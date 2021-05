L'Oroscopo del giorno 14 maggio è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni riservata a voi dall'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge saranno le effemeridi applicate ai segni dello zodiaco compresi nella seconda sestina, ossia quelli dalla Bilancia fino a Pesci. Pronti a valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? In questo caso, ad avere la meglio saranno in tutto tre simboli astrali tra i sei in analisi. Su tutti emerge a questo giro l'Acquario valutati con cinque stelle nel periodo. Gli astri sono pronti a sorridere ai nativi in Acquario, segno al 'top' grazie a Nettuno e Venere in trigono a Saturno (nel segno).

A poca distanza dal primo troviamo Bilancia e Pesci, entrambi vincenti in campo sentimentale come nelle attività di lavoro, per questo ritenuti degni di avere a corredo le cinque stelle della buona sorte. Invece parlando si simboli astrali ritenuti in periodo difficile, le previsioni zodiacali di venerdì 14 maggio puntano l'indice verso coloro del Capricorno, segno 'flop', considerati nel frangente con il segno di spunta del sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 14 maggio

Bilancia: ★★★★★. Una giornata davvero speciale in ogni settore della vita.

A volare come non mai i rapporti con familiari e amici, quest'oggi in primo piano. Se avete invece una storia felice già in atto, senz'altro potete contare su una splendida intesa con il partner. In amore, quindi, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti.

Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati, ok? Single, sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone (amici sinceri) che vi circondano, senz'altro pronte a trasmettere positività e voglia di divertirvi. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete certamente un figurone, specialmente quando dimostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì invitano ad armarsi di pazienza e tanta buona volontà. Il periodo non sarà negativo, però con solo quattro stelle a corredo non è che potete andare molto lontano, sappiatelo. Non fatevi prendere dall’eccessivo nervosismo ma cercate di state calmi e tranquilli. Intanto si consiglia in amore una maggiore concentrazione sui reali problemi della coppia: se saprete ben amalgamare i vostri desideri con le aspettative del partner, trascorrerete senz'altro un discreto venerdì. In alcuni casi (controllate l'ascendente!) tutto procederà positivamente e in serata avrete modo di lasciarvi alle spalle le incombenze del giorno. Vi rilasserete insieme alla persona che amate oppure la lascerete lì, a sospirare?

Single, un incontro potrebbe essere magico e la mente inizierà a viaggiare velocemente: avrete molto presto delle sconvolgenti sensazioni o una irrefrenabile voglia di passionalità... Nel lavoro invece, nessuna nuvola sulla vostra giornata. Diciamo che quasi tutto andrà abbastanza bene, come da voi sicuramente previsto. Date fiducia a quel collega che sapete.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 maggio al segno del Sagittario indica una giornata buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, costringendovi in questa giornata di fine settimana a dover tenere a bada situazioni con alti e bassi.

In amore, prevista un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di quelle coppie con problemi già in corso. Per chi di voi vivesse situazioni poco definite, oppure per coloro con il classico piede in due scarpe, non mancheranno momenti di crisi: piccoli screzi potrebbero sfociare in battibecchi infiniti, quindi da evitare assolutamente. Qualcuno, magari un po' più ottimista degli altri, cercherà di inquadrare il tutto sotto una luce diversa: buon per loro! Per i single invece, specialmente per chi avesse tanta voglia di innamorarsi di nuovo, questo sicuramente sarà un buon momento. Vogliosi di dare una svolta sentimentale alla vostra vita? Allora, datevi una mossa e iniziate qualcosa di concreto con chi vi piace.

Nel lavoro una vostra idea sarà sicuramente ben accetta dal vostro capo. Altresì, si presume possiate ricevere delle offerte apparentemente gratificanti: valutate con calma.

Oroscopo e stelle di venerdì 14 maggio

Capricorno: ★★★. Una giornata valutata dagli astri con il simbolo del "sottotono". In programma per qualcuno critiche insensate oppure la possibilità di essere ostaggio di sforbiciate sibilline (decisamente alle spalle!): il motivo? La gelosia o l'invidia, scegliete voi... In campo sentimentale invece, qualche screzio in amore potrebbe esserci, il che potenzialmente potrebbe favorire litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. Alla lunga tutto si risolverà e l'armonia sarà ristabilita, ma quanto impegno!

La giornata praticamente, soprattutto nei riguardi di cose o situazioni importanti, diciamo sarà un po' in bilico tra il “cadere e non cadere”: abbiate massima concentrazione e uguale attenzione nelle situazioni critiche. Single, sarebbe meglio evitare quelle storie d’amore da voi ritenute non appaganti. Attualmente cercate in continuazione ma alla fine non concludete un bel nulla! Nel lavoro, piccoli intoppi non messi in preventivo vi terranno incollati fino a tardi alla vostra attività: pazienza.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno indicano questo fine settimana molto positivo: sarà così oppure no? Diciamo subito che le probabilità sono molto alte affinché tale ipotesi si avveri.

Secondo l'Astrologia intanto, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'amore e i sentimenti in generale, saranno tanti i pianeti che remeranno a vostro favore, ma su tutti spiccherà Venere: presente nel segno dei Gemelli, questo venerdì la dea dei buoni sentimenti senz'altro sarà già pronta a regalare intensi attimi di passione o avventure "mordi e fuggi" davvero sensazionali. Allora, lasciatevi andare a sogni e fantasie, chissà, qualcuna potrebbe davvero materializzarsi. Single, se qualcuno avesse registrato un appiattimento nella capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori. Cercate di rimediare nei punti deboli! Nel lavoro invece, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Datevi da fare, ok?

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 14 maggio, predice un periodo certamente fortunato e felice su quasi ogni settore. Le stelle promettono buone notizie soprattutto nei rapporti interpersonali, con l'amicizia in primissimo piano. In amore, in tanti avete abbastanza bisogno d'affetto, di accudire e di essere accuditi, di amare e di essere amati, di dare e di ricevere. Pertanto potrete consolidare i legami di lunga data: presto arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo. In coppia intanto, state beneficiando attualmente di un afflusso astrale abbastanza positivo, specialmente nei confronti della vostra vita famigliare. Grazie a ciò, diciamo che si sta già avviando un cambiamento positivo dentro e fuori di voi, il che farà senz'altro bene ai rapporto affettivi di ogni ordine e grado.

Per coloro ancora single questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirsi smarriti si sente il bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro altresì, energie, voglia di fare e produttività andranno a braccetto. Approfittate per mettere in luce le vostre buone qualità. Consiglio: non assumete più impegni di quelli che potete realmente affrontare.

Classifica 14 maggio, le stelle dei dodici segni

Ansiosi di sapere quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questa parte terminale della settimana? In primo piano quest'oggi spicca la classifica stelline interessante la giornata del 14 maggio.

Prima di passare direttamente a tastare il polso alla scaletta completa, d'obbligo mettere la corona di segno "top" sulla testa dei migliori in assoluto. Come anticipato in apertura, in prima lista meritatamente sostenuti da astri meravigliosi, gli amici nativi nell'Acquario, al primo posto in scaletta. Un pelino sotto al primo in assoluto ma anch'essi molto fortunati: Gemelli, Cancro, Bilancia e Pesci. Scopriamo il report completo.

Le stelline di venerdì 14 maggio: