L'Oroscopo di domani 19 maggio è pronto a dare conto sul probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata di mercoledì. In primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Nello specifico, per chi fosse ancora poco ferrato in Astrologia, andremo a valutare in esclusiva solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel frangente sotto la positiva protezione della Luna, attualmente posizionata nel comparto del Leone ma da questo mercoledì in transito nel segno della Vergine.

L'Astrologia applicata al periodo in oggetto, in questo caso, suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche "sette camice" a causa di astri poco efficienti. Ansiosi di conoscere in anteprima come andrà la giornata? Vediamo allora di appurare qualcosa di più dalla scaletta quotidiana per poi passare a verificare le previsioni astrologiche di mercoledì.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 19 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 maggio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata che non contempla eccessive negatività, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti anche abbastanza impegnativi.

In amore, avrete i riflettori stellari puntati sulla sfera privata, sulla famiglia soprattutto. Date il buon esempio: in coppia fate vedere che la vostra disponibilità è totale e che siete disposti a dare a occhi chiusi, senza chiedere nulla in cambio. Cercate di prestare maggior attenzione a quello che sentirete: mettete in questi casi primo piano intuito e cuore, più che il cervello.

Forse potrebbero esserci situazioni complicate, tali da richiedere molta cautela. Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore, il che potrebbe far vivere un periodo molto speciale. Nel lavoro, sarà il momento più adatto per mettere ordine intorno a voi, cosa che per altro non vi dispiace affatto.

Controllate tutti i conti e i pagamenti delle forniture dei servizi essenziali; verificate l'estratto conto! Cercherete e troverete modi per consolidare la vostra posizione professionale, in particolare se operate alle dipendenze di qualcuno.

Toro: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice che partirà con un grande sprint in amore questo mercoledì. Pronti a dare una marcia in più a questa parte della settimana? Il consiglio del giorno: non lasciate che il nervosismo comprometta i rapporti con le persone, qualunque esse siano: meglio essere un po' più collaborativi, pronti a risolvere ogni tipo di problema. In campo sentimentale, intuito, buon senso e serenità interiore vi sostengono qualora doveste affrontare scelte importanti di vita.

Oltre a questo, un progetto che vi sta a cuore avrà molte possibilità di successo, ma molto dipenderà dal modo in cui sarete in grado di presentarlo. Quindi rassicurate il partner su eventuali incertezze; chiedete scusa se lo avete ferito e godetevi la giornata in totale relax. Single, le stelle vi metteranno in condizione di trascorrere una bellissima giornata, circondata dalle persone che più amate. Avrete una pazza voglia di gustarvi la vita in tutte le sue sfumature, perché intorno a voi ci sarà una grande armonia. Nel lavoro, il cielo a voi positivo assomiglierà a una provvidenziale boccata d'ossigeno in mezzo ad un guazzabuglio di istinti, buoni propositi e cose da fare: siate più accesi e combattivi!

Così saprete far valere il vostro fascino e convincere chiunque che state facendo tutto il possibile al meglio delle vostre capacità.

Gemelli: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano abbastanza gestibile il periodo. Con poco impegno la giornata al centro della settimana scorrerà sulla linea della media positività ma potrebbero essere assai poche le opportunità da cogliere. L'Astrologia del giorno pertanto consiglia massima riflessione, specialmente in amore. In campo sentimentale infatti, le stelle rialzeranno le vostre quotazioni soprattutto se siete in coppia e anche se ancora non avete la fede al dito. Approfittate del periodo per sotterrare l'ascia di guerra nel caso la tensione nel rapporto di coppia avesse raggiunto in questi giorni il livello di guardia: iniziate a godervi la vita sereni e spensierati, ovviamente insieme a chi amate.

Single, ogni tanto ci si può permettere di sognare per un po' ad occhi aperti, soprattutto se per troppo tempo ci si è limitati a lavorare duramente senza dare spazio ai propri desideri. Così, l'aiuto delle stelle libererà i vostri pensieri e vi regalerà una giornata molto piacevole. Nel lavoro, il denaro potrebbe essere l'argomento principale di questa giornata, ma non disperate, perché la situazione economica non è poi così negativa. I guadagni saranno appaganti e non si escludono anche entrate inattese.

Oroscopo e stelle di mercoledì 19 maggio

Cancro: ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". Cosa fare e come comportarsi dunque?

Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza. Per i sentimenti, l'umore non sarà sicuramente al top, ma se ciò cui aspirate è raggiungere risultati grandiosi e duraturi, non vi resta che fare buon viso a cattivo gioco. Dimostrate al vostro partner che quando volete sapete trovare la soluzione giusta a qualsiasi problema. Coltivate il rapporto affettivo con amore e passione; non frenate i vostri slanci e sarete ricambiati con la stessa intensità. Single, giornata poco brillante, senz'altro non all'altezza dei vostri standard; colpa delle stelle antipatiche che apporteranno intralci e confusione.

Anziché cadere in preda al nervosismo, cercate di valutare le situazioni man mano che si presentano, dando il giusto peso ai segnali e alle richieste inviate dal vostro corpo; assecondate con meticolosa premura le sue esigenze. Nel lavoro, anche questa di mercoledì non sarà una giornata grandiosa. Vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani, anche i rapporti coni colleghi non saranno del tutto idilliaci. Cercate di mantenere la calma e lasciate perdere le discussioni, perché sarà solo tempo perso.

Leone: ★★★★★. La giornata di mercoledì, per ciò che interessa, porterà un'idea originale per trascorrere soprattutto la serata in modo diverso dal solito.

Ascoltate i suggerimenti del buon intuito e, per una volta, spezzate pure quella solita routine che tanto vi stressa, ok? Vincere nuove sfide, mettendosi alla prova potrebbe essere un'ottima cosa. Badate solo di non trascurare le persone che vi stanno accanto, hanno bisogno del vostro calore. In amore, cielo sereno e orizzonte luminoso vi porteranno allegria, gioia di vivere, euforia. Per una volta tanto non fate resistenza e abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni, perché la vita di coppia gode di un momento fortunato, tutto dovrebbe andare bene. Single, i cambiamenti imprimono sempre un'energia nuova ai settori che interessano: potete quindi essere più che soddisfatti di ciò che le stelle stanno portando, un po' alla volta, nelle vostre vite.

In particolare sarà proprio l'amore il campo più investito dalle varie novità. Nel lavoro invece, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni, anche finanziari, che la sorte sarà disposta a concedervi.

Vergine: 'top del giorno. L'oroscopo di domani, mercoledì 19 maggio, indica che a fare la differenza sicuramente sarà l'ingresso della Luna nel segno. Ottimo pertanto il comparto relativo ai sentimenti: l'Astro d'Argento lancia già da adesso segnali positivi e incoraggianti.

La "musa dei poeti" favorirà la risoluzione di problematiche legate alla coppia: solleticati nel vostro amor proprio, sarete più pimpanti del solito, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità risultando dolci, emozionati e romantici. In molti casi vi sentirete pieni di premure nei confronti della persona amata, pronti a dimostrare attenzione e dedizione come non mai. Single, novità in arrivo per voi nell'ambito sentimentale: le stelle vi garantiranno una giornata veramente scoppiettante da questo punto di vista: la libertà e l'imprevisto saranno il vostro pane quotidiano, pronti a riempire di cose belle la vostra giornata. Nel lavoro, la Signora della Notte esalterà la vostra comunicativa: così degli obiettivi importanti potranno essere raggiunti da quanti tra voi hanno un'attività legata ai mezzi di comunicazione.

Le idee certo non vi mancheranno e nemmeno la determinazione necessaria per perseguirle fino in fondo.

