle dei dodici segni

Questo giro di boa settimanale vedrà vincenti in amore ma anche nelle attività di lavoro ben cinque segni su dodici.

In primo piano nella nuova classifica completa interessante la giornata del 13 maggio. A gongolare sopra tutti gli altri segni, Pesci, simbolo astrale interessato dal transito di Giove nel comparto, dunque meritatamente valutato al primo posto in scaletta. Frangente negativo purtroppo per tutti quelli aventi nel proprio Tema Natale Ariete, Vergine, Bilancia o Scorpione. Andiamo pure al riepilogo sintetico.

Le stelline di giovedì 13 maggio: