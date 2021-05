L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 maggio 2021 è pronto a dare nuova linfa ai desideri più agognati oppure a rinverdire sogni e speranze. Come sempre l'Astrologia è pronta a dire la propria in merito a come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario.

Allora, curiosi di sapere quali saranno i giorni migliori e quelli in cui dover stare un po' più con gli occhi aperti? Certo che si, però prima di incominciare a snocciolare dati, previsioni e consigli ricordiamo a tutti che, in questa sede, le predizioni astrali sono in esclusiva per i sei segni dello zodiaco compresi da Bilancia a Pesci.

Bene, iniziamo subito a scegliere il più fortunato nel periodo indicato mettendo in risalto Pesci (voto 8), favorito dall'ingresso di Giove nel segno. Diciamo subito che ad avere un periodo buono saranno sicuramente anche i nativi del Capricorno (voto 7) e Acquario (voto 7) entrambi valutati in media positività.

Andiamo pure ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì a domenica per poi chiudere in bellezza valutando insieme la classifica finale valida per l'intero zodiaco.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana da prendere con le dovute accortezze in quanto classificata sulla linea poco chiara della sufficienza.

Il periodo non prevede come per altri segni, una giornata al 'top', pazienza! La partenza è prevista buona anche se un po' a fasi alterne. tra le giornate migliori spicca senz'altro un ottimo venerdì 14 maggio classificato a cinque stelle, alla stregua di domenica 16 maggio anch'esso altamente favorevole. Leggermente al di sotto delle due giornate citate poc'anzi si presenterà lunedì 10 che, come per martedì 11 e sabato 15, avrà a corredo quattro stelline: in pratica saranno le vostre giornate cosiddette routinarie.

Nota dolente, la parte centrale del periodo, con un mercoledì 12 valutato con tre stelle da 'sottotono'. Decisamente peggiore il giorno successivo, giovedì 13 maggio, segnato in questo caso da due stelline e relativo 'ko'.

L'analisi astrale della settimana:

★★★★★ venerdì 14, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, sabato 15;

★★★ mercoledì 12 maggio;

★★ giovedì 13 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

La prossima settimana si prevede abbastanza semplice da vivere, anche se a tratti certamente monotona. Confermiamo che mancherà la giornata 'top del giorno' e questo si farà certamente sentire. Diciamo però che, in linea generale, le giornate evolveranno in parziale tranquillità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Da segnalare le due ottime giornate di inizio periodo: lunedì e martedì avrete campo libero quasi su tutto, viste le cinque stelle attribuite dagli astri alle stesse. Un attimino di concentrazione in più invece per la parte centrale: mercoledì e giovedì sono da considerare negativi, pertanto degni di attenzione. Iniziamo pure ad indagare la situazione andando a mettere in chiaro i singoli periodi e, volendo, avendo cura di annotare le giornate buone con quelle meno buone.

La scaletta da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 10, martedì 11;

★★★★ venerdì 14, sabato 15, domenica 16;

★★★ mercoledì 12 maggio;

★★ giovedì 13 maggio 2021.

♐ Sagittario: voto 5. Si preannuncia una settimana molto impegnativa in più di qualche settore. In base all'oroscopo settimanale, il periodo assumerà le caratteristiche della insufficienza, portando una sola giornata ottima, giovedì 13 maggio classificata a cinque stelle. Tre invece buone ma non troppo: lunedì, mercoledì e venerdì valutati tutti a quattro stelle, quindi periodi normali: guardate al bicchiere mezzo pieno! Invece, assolutamente da non prendere alla leggera, parlando ovviamente di giornate negative, quelle coincidenti con martedì 11 e sabato 15, entrambe classificate con le tre stelle del 'sottotono'.

Massima attenzione invece a quella di domenica 16 maggio, decisamente valutata pessima e con due stelle da 'ko'.

I dettagli condensati nella tabella riassuntiva seguente:

★★★★★ giovedì 13 maggio;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12, venerdì 14;

★★★ martedì 11, sabato 15;

★★ domenica 16 maggio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Per voi del segno la prossima settimana si presume possa essere abbastanza positiva, anche se non mancheranno momenti d'ansia o di stress generalizzato. Iniziamo a dare qualche indizio sul periodo: giovedì si prospetta relativamente positivo, catalogato con quattro stelle come anche domenica. Invece ottimi da vivere sia in amore che nel lavoro sia lunedì che mercoledì, entrambi valutati a cinque stelle.

