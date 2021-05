L'Oroscopo del giorno 3 maggio è pronto ad elargire soddisfazioni o delusioni in merito al probabile andamento astrologico di questo nuovo lunedì.

L'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A questo punto inutile tergiversare oltre, andiamo subito alle previsioni zodiacali di lunedì 3 maggio svelando i risultati delle analisi astrali inerenti l'oroscopo del 3 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 3 maggio

Bilancia: ★★★★. Questa parte della settimana partirà bene ma non finirà troppo in positivo per voi del segno. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare in questo periodo. In amore, potreste avere sorprese di un certo pregio, anche se questo richiederà di essere in grado di usare il buon intuito e tanto di quel vostro invidiato fascino. In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Single, gli incontri promettono bene, quindi aprite il vostro cuore e lasciate spazio all'amore, vedete che non ve ne pentirete. In generale, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere anche qualche interessante conoscenza.

Nel comparto lavoro invece, in questa giornata troverete pane per i vostri denti: la vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che forse lo sarà molto più di voi...

Scorpione: ★★★. Primo giorno della settimana previsto dagli astri sotto l'egida delle tre stelle relative al 'sottotono'. Le previsioni di lunedì quindi, visto il quadro astrale poco convincente, consigliano in generale un po' più di concentrazione.

Non facendolo, forse, riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta! Consiglio: datevi da fare se volete rimettere in sesto eventuali rapporti sentimentali, di amicizia o in ambito parentale. La parola d'ordine per molti di voi del segno dovrà assolutamente essere 'umiltà'. La coppia sarà messa alla prova dei fatti: solo chi prova sinceri sentimenti riuscirà a superare gli ostacoli, anche quelli insormontabili.

Single, passerete da una bella notizia a una meno piacevole: calma! Senz'altro sarà solo un momento di transizione, anche se potrebbe rendere più difficili alcune circostanze. Comunque, state sereni perché tutto questo caos diverrà stimolante per la vita amorosa, pronta a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspetterete. Nel lavoro, dovete essere pronti ad afferrare le esperienze che si presenteranno. Consiglio: cercare di domare la vostra impulsività.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 maggio al Sagittario indica che partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un lunedì buono e convincente seppur a tratti. Pertanto, ovviamente se nessuno vi remerà contro, sarete dell'umore giusto anche se in qualche caso un po' malinconici, specie per qualcuno di voi con problemi pregressi alle spalle.

In amore, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Per i single, ci potrebbero essere incontri e novità e l'amicizia potrebbe dominare la scena. Se poi sarete favorevoli a un prosieguo più profondo, dunque pronti a trasformare una bella amicizia in amore profondo, nessun ostacolo, sicuramente la controparte sarà ben felice di assecondarvi. Nel lavoro, progressi in vista, anche se per il momento ancora leggeri: il periodo abbastanza a favore invita a mettercela tutta.

In taluni casi, per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 3 maggio

Capricorno: ★★★★. La giornata sotto analisi è prevista nella media, dunque né troppo positiva ma nemmeno eccessivamente negativa. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l’avesse momentaneamente perduto, mentre colpi di vento e lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in 'zona bufera'. In merito agli affetti, gli astri senz'altro invitano a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione.

Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, il vostro innato senso di buon gusto creerà un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente ma in modo progressivo. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore e in taluni casi di sprofondare nel piacere e nella passione più profonda. Nel lavoro, largo allo spirito d'iniziativa: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì, preannunciano un avvio di settimana meritevole delle cinque stelline della buona fortuna. A tanti di voi nativi si preannuncia una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica: vi conforta tale previsione?

Bene, allora preparatevi a novità molto appaganti in molti settori. In campo sentimentale, aprite totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così facendo riuscirete a far trasparire quel rassicurante senso di gioia e sicurezza indescrivibile a parole. Le condizioni saranno perfette per rilassarvi in tutta tranquillità in compagnia del vostro partner: preparatevi a valorizzare appieno i doni che sicuramente il 'buon Cupido' senz'altro elargirà. Siate felici insieme, perché il vostro rapporto sta diventando ogni giorno che passa sempre più stabile e sicuro. Single, l'atmosfera di questo nuovo lunedì si baserà soprattutto sulla fiducia in voi stessi. Sfruttate la pace e la tranquillità di questo giorno per pensare a ciò che potrebbe dare ossigeno alla vostra vita affettiva.

In quanto alle previsioni del giorno, quest'ultime invitano senz'altro a pensare prima di decidere qualsiasi mossa. Nel lavoro, la giornata non sarà affatto male. Potrete operare al massimo con risultati evidenti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 3 maggio, predice ottimi i rapporti con gli amici di sempre: a tal proposito, potreste instaurare con una persona che vi interessa già da tempo una relazione (non necessariamente sentimentale) destinata a rivelarsi sincera, duratura e invidiata. In amore la relazione di coppia si presume possa andare a gonfie vele: nella giornata in analisi riuscirete a dimostrare ancor di più il vostro amore nei confronti di partner e familiari. In molti avrete l'opportunità di assaporare le gioie vere della vita a due oppure di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore.

In questa giornata le stelle dovrebbero aiutare ad avere un maggior affiatamento con il partner e, di conseguenza, molte ore di felice intesa. Single, ci sarà molta euforia e molta spensieratezza intorno a voi grazie ad una splendida Luna in Acquario capace di risvegliare la socievolezza e la comunicativa che alberga nel vostro 'io'. Il lavoro andrà meglio presentandosi già da subito meno impegnativo del previsto. In particolare, chi opera a contatto con il pubblico avrà energie a volontà.

Classifica 3 maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di inizio settimana, ossia lunedì 3 maggio, è pronta per essere valutata. In analisi la partenza di una nuova settimana all'insegna della Luna in Acquario e del Sole in Toro.

Allora, curiosi di sapere in quale posizione della scaletta quotidiana si trova il vostro segno? Lo scoprirete subito andando a spulciare nel prospetto riepilogativo sottostante.

Le stelline di lunedì 3 maggio: