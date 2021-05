L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 maggio prevede una Luna a cavallo tra il segno del Toro e dei Gemelli, favorendo entrambi i nativi del segno soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere sarà favorevole per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che in amore potranno mettere il piede sull'acceleratore, mentre Leone sarà sempre più fiducioso delle proprie capacità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 12 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 maggio 2021 segno per segno

Ariete: predizioni astrali di mercoledì abbastanza soddisfacenti per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda i sentimenti voi single sarete in grado di mettere da parte i pregiudizi e fare un tentativo, soprattutto i nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile sarete decisi e romantici nei confronti del partner, forti di Venere e della Luna favorevoli. Nel lavoro essere in grado di prendere decisioni e mantenere alta la concentrazione sarà importante per voi. Voto - 8+

Toro: configurazione astrale che prevede la Luna cambiare di segno nella seconda parte della giornata. Ciò nonostante dal punto di vista sentimentale ve la caverete ancora molto bene. Avrete grandi energie da spendere per il partner, dimostrando tutto il bene che volete. Se siete single anche se questo cielo non è più così splendere come prima, sarete comunque in grado di farvi apprezzare.

In ambito lavorativo arrancherete ancora un po’, ma le difficoltà stanno per concludersi. Voto - 7

Gemelli: periodo piuttosto piacevole da vivere per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 12 maggio. La vostra relazione di coppia sarà illuminata dalla Luna e da Venere entrambi in congiunzione, che garantiranno passione e voglia di mettere in piedi nuovi progetti.

Se siete single avere classe a volte non è tutto, ma come fate voi sarete imbattibili. Molto bene anche nel lavoro grazie ad un buon ventaglio di idee e tanta voglia di fare che vi permetteranno di stare sempre sopra tutti. Voto - 9,5

Cancro: oroscopo di mercoledì ancora una volta sotto la spinta di Marte in congiunzione per voi nativi del segno.

Dal punto di vista professionale dunque ve la caverete abbastanza bene, soprattutto i nati nella prima decade. In amore ci sarà un buon equilibrio nel vostro rapporto, e ciò vi farà sentire davvero in sintonia con il partner. Se siete single è giunto finalmente il momento di prendersi una rivincita. Voto - 7,5

Leone: stelle che tornano a sorridervi secondo l'oroscopo. In amore poter contare sul partner significherà molto per voi, e potrete guardare al futuro con un certo ottimismo. Se siete single la voglia di sistemare tante cose nella vostra vita per viverla al meglio non mancherà. In ambito lavorativo la vostra concentrazione non sarà affatto male, inoltre sarete più fiduciosi delle vostre capacità, considerato anche che i primi buoni risultati iniziano ad arrivare.

Voto - 8-

Vergine: predizioni astrali sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna e di Venere entrambi in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti i rapporti con il partner possono subire dei cambiamenti bruschi, alla quale dovrete dimostrare di essere pronti. Se siete single ci saranno alcune incertezze da superare. Per quanto riguarda il lavoro giocare d'anticipo potrebbe essere una buona soluzione per raggiungere discreti risultati. Voto - 6,5

Bilancia: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere favorevoli il vostro rapporto andrà alla grande, rimanendo particolarmente attivi facendo ciò che più vi piace. Se siete single potreste anche decidere di sbilanciarvi un po’ e lasciarvi andare.

In ambito lavorativo sarete di fronte ad una situazione davvero piacevole da gestire, invogliati a dare sempre di più e superare voi stessi. Voto - 8,5

Scorpione: sfera sentimentale che finalmente torna ad essere soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 12 maggio. La Luna non vi darà più fastidio, e che siate single oppure no, saprete essere di buona compagnia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il settore professionale dovrete sopportare ancora progetti o colleghi poco piacevoli, ma la situazione sta per cambiare. Voto - 7+

Sagittario: le sensazioni che provate in ambito sentimentale vi disorientano un po’ in questo periodo secondo l'oroscopo.

Avere la Luna e Venere negativi vi mette a disagio, sia con il partner sia con amici o conoscenti. Sarà necessario dunque cambiare questo vostro stato d'animo. Per quanto riguarda il lavoro invece vi muoverete abbastanza bene, ma attenzione agli imprevisti che Mercurio potrebbe causare. Voto - 6,5

Capricorno: situazione lavorativa ancora sottotono ma che presto tenderà a migliorare. Impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi infatti non sarà facile, per cui se potete chiedete aiuto ad una mano più esperta. Per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 12 maggio tenderete ad essere piuttosto affettuosi con il partner, ma non aspettatevi romanticismo ai massimi livelli.

Se siete single un po’ di pazienza e anche voi troverete qualcuno che vi apprezzi davvero. Voto - 7+

Acquario: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti, ora che la Luna e Venere agiscono nuovamente a vostro favore. Che siate single oppure no dunque, cercate di farvi notare, e di mostrare quanto siate teneri, oltre che fortemente affezionati alle persone che vi circondano. Nel lavoro Giove influirà sempre meno sulle vostre prestazioni, ma avrete ancora Saturno e Mercurio dalla vostra parte per dare il meglio. Voto - 8+

Pesci: giornata purtroppo negativa in amore per voi nativi del segno a causa della Luna e di Venere in quadratura. Faticherete non poco a comprendere ciò che gli altri desiderano, causando delusione.

Per quanto riguarda il lavoro cercate di essere sempre originali, mettendoci una certa creatività in quel che fate, senza copiare dagli altri. Vedrete che un po’ d'impegno, saprete fare anche voi lavori ben curati. Voto - 6,5