Però la migliore in assoluto, quella portatrice della 'top del giorno' sarà per voi martedì 11 maggio: pronti a gongolare? Adesso parliamo di giornate poco performanti: venerdì 14 maggio sarà da considerare 'sottotono', valutato con solo tre stelline. Per finire, la ciliegina sulla torta la metterà sabato 15 maggio: sarà da considerare molto impegnativo, quindi previsto con solo due stelle da 'ko'.

La scala di valori espressa dalle stelle giorno per giorno:

Top del giorno martedì 11 maggio;

martedì 11 maggio; ★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13, domenica 16;

★★★ venerdì 14 maggio;

★★ sabato 15 maggio 2021.

♒ Acquario: voto 7. La prossima settimana l'oroscopo interessante il vostro segno annuncia un periodo abbastanza positivo, anche se con gli immancabili 'pro' e 'contro'.

Curiosi di conoscere le giornate su cui poter fare maggior affidamento e quando arriveranno i giorni 'no'? Intanto tenete presente che le giornate migliori saranno quelle di venerdì 14 maggio, al 'top del giorno', e poi giovedì e sabato entrambe a cinque stelle. Per le restanti? Occhio a lunedì 10 e martedì 11 maggio, ovviamente. A voi scoprire il resto del responso restituito dall'oroscopo condensato all'interno della classifica a stelline giorno per giorno.

Il report astrologico di competenza dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 14 maggio;

venerdì 14 maggio; ★★★★★ giovedì 13, sabato 15;

★★★★ mercoledì 12, domenica 16;

★★★ lunedì 10 maggio;

★★ martedì 11 maggio.

♓ Pesci: voto 8. Questa settimana a venire diciamo che inizierà in modo pessimo per voi nativi, proseguendo poi dopo un po' di alti e bassi fino a mercoledì di metà settimana quando inizierà a risalire.

Secondo quanto specificato dall'oroscopo, l'atmosfera potrebbe surriscaldarsi positivamente in amore da metà settimana in poi: giovedì 13 maggio infatti avrete il piacere nonché l'onore di ospitare 'a casa vostra' (leggasi 'nel vostro comparto') un promettente Giove in entrata nel segno. Il periodo positivo proseguirà poi nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio, tutte valutate a cinque stelle: non pensate a nulla di negativo ma vivete a massimo ogni cosa. Scopriamo insieme come si presentano sulla carta i sette giorni di imminente venuta.

La classifica quotidiana:

Top del giorno giovedì 13 maggio (Giove nel segno);

giovedì 13 maggio (Giove nel segno); ★★★★★ venerdì 14, sabato 15 e domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 maggio;

★★★ martedì 11 maggio;

★★ lunedì 10 maggio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Una nuova settimana sta per iniziare.

Come da copione è pronta da consultare la nostra nuova classifica della settimana, impostata sui sette giorni in calendario che vanno da lunedì 10 a domenica 16 maggio ed è valida per l'intero comparto zodiacale. valida per l'intero comparto zodiacale. Il prospetto riassuntivo posto a seguire, condensato in ordine decrescente dal segno più fortunato fino ad arrivare a quello ritenuto (sulla carta) oggetto di convergenze astrali negative, mostra agli antipodi un segno di Acqua e uno di Fuoco. Curiosi di sapere chi la spunterà a questo giro? Andiamo a scoprire la scaletta.

Classifica settimanale:

1° posto - Cancro, voto 10 segno al 'top della settimana';

2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Pesci, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro, Capricorno, Acquario, voto 7;

5° posto - Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Il trattato periodico espresso in questo caso dall'oroscopo settimanale dal 10 al 16 maggio 2021, dunque incentrato sulla seconda settimana del mese finisce qui.

Come al solito il nostro invito è quello di non disertare il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale che andrà a mettere in chiaro il periodo compreso tra il 17 e il 23 del corrente mese.