L'oroscopo della giornata di giovedì 27 maggio prevede una buona vitalità da parte dei nativi Sagittario, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, così come i nativi Ariete, che in amore sapranno come far valere i loro sentimenti. Acquario si aprirà di più alle confidenze, cercando di conquistare la fiducia degli altri, mentre Gemelli dovrà evitare di essere impulsivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 27 maggio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 27 maggio 2021 segno per segno

Ariete: periodo piacevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Avere la Luna e Venere in buon aspetto vi permetterà di godere di un bel rapporto insieme al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari vi sentirete bene con voi stessi, nonché molto attraenti. Non sprecate le opportunità che arriveranno. Nel lavoro non sarà una giornata brillante, ma ci saranno risultati di tutto rispetto. Voto - 8

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 27 maggio che vedrà un cielo un po’ anonimo dal punto di vista sentimentale. Questo non vorrà dire che il vostro rapporto sarà negativo, semplicemente potrebbe volerci un po’ prima di far scattare la scintilla dell'amore. Buon momento invece per mettere su nuovi progetti. Cuori solitari poco romantici, ma almeno si sentiranno felici in compagnia delle persone giuste.

Molto bene invece in ambito lavorativo, dove con Marte e Giove favorevoli sarà facile raggiungere buoni risultati. Voto - 7

Gemelli: parte centrale della settimana sicuramente non al top per voi a causa della Luna opposta. Ciò nonostante in ambito sentimentale ci sarà ancora Venere in buon aspetto, per cui se volete sarà ancora possibile cercare di provare quei brividi d'amore, quelle farfalle allo stomaco, anche se siete single, ma sarà fondamentale non essere impulsivi.

Anche in ambito lavorativo non sarà la vostra miglior giornata, ma l'impegno da parte vostra per ottenere discreti risultati non mancherà. Voto - 6,5

Cancro: predizioni astrali di giovedì nel complesso valide per voi nativi del segno. In amore le cose tra voi e il partner sembrano andare meglio, e avrete le idee ben chiare su come fare per far felice il partner.

Se siete single gli amici saranno degli ottimi consiglieri, non abbiate paura di chiedere. In ambito lavorativo avrete modo di sentirvi fieri di voi stessi, grazie agli enormi progressi che avete fatto. Continuate così. Voto - 8-

Leone: ottima Luna nel segno del Sagittario nel corso di questa giornata. Dal punto di vista sentimentale il desiderio si farà sentire nel vostro rapporto, e ciò non potrà che fare bene per l'intesa di coppia. Se siete single le poche persone a cui terrete particolarmente saranno sempre al vostro fianco, per cui, sentitevi davvero fortunati ad avere persone così. In ambito lavorativo le idee giuste per dare una svolta alla vostra carriera ci sono, ma bisognerà saperle mettere in pratica.

Voto - 8-

Vergine: configurazione astrale poco interessante secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto far valere i vostri sentimenti non sarà affatto facile, per cui forse la migliore cosa da fare al momento è evitare inutili discussioni. I single farebbero meglio a non essere troppo appiccicosi con gli altri. In ambito lavorativo meglio non avere grandi aspettative, considerato questo cielo. Voto - 5

Bilancia: oroscopo di giovedì soddisfacente sotto ogni punto di vista per voi. Avrete un buon ventaglio di pianeti dalla vostra parte in questa giornata, e in amore apprezzerete molto la compagnia del partner, godendo di forti emozioni. Se siete single sarà un ottimo momento per provare a pianificare il vostro futuro.

Sul fronte professionale i vostri progetti procederanno davvero bene, ma forse sarete anche discreti voi che potreste osare un po’ di più. Voto - 8,5

Scorpione: sfera sentimentale che vi regalerà sempre più soddisfazioni secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà sgombro da nubi, e il vostro rapporto sarà abbastanza forte e maturo, in grado di costruire un futuro roseo giorno dopo giorno. Se siete single è un bel periodo per stare insieme agli amici, soprattutto con chi non vedete da tempo. Sul fronte professionale l'ambiente dove lavorate è armonioso, e i rapporti con i colleghi saranno ottimi, anche per provare a buttarvi in un progetto di gruppo. Voto - 8

Sagittario: configurazione astrale discreta in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Per quanto riguarda i sentimenti questa Luna sarà molto importante per cercare di mettere una pietra sopra ad alcuni problemi avuti con il partner, e uscire da questa crisi. Avrete infatti una buona vitalità dalla vostra parte, e non andrà sprecata. I cuori solitari non penseranno più di tanto all'amore, ma cercheranno di curare al meglio i rapporti sociali. Nel lavoro se le cose non vanno al meglio, provate a dedicarvi per primi a quei progetti più facili da gestire. Voto - 7-

Capricorno: quadro astrale nel complesso discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il vostro atteggiamento sincero e innamorato nei confronti del partner non passerà inosservato, con un rapporto sereno e armonioso.

Se siete single sarete davvero bravi con le parole, e sarete davvero di grande aiuto per gli altri. In ambito lavorativo Giove sarà favorevole e potrete ottenere grandi risultati dalle vostre mansioni. Voto - 7,5

Acquario: Luna in sestile rispetto al segno del Sagittario secondo l'oroscopo. Insieme a Venere favorevole, non vi fermerete per quanto riguarda i sentimenti. Vi mostrerete confidenti, cercando di stabilire un rapporto di fiducia con la persona che avete davanti, che sia il partner o un grande amico. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà piuttosto tranquilla, ottima per cercare di darsi da fare e portare a casa discreti risultati. Voto - 8

Pesci: oroscopo di giovedì che vedrà la Luna in quadratura per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale non vi sentirete a vostro agio, e cercare il dialogo sarà molto importante. Se siete single ci vorrà cautela se davvero volete avvicinarvi alla persona che vi piace. In ambito lavorativo saprete gestire molto bene le vostre mansioni, rispettando le scadenze, facendo davvero un ottimo lavoro. Voto - 7-