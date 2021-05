L'Oroscopo del giorno 7 maggio è pronto a dare un giudizio, ovviamente studiato a tavolino, in merito all'Astrologia quotidiana. Sotto analisi quest'oggi la quinta giornata dell'attuale settimana messa sotto la lente in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie ad essere presi in considerazione saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ad avere massima fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro certamente Pesci, favorito dall'ottimo Nettuno in sestile al Sole, come pure a Venere e Plutone.

Parlando ancora di periodo molto positivo, a non avere problemi saranno gli anche gli amici dello Scorpione che, come quelli del Sagittario, sono sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte. A questo punto, prima di passare alle valutazioni segno per segno, è necessario sapere a chi toccherà affrontare la giornata sapendo di avere astri 'contro'. Ebbene, le previsioni zodiacali di venerdì 7 maggio vedono in difficoltà i nativi dell'Acquario, nel contesto considerati in periodo 'sottotono'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 7 maggio

Bilancia: ★★★★.

L'Astrologia prospetta un periodo di normale gestione per voi del segno. Le previsioni di venerdì indicano infatti un giorno discreto e abbastanza alla portata, quanto basta a rendere tranquilla la quotidianità alla maggior parte dei nativi. Il formarsi di situazione astrali sufficientemente positive daranno una buona spinta al settore degli affari: avete in programma qualche acquisto importante?

Fatelo! In amore, una vostra tempestiva intuizione permetterà di avere una visione abbastanza chiara in una questione che avete a cuore: sfruttatela a fondo al fine di prendere decisioni in modo rapido e preciso. In coppia, raggiungere un equilibrio con il partner sarà facile in quanto troverete buone soluzioni, appaganti per entrambi.

Se single invece, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: con fiducia tutto andrà per il meglio. Nel lavoro i giochi sono fatti! Da ora in poi dovete solamente attendere, anche perché ciò che avete seminato a breve darà i suoi frutti. Sicuramente i risultati che otterrete saranno al di sopra delle vostre aspettative.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano un giornata semplicemente super-positiva, con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno. Dunque, si presuppone l'arrivo di un periodo proficuo in parte già intravisto nei giorni scorsi. Per i sentimenti, sarete nel bel mezzo di un'onda di passione, ovviamente con il vostro partner storico.

In larga misura sarete proprio voi a fare la parte del leone: il vostro partner si mostrerà molto premuroso nei vostri riguardi, attento più del solito e felice di avere una bella persona nel cuore ed al proprio fianco. Siatene orgogliosi: la vita che conta è questa, non ve ne sono altre. Single, gli scambi con le persone vicine (ovviamente che interessano a livello sentimentale) diverranno sempre più chiari e sinceri. Sarà questo il momento perfetto di operare scelte sagge, sperando possano essere definitive. Con massima chiarezza, parlate a cuore aperto dei vostri desideri presenti e futuri e/o eventuali sogni nel cassetto. Nel lavoro, per concludere, a coloro impegnati in attività in proprio il consiglio è di tirare fuori qualche buona idea a breve termine.

Alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 maggio al Sagittario invita a prepararsi a 'volare'. Infatti questa parte della settimanale sarà ottima, a tratti sensazionale con punte davvero fortunate su cui contare. Valutata nelle previsioni di venerdì con cinque stelle, la giornata aiuterà a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. Quasi sicuramente non troverete alcun ostacolo, quindi approfittatene. In amore, sarete di certo al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, vi capirà ed indovinerà i vostri desideri più segreti. In merito alle relazioni di coppia in crisi, non tenete per voi incomprensioni e recriminazioni ma sforzatevi di instaurare un dialogo diretto cercando di puntare ad una dolce riconciliazione.

Per i single, potrebbe presentarsi qualche bella sorpresa nella sfera amorosa? Certo che sì, sarà sicuramente un buon periodo anche per chi di voi sta cercando qualcuno con cui condividere il futuro. Basterà solo seguire il vostro buon istinto e un pizzico di fortuna, poi gli astri faranno il resto. Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi nativi. In questo periodo non mancheranno certo le energie per produrre e migliorare.

