La quarta settimana del mese di maggio sta ormai giungendo al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un nuovo mese, con un Oroscopo in grado di anticipare l'arrivo di giornate interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali. L'ultimo weekend di maggio, ovvero quello che va da venerdì 28 a domenica 30, si prospetta essere un periodo interessante per il segno dell'Acquario, seguito a ruota da una Bilancia non poco fortunata sotto ogni aspetto. A dover fare i conti con qualche piccola incomprensione, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia, sembra essere il segno della Vergine, mentre chi gode dell'influenza dei Gemelli potrà avvertire una sorta di potere seduttivo non da poco.

Meglio fare molta attenzione ai giorni che stanno per sopraggiungere, sia per non danneggiare eventuali rapporti, sia per non perdere l'arrivo di notizie tanto attese.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - lo stress accumulato potrebbe non permettere ai nativi di questo segno zodiacale di godersi al meglio il weekend. Fortunatamente si potrà sempre fare affidamento alla vicinanza del partner e delle persone care, riuscendo così ad affrontare ogni avversità senza problemi, attraversando a testa alta anche i momenti meno felici della vita. La forza di cui dispone l'Ariete non è assolutamente da sottovalutare.

Toro - la positività di tutto il periodo continuerà il suo cammino anche fino al weekend, aiutando il Toro ad affrontare al meglio le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Mai dimenticarsi delle persone che si hanno attorno e che giorno dopo giorno palesano il proprio affetto, specialmente perché è grazie a queste persone se spesso e volentieri si è riusciti a superare situazioni poco piacevoli.

Gemelli - quello in questione, stando alle anticipazioni dell'oroscopo, sembra essere uno tra i segni maggiormente positivi di tutto il weekend.

La sensualità che i Gemelli sono in grado di palesare permetterà di ottenere quanto desiderato con il minimo sforzo. Attenzione però a non tentare di ingannare le persone care, poiché ci si potrebbe ritrovare soli in pochissimo tempo. In ambito lavorativo, invece, questa dote potrebbe fruttare qualche guadagno in più.

Cancro - stando alle previsioni dell'oroscopo, le energie non mancheranno di certo, nonostante i vari avvenimenti palesatisi lungo l'arco della settimana.

La vicinanza del partner e della propria famiglia permetterà al Cancro di incrementare il proprio coraggio e di accrescere la fiducia nelle proprie capacità. Ottimo periodo, quindi, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Previsioni del weekend, da Leone a Scorpione

Leone - ricaricare le proprie energie non è di certo un'impresa titanica ed il nuovo weekend di maggio si propone per alleggerire il carico di stress che potrebbe sopraggiungere. La stanchezza potrebbe non essere avvertita durante gli ultimi giorni della settimana, ma la necessità di staccare la spina e ritagliarsi qualche attimo di relax potrebbe non tardare ad arrivare.

Vergine - sfortunatamente per il segno della Vergine, il weekend in questione non è assolutamente tra i migliori del mese.

Maggio sta ormai giungendo al suo termine e l'influenza positiva che aveva nei confronti di questo segno zodiacale sta iniziando a scemare in maniera non poco rapida. Riuscire a tenere insieme i vari frammenti di vita potrebbe non essere così semplice, soprattutto se ad aggiungersi alla lista ci saranno anche numerose discussioni scaturite all'interno della vita di coppia.

Bilancia - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, la fortuna ha deciso di non abbandonare i nativi di questo segno zodiacale rendendo le varie giornate ricche e produttive. Conciliare la vita privata con gli orari di lavoro non sarà di certo un'impresa ed in un periodo come quello che sta per sopraggiungere ci si potrà cimentare anche nel portare avanti la propria vita relazionale, preparandosi al grande passo.

Scorpione - anche per questo segno zodiacale l'oroscopo preannuncia giornate da dover dedicare esclusivamente al relax. La cura della propria persona non va mai trascurata e spesso si potrebbe approfittare di questa "scusante" per trascorrere dei momenti interessanti con il partner. Ritagliarsi qualche attimo di meritato riposo per lasciarsi cullare dall'amore del partner aiuterà ad affrontare al meglio l'arrivo del nuovo mese.

Oroscopo del weekend, da Sagittario a Pesci

Sagittario - nonostante il periodo abbastanza fortunato, al segno del Sagittario viene consigliato di non esporsi troppo e, soprattutto, di non dare per scontate le sensazioni e le emozioni provate dalle persone che si hanno accanto.

Basta veramente poco, specialmente in alcuni momenti, per rovinare quello che potrebbe essere definito un vero momento di felicità.

Capricorno - l'oroscopo del weekend preannuncia l'arrivo di giornate non poco interessanti anche per coloro nati sotto al segno del Capricorno. Riuscire a realizzare uno dei propri sogni non sarà impossibile e si potranno mostrare a testa alta i frutti raccolti con tanto sacrificio e dedizione. Mai adagiarsi sugli allori, neanche quando il periodo sembra essere roseo.

Acquario - il weekend che sta per sopraggiungere sembra essere decisamente ottimale per coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Gli astri hanno deciso di donare giornate stupende ed entusiasmanti a questo segno zodiacale, rendendolo efficace e produttivo sotto ogni aspetto.

Attenzione a non adagiarsi troppo sugli allori: la sfortuna è sempre in agguato.

Pesci - il fascino di questo segno zodiacale, accomunato alla carica di energia positiva in avvicinamento, non farà altro che rendere possibile quello che fino a poche settimane fa era considerato impossibile da raggiungere. Portar ea compimento il proprio lavoro non è di certo complicato ed anche all'interno della vita di coppia si potrà respirare un'aria finalmente fresca.