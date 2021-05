In primo piano l'Oroscopo di domani 7 maggio per i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. La giornata sotto analisi in questo frangente annuncia il transito della Luna in Ariete: l'Astro d'Argento si lascia alle spalle il segno dei Pesci ma solo dalle ore 13:52 del pomeriggio, restando quindi per tutta la mattinata ottima anche per i segni di Acqua. Infatti ad avere ottime chance in amore oltre allo scontato Ariete, anche il Cancro, segno super-favorito considerato in giornata da cinque stelle.

Intanto, le previsioni astrologiche del 7 maggio vedono in giornata stabile ma senz'altro di routine per il Toro, sottoposto alla quadratura da Giove e Saturno rispettivamente verso Venere e la coppia Sole-Urano.

Tali formazioni negative al predetto segno di Terra faranno da palla al piede in quanto ridimensioneranno di molto gli ottimi aspetti generati dal trio Nettuno-Marte-Plutone verso i pianeti di settore. Scopriamo la classifica parziale e poi le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: nessuno;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 7 maggio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 7 maggio al segno dell'Ariete predice una giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato.

Valutata nelle previsioni di venerdì come favolosa, questa parte finale della settimana lavorativa nuovo prevede in amore massima dolcezza e fascino. Merito di una splendida Luna in Ariete, saprete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera romantica, il che vi metterà proprio a vostro agio fin da subito, ovviamente insieme al partner.

In coppia, la Luna tirerà fuori il vostro lato più allegro, spensierato e felice. Avete tanti sogni nel cassetto e sapete benissimo di avere tutto ciò che vi serve per realizzarli, uno dopo l'altro, ovviamente insieme al vostro partner. Single, vi attende una giornata esuberante; vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti e, con il fisico più che in forma, sarà veramente facile godere appieno le gioie della vita.

Nel lavoro, giorno positivo per i super-attivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Questi riusciranno ad affermarsi, ad ottenere risultati gratificanti e di risalto. Allargando il raggio d'azione vi sarà facile dare il via ad affari redditizi.

Toro: ★★★★. Il prossimo giorno sotto analisi in questo contesto è previsto in stallo, improntato certamente alla normalità o alla classica routine generale. Quindi diciamo pure che andrete verso un periodo ''passabile'' per molti di voi nativi. In amore, potrete comunicare tutta la vostra voglia di vivere ed il vostro desiderio di complicità al partner che sarà tenero e saprà suscitare in voi sensazioni di intenso piacere.

In questa giornata non dovrete ricorrere a nessun stratagemma per ottenere i favori di chi amate: servirà solo avere un po' più senso dell'umorismo e tutto scorrerà liscio. Single, dopo varie problematiche e litigi riuscirete sicuramente a recuperare un rapporto che vi sta (o che vi stava) molto a cuore. E' il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti d'amore, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste a cominciare da oggi, perché meglio di questo per adesso è difficile che possa andare! Nel lavoro, sarete abbastanza brillanti e anche con piccoli ma buoni propositi. Non vi farete sfuggire nessuna occasione: avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate oppure di vivere al meglio la giornata.

Gemelli: ★★★★. Una giornata improntata alla normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita "minestra riscaldata"? Anche se fosse, ben venga: meglio questo che non una giornataccia negativa, non trovate? In amore, sperimenterete sensazioni nuove, gli astri vi renderanno decisi ad accogliere i comportamenti insoliti, a trovare strade alternative per rendere sempre più soddisfacente la vita di coppia. Continuate dunque a coltivare ciò che davvero conta, anche perché sapete di potervi fidare ciecamente della persona che avete nel cuore. Single, vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicine, anche perché il merito sarà non solo vostro ma anche della presenza di astri in aspetto semi-armonico.

Cercate di sfruttare al meglio questi influssi semi-positivi e di godervi la giornata insieme alle persone a voi care. Nel lavoro, dovrete lavorare sodo e fidarvi delle vostre intuizioni, senza lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Avrete così l'opportunità di studiare, di espandere le vostre conoscenze e sarete portati ad effettuare delle piccole metamorfosi al vostro settore professionale. Se non vi farete vincere dagli istinti negativi, senz'altro saprete reggere ai vari impegni.

Oroscopo e stelle di venerdì 7 maggio

Cancro: ★★★★★. Partirà molto bene, se non benissimo, questo vostro venerdì di fine settimana. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale.

In amore, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme alla famiglia ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore ed affetto da parte dal vostro partner, che vi adora e cerca di accontentarvi in tutto. Single, impegnandovi a fondo vivrete una giornata estremamente positiva. Non vi verrà regalato niente ma ne sarete felici perché amate dimostrare ciò che valete con le persone a voi care. Grazie alla Luna amica, nella prima parte della giornata avrete la possibilità di mettere a posto una certa situazione. Nel lavoro, gli astri suggeriscono che il grande protagonista di questa giornata sarete voi o chi è in cerca di una prima occupazione.

Ci potrebbero essere delle occasioni da non perdere. Se invece siete in cerca di nuovi progetti ed affari, andate avanti puntando sulle vostre certezze ed il successo sarà assicurato.

Leone: ★★★★. Questa particolare giornata cadente a fine settimana, per moltissimi nativi partirà e chiuderà i battenti sicuramente abbastanza bene. Vi sentirete in alcuni frangenti anche molto bene e sarete pieni di energie ma attenzione a non sprecarle tutte inutilmente. In amore, potrete godere di una ritrovata intimità con il partner e questo vi farà sentire appassionati, liberi di poter esprimere il desiderio che si cela nel vostro cuore innamorato. Date sfogo alla vostra immaginazione, organizzate una serata folle con chi avete nel cuore, magari per i più fortunati una bella passeggiata al mare al tramonto.

Single, per tirarvi su il morale e restituirvi tutta la carica perduta, vi ci voleva questa Luna in Pesci, quasi magica, pronta a risolvere tutto in un baleno o suggerendovi decisioni impulsive che si riveleranno presto vincenti. Così una simpatia potrebbe sfociare in un amore duraturo ma dovrete coltivarlo con molta dedizione. Nel lavoro, qualsiasi cosa facciate in campo produttivo e finanziario vedrete lo specchio delle vostre scelte non immediatamente: pazientate, presto arriveranno discrete soddisfazioni. Occhio alle nuove responsabilità: saranno vissute come un peso e in molti potreste iniziare a dare i numeri.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 7 maggio, indica una giornata decisamente da prendere con tanta accortezza visto che è stata valutata con le due stelle relative ai periodi da "ko".

Per molti potrebbe essere un giorno floscio, scarno di novità con qualche decisione importante da prendere in considerazione. In campo sentimentale, la Luna alta nel cielo dell'Ariete, stimolante da un lato per quanto riguarda progetti e ambizioni, dall'altro vi sbarrerà la strada facendovi rimanere al vostro posto, pronta a ricordarvi l'esatta misura delle cose. Non è certo questo il momento di prendere iniziative o decisioni nel vostro rapporto a due: se così fosse abbiate pazienza cercando di aspettate tempi migliori. Single, certamente sarebbe auspicabile per molti non cantare vittoria, viste le dissonanze astrali restituite da alcuni pianeti. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione.

Attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione e la sensibilità potrebbero farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Nel lavoro, il vostro deciso impegno preparerà i successi di domani! Intanto non temete di rimettere tutto in discussione o solo quello che non va perché presto potrete ottenere quello che desiderate.