Oroscopo e stelle di venerdì 7 maggio

Capricorno: ★★★★. Questa giornata conclusiva della settimana lavorativa si prevede all'insegna della buona routine. Diciamo che alla lunga il periodo potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione. In molti campi i nervi saranno abbastanza distesi e in molti sarete e penserete positivi.

Passerete la serata a stretto contatto con il partner o familiari, tranquillamente e in serenità. In merito agli affetti, raggiungerete un equilibrio sentimentale abbastanza convincente. Visto il valore della buona sufficienza attribuito dalle stelle alla giornata, non sarà affatto difficile raggiungere nel periodo un po' di auspicabile sana serenità. Se riuscirete a mantenere un clima positivo starete di certo molto bene: nei confronti della persona amata sentirete di aver raggiunto la pace interiore, distesi e rilassati. Single, sembra quasi che in questo momento nella vostra vita stia regnando l'inaspettato: non temete, allargate le vostre vedute e forse capirete che è arrivato il tempo di cambiare musica...

Nel lavoro infine, in merito alle attività di routine nonché agli impegni quotidiani avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembrerà procedere a vostro favore: usate l'ingegno!

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del momento preannunciano un periodo abbastanza difficile da superare (non impossibile); diciamo che la giornata evolverà con la marcia bassa relativa ai periodi "sottotono". Valutato nelle previsioni come abbastanza stressante, il frangente richiederà molta pazienza e tanta scaltrezza. In campo sentimentale, la vostra natura possessiva si risveglierà: fate attenzione a non lasciare che questo influenzi il vostro rapporto. Le vostre paure sono spesso (per non dire sempre) infondate, per cui sentirsi troppo vulnerabili non porterà a nulla, anzi creerà occasioni per litigare senza motivo.

Single, potreste avere a che fare con attimi di smarrimento a causa di un amaro ricordo del passato. Quest'ultimo cercherà di rientrare oltre che nella mente, soprattutto nel cuore, in modo prepotente e autoritario; non dateci troppo peso, ne andrebbe della vostra futura serenità, sappiatelo. Nel lavoro, purtroppo giornata difficile! Si presenteranno problemi imprevisti, il vostro umore sarà pessimo e vedrete tutto nero, senza via di fuga. Tranquilli, molto presto la situazione generale potrebbe cambiare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 7 maggio, viste le ottime stelle del momento, indica che porterete avanti ogni obiettivo in maniera efficace: sarà una scelta senz'altro vincente.

Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore. In amore pertanto, i rapporti riprenderanno quota prendendovi in modo efficace sia dal punto di vista romantico che passionale. Vi aspettano momenti davvero eccitanti, regolati in gran parte da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Si prevedono altresì, parlando soprattutto in merito alla vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. Per coloro ancora single, nel caso vi fossero problemi di comunicazione, vi diciamo di non farvi prendere dal panico. Diciamo che qualcosa di gradevole potrebbe realizzarsi nel campo sentimentale.

In questo periodo molti di voi state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che regalerà fortuna per tutto quello che riguarda le vicende amorose. Il lavoro andrà molto bene: forse ci saranno ancora cambiamenti (questa volta in positivo) per quanto riguarda l'ambiente nel quale operate. Più di qualcuno di voi potrà senz'altro ambire a posizioni più elevate e remunerative.

Classifica 7 maggio, le stelle dei dodici segni

Questo venerdì, quinta giornata della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben cinque segni. In primo piano nella nuova classifica completa interessante la giornata del 7 maggio, l'Ariete, meritatamente assegnatario della prima posizione.

In seconda fila invece troviamo il quartetto formato da Cancro, Scorpione, Sagittario, Pesci, tutti considerati in giornata vincente. Centro classifica molto affollato, comprendente a pari merito Toro, Gemelli, Leone, Bilancia, Capricorno. In coda a questo giro troviamo l'Acquario al penultimo posto mentre Vergine chiude il gruppo dei dodici.

Le stelline di venerdì 7 maggio: