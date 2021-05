L'Oroscopo del giorno 6 maggio è pronto a mettere in evidenza la classifica con le previsioni zodiacali di questo giovedì. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, in questa sede messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla scaletta con le stelle valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 6 di maggio

Bilancia: ★★★★★. Gli astri vedono senz'altro di buon auspicio il periodo specialmente verso fine giornata.

Bene, sfruttatela al meglio adesso che è il momento giusto, poi potrebbe non servire più... In amore, le vostre aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il vostro partner soddisfi i vostri desideri più intimi, senza bisogno di forzare come al solito le cose. Per dare un’impronta diversa alla vostra vita affettiva avete bisogno di lucidità, volontà e validi consigli: questo giovedì di certo avrete queste ottime qualità, sappiatelo. Single, vi scoprirete capaci d'augurarvi un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza, ma non riuscirete proprio ad avere un'intesa armoniosa con chi vorreste accanto. Diciamo pure che le vostre stelle protettrici continuano a sussurrarvi nell'orecchio strategie amorose, ma voi non sembrate volerle ascoltare.

Nel lavoro, le vostre idee verranno valutate positivamente e vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare.

Scorpione: 'top del giorno'. Giovedì di grinta, energia, determinazione e voglia di fare saranno pronte ad accompagnarvi nel corso della giornata. In coppia cercate di vivere al meglio la vostra vita a due facendo soprattutto progetti per futuro.

Per voi sarà spettacolare quasi tutto il periodo ottenendo di conseguenza il meglio e il massimo dall'attuale rapporto. Qualcosa di splendido sia nei rapporti a due che nelle relazioni appena iniziate (o anche solo messe in cantiere). In molti casi, quasi tutto quello che vorrete mettere in gioco avrà ottime probabilità di riuscita.

Single, sarà molto promettente il settore sentimentale, sarete irresistibili e grandi seduttori (scusate se è poco!). Se pensate ad una persona in particolare, eliminate ogni timore e perplessità perché questo sarà il momento migliore per dichiararsi, ok? Nel lavoro, invece, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata perché tutto sarà più facile del solito. Quasi nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 maggio al Sagittario indica un periodo abbastanza sereno e privo di stress. L'Astrologia applicata al vostro segno prevede situazioni non troppo impegnative: la realizzazione di un obiettivo comune porterà una ventata di entusiasmo e nuove energie.

In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e sincera la propria famiglia. Farete progetti insieme a chi amate e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea per un viaggio senza precedenti, ovviamente da programmare subito. Pronti a passare dei divertenti momenti insieme a chi avete nel cuore? Single, in questa giornata sarete in buona forma grazie alle discrete congiunzioni astrali del periodo. Ultimamente in ambito sentimentale non tutto è andato nel modo desiderato: avete dato per scontato troppe cose in certe situazioni che vi stavano a cuore, adesso potreste pagarne le conseguenze. Gli astri invitano alla prudenza. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno opportunità di un certo rilievo.

Quasi certamente un'investimento di cui già vi stavate occupando evolverà a buon fine.

Oroscopo e stelle di giovedì 6 maggio

Capricorno: ★★. La giornata di questa parte centrale della settimana non sarà proprio a vostro favore, questo è bene che lo sappiate fin da subito. Se l'intenzione è quella di passare questo periodo facendo qualcosa di interessante o almeno divertente, sappiate che qualche piccolo imprevisto andrà a contrastare ciò che avete messo in programma. In amore un po' di insoddisfazione potrebbe colpire nel segno proprio qualcuno di voi nativi: se sentiste il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che dovesse creare preoccupazione, rispettatelo pure e fatevi da parte.

Staccate la spina e rilassatevi, rinviando gli impegni meno urgenti. Da evitare assolutamente forzature e/o situazioni stressanti. Se single invece, non siate malinconici e soprattutto non spappolatevi la mente con inutili domande ripensando a ciò che è stato e a quello che avrebbe potuto essere... Perché invece non provate a voltare pagina una volta per tutte? Dai, non è mai troppo tardi per provarci. Nel lavoro, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante. Saranno necessari più costanza ed impegno.

Acquario: ★★★★. Giornata di metà settimana abbastanza buona soprattutto in alcuni comparti. La situazione astrale è un po’ meno complicata dei giorni scorsi ma ancora segnata da qualche problema.

Il vostro settore affettivo potrebbe essere minacciato da una fase lunare leggermente instabile: non stupitevi, quindi, se dovrete affrontare una discussione animata con il partner. Tranquilli, verso la fine della giornata spunterà un bel raggio di sole a dare una scossa alla flemma di questa giornata. Anche se alcune difficoltà dovessero persistere, potrete ugualmente vivere attimi di serena felicità. Single, sarete tentati dal mettere in pratica qualche idea inusuale: voglia di cambiamento? Se anche fosse, non abbiate paura di allontanarvi dal sentiero battuto, ok? Avete i mezzi e le capacità per rilanciarvi o per iniziare una nuova relazione. In questo caso le stelle invitano decisamente a fare quello che il cuore (non la mente!) suggeriscono.

Nel lavoro, avrete una discreta originalità che vi permetterà di ottenere buoni consensi nel vostro ambito. Evitate però di suscitare le gelosie, alla lunga potrebbero rovinare alcuni piani.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 6 maggio, indica l'arrivo di un periodo quasi certamente 'spettacolare'. Diciamo pure che la giornata giunta a metà settimana partirà e terminerà alla grande con affetti e sentimenti in primissimo piano. In molti casi la passione esploderà come d'incanto nella vita di alcuni del segno, rendendo indimenticabile ogni istante. Un grande cielo senz'altro porterà fantasia, aria di novità e tanta voglia di fare quasi in ogni settore. In amore, sarete molto romantici e passionali in quanto favoriti da una meravigliosa Luna, presente nel segno fino a metà del prossimo venerdì.

Diciamo che avrete il desiderio di trascorrere una giornata con la dolce metà in tutta spensieratezza: ottima sarà anche la serata: riuscirete ad organizzare qualcosa di speciale? Single, la giornata si prospetta rilassante ed alla portata. Non chiedete alle stelle emozioni galanti ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra attuale condizione, ovviamente in funzione di quella futura. Nel lavoro infine, le prospettive astrali sono ottime. I prossimi contratti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso. Bene così!

Classifica 6 maggio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di giovedì 6 maggio è disponibile per essere consultata.

In primissimo piano nel periodo gli amici appartenenti al segno dello Scorpione, valutati con il massimo della positività espressa dalla prima posizione ed avallata dalla meritata "top del giorno". Vediamo cosa avrà in serbo l'Astrologia nei riguardi degli altri segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 6 maggio: