L'oroscopo della giornata di domenica 30 maggio annuncia un Gemelli forte e fiducioso di sé grazie a Venere e la Luna in ottimo aspetto, mentre per Scorpione potrebbe esserci un po’ di tensione nel proprio rapporto. Tornano all'attacco i nativi Cancro in amore, mentre Sagittario potrebbe avere qualche occasione d'oro da non farsi scappare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 30 maggio 2021.

Previsioni oroscopo domenica 30 maggio 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che diventa interessante in quest'ultima giornata della settimana.

Per voi single potrebbe essere in vista una dichiarazione d'amore veramente speciale. Se invece siete già impegnati, sarete in grado di mettere da parte o risolvere del tutto alcuni problemi di coppia, e lasciare più spazio alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro dovrete impegnarvi a fondo affinché arrivino risultati, ma la cosa non vi spaventa. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di domenica sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura, il vostro modo di essere affettuoso potrebbe essere frainteso o fastidioso per il partner, per cui meglio non assumere un atteggiamento troppo estroverso. Se siete single questa vostra timidezza di manifestare i vostri sentimenti andrà superata, sappiatelo.

Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene. Giove e Marte vi metteranno a vostro agio, riuscendo a gestire molto bene le vostre mansioni. Voto - 7-

Gemelli: periodo davvero favoloso per voi nativi del segno, merito di un cielo oramai arrivato al suo massimo splendore. Dal punto di vista sentimentale l'oroscopo di domenica 30 maggio annuncia tanta fiducia in voi stessi, tant'è che sarete diretti, decisi nel mostrare i vostri sentimenti nei confronti del partner, o della persona che vi piace qualora siate single.

Risultati più o meno positivi anche nel lavoro, anche se vi piacerebbe poter fare di più. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale che vi consentirà di tornare all'attacco dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non sarà top, certo, ma comunque ottimo per cercare di avvicinarvi ulteriormente alla persona che amate. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove mostrerete energie e intraprendenza per mettere a punto progetti di primo livello.

Voto - 8+

Leone: non il fine settimana che sognavate per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in opposizione, e in amore potrebbe nascere un po’ di tensione tra voi e il partner, che andrà assolutamente gestita. Se siete single le cose non andranno benissimo con la vostra fiamma, ciò nonostante quando si chiude una porta si apre un portone, ricordatevelo. Settore professionale non così eccezionale per voi, non tanto per i risultati, ma la voglia, e anche la fretta di voler raggiungere nuove vette. Ebbene, abbiate pazienza e presto ce la farete anche voi. Voto - 7-

Vergine: peccato per questa Luna che se ne va da questa posizione così favorevole. Secondo l'oroscopo però, in ambito sentimentale il vostro rapporto sembra più tranquillo e stabile al momento, dunque ci saranno buone possibilità di ripresa, in particolare per i nati nella prima decade.

Se siete single spendete un po’ di tempo in più per i vostri amici. In ambito lavorativo farsi notare e svolgere a regola d'arte i vostri incarichi potrebbe essere utile. Voto - 7-

Bilancia: finirà in modo abbastanza sereno questa settimana per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi regaleranno piacevoli momenti in ambito sentimentale, ma attenzione perché questo cielo è arrivato al culmine. Se siete single sarete abbastanza provocanti, da riuscire a attirare l'attenzione verso di voi. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene, grazie anche a delle idee davvero geniali. Voto - 8

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 30 maggio che vedrà un po’ di tensione all'interno del vostro rapporto a causa della Luna opposta.

Meglio fare attenzione, anche perché sarà solo un momento passeggero. Non peggiorate le cose. Se siete single meglio avere pazienza e molta cautela quando vi approcciate ad una persona. Nel lavoro i vostri progetti sono possibili e fattibili, dunque non abbiate paura di portarli avanti. Voto - 6,5

Sagittario: Luna in sestile che potrebbe sancire la svolta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale sarà il momento di dimostrare i vostri sentimenti e cercare di farvi perdonare dei vostri errori, qualora li abbiate commessi. Per quanto riguarda i single ribadite con maggior convinzione i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro prendete le vostre scelte con parsimonia, perché potreste commettere un errore di valutazione.

Voto - 6,5

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso discreta per voi nativi del segno. Peccato per questa Luna che se ne va, anche se il vostro rapporto rimarrà tutto sommato stabile. Per quanto riguarda i single potreste essere un po’ riservati in questa giornata. In ambito lavorativo le idee non mancano, ma dovrete essere ben organizzati perché non avrete molte forze a disposizione, rischiando dunque di non riuscire a svolgere tutte le vostre mansioni. Voto - 7,5

Acquario: previsioni astrali di tutto rispetto per voi secondo l'oroscopo. Con la Luna in congiunzione e Venere in trigono in ambito sentimentale non potrete chiedere di meglio, perché il vostro rapporto sarà in grado di brillare di luce propria.

Se siete single fatevi notare, e mettetevi in mostra. Nel lavoro forse non sarete al top della forma, ma nel complesso ve la caverete bene. Voto - 8-

Pesci: oroscopo di domenica ancora una volta ottimo dal punto di vista professionale, grazie ad un bel cielo che vi permetterà di raggiungere alte prestazioni. In amore soffrirete ancora un po’, ma vedrete che presto anche voi tornerete a godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single l'amore non brilla, ma questo non vorrà dire che non potrete dedicarvi alle relazioni sociali. Voto - 7-