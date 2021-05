L'Oroscopo di domani 11 maggio svela previsioni abbastanza interessanti circa l'andamento del prossimo martedì. Ad essere oggetto di studio da parte nostra sono i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco: dunque, occhi puntati sui magnifici Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, senza aspettare oltre iniziamo subito a svelare i simboli astrali fortunati e, di conseguenza, capire quali e quanti saranno costretti al palo dal periodo negativo. In ottima forma, grazie al quadro astrale estremamente convincente, il Toro con la Luna nel segno e la Vergine favoritissimo in amore, entrambi valutati entrambi positivamente con le cinque stelle della fortuna.

Invece a subire difficoltà non potendo contare sul valido appoggio delle stelle, secondo quanto messo nero su bianco dalle previsioni astrologiche dell'11 maggio, gli amici Leone, valutati con il segno del "ko": a chi dare la colpa di tutto ciò? Come al solito, a dare le giuste risposte saranno le stelle messe in evidenza nella classifica quotidiana e, subito dopo, nelle previsioni segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: NESSUNO;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali 11 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 maggio al segno dell'Ariete indica l'arrivo un martedì abbastanza buono, anche se poco fortunato.

L'importante è che si presenti senza alcun tipo di problema irrisolvibile. Diciamo che, senz'altro, la giornata di questa parte della settimana si preannuncia ai più come piacevole e sufficientemente portatrice di buoni interessi. Nei riguardi del comparto sentimentale servirà rimanere in equilibrio ed essere determinati per migliorare e rendere il più positiva possibile la giornata.

Se vivete una relazione di coppia, troverete le giuste soluzioni per rinnovare il vostro rapporto risultando gentili ed affettuosi: questo migliorerà senz'altro il dialogo generale. Single, vi piacerà questo martedì, avrete quasi la sensazione che la giornata si faccia più intensa e luminosa di quelle passate, perché sarete voi in realtà ad acquisire maggiore ottimismo, grazie alle stelle che illuminano il vostro cammino.

Nel lavoro, il momento sarà buono per ogni iniziativa ed il vostro impegno non verrà mai meno. Rimarrete in prima linea senza un attimo di cedimento. Potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Portate intanto fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione.

Toro: ★★★★★. Che dire, una giornata davvero speciale tutta all'insegna della Luna, dunque da sfruttare a massimo. Iniziamo di getto analizzando il comparto relativo ai sentimenti: l'oroscopo di domani 11 maggio consiglia in amore zero titubanze: quindi, campo libero da incertezze o indecisioni soprattutto in coppia. La vostra tenerezza e la natura romantica che avete saranno guidati direttamente dalle stelle, con ovvi vantaggi per voi del segno.

Una conversazione intima iniziata durante il primo pomeriggio o inizio sera con il vostro partner allieterà l'aspetto passionale della parte finale della giornata. Per molti, in prospettiva attimi sereni da trascorrere insieme alla dolce metà del cielo. Single, se avete voglia di conoscere una persona, potrebbe essere il giorno fortunato per il vostro segno, scandito dalla presenza di situazioni a voi favorevoli. In arrivo charme e grande fascino. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte: un sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sull'esperienza, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un periodo decisamente buono, sottoposto però ad alcuni distinguo ben precisi dovuti ad effemeridi divise a metà tra il positivo e il negativo. Nella stragrande maggioranza dei casi per i più, la giornata si presenterà decisamente normale: momenti brillanti, ricchi di ottimi spunti ci potranno pure essere ma saranno da mettere in conto solamente a fine giornata. In amore, chi vive un buon rapporto di coppia potrà sfruttare gli aspetti astrali giusti per renderlo ancora più solido ed importante. La vostra unione avrà dei risvolti positivi che costituiranno le basi di un futuro solido. Ci vorrà del tempo ma le premesse sono davvero buone: se vi porrete delle mete ambiziose, di certo le raggiungerete senza problemi.

Single, non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non avrete l'idea giusta o la mossa migliore per superarla! Vi occuperete della vostra casa, vi darete da fare, perché diventi sempre più il vostro angolo preferito di riposo e di ristoro insieme alla vostra famiglia. Nel lavoro, la fortuna non vi farà mancare i suoi favori, ma dovreste porre qualche limite alle ambizioni. Evitate di spingervi in terreni sconosciuti solo perché resi forti dai recenti risultati, potreste arrivare poco lontano.

Oroscopo e stelle di martedì 11 maggio

Cancro: ★★★★. Un discreto martedì si prepara a bussare alle vostre porte, non esente da immancabili fuori programma sempre in agguato. La buona sorte praticamente con una mano darà e con l'altra toglierà: potreste andare incontro a piccoli disagi o disdicevoli contrattempi.

In amore, sarete sostenuti seppur parzialmente dalle stelle, per questo potrete contare sul magnetismo del vostro fascino, questo vi consentirà di riconquistare la vostra metà. Vi aspetta una serata speciale perché avrete la complicità di un partner altrettanto compiacente, sempre pronto a riempirvi di mille attenzioni. Single, sarà un buon giorno per mettere ordine: sistemate i libri di casa ed i file del vostro computer. Disponete attentamente in fila i vostri desideri ed i vostri pensieri e, se avete a che fare con persone molto meticolose, accontentatele ma senza esagerare. Nel lavoro, sarà l'entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da ritmi molto vivaci.

Fate buon uso di estroversione e simpatia, specie se lavorate a contatto con il pubblico. Vedrete, riuscirete a raggiungere i risultati prefissati, grazie alla collaborazione con i vostri colleghi.

Leone: ★★. Partirà decisamente in salita questo vostro martedì di inizio settimana. Secondo l'attuale report astrale qualcuno di voi potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: una scelta difficile! La giornata quindi si appresta a patire abbastanza marcatamente il periodo "no". Il momento invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che, spesso, sono causa di contrasto o disagio nel rapporto con persone appena conosciute. In amore, avrete bisogno di sentirvi liberi di scegliere, senza dover dare spiegazioni a nessuno.

Evitate discussioni che potranno causare conflitti, perché la giornata sarà un po' agitata, quindi fate attenzione. Troppa sensibilità potrebbe esporvi al rischio d’instabilità emotiva, soprattutto verso il partner. Single, attenzione a non esagerare con con la vostra famiglia, perché potrebbero perdere la pazienza. Percepirete tutto come una sfida perciò la vostra energia sarà un bene prezioso: non sprecatela per un nonnulla ma sappiate salvaguardarla. Il consiglio rilasciato dalle stelle è sicuramente quello di non esagerare più di tanto. Nel lavoro, se sceglierete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà in modo ancora più pressante: affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente.

Troppo lavoro potrà farvi cedere un po' ed anche i risultati non saranno quelli sperati.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 11 maggio, è ambasciatore certamente di belle notizie o di inaspettate novità pronte a farvi sorridere in amore: ritroverete quella serenità che mancava da un pezzo. Consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. In campo sentimentale, la vostra natura introversa potrebbe creare dei problemi, ma con un partner attento e delicato riuscirete a raggiungere momenti di meravigliosa intesa. Questa sera cercate di dirigere verso la persona amata gli eccessi di energia in modo da stuzzicare il desiderio e raggiungere attimi di intenso piacere.

Single, le stelle vi regaleranno una giornata magica, il momento sarà perfetto per cogliere la fortuna che desidera ardentemente sorridervi ed aiutarvi. Gustatevi quindi tutti i bei momenti che avrete l'occasione di vivere, ovviamente insieme alle persone a voi care. Nel lavoro, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli con voglia di mettere in pratica le idee che considerate essere vincenti ma che richiederanno un costante impegno per realizzarle.

