L'oroscopo della giornata di sabato 15 maggio vedrà la Luna entrare nel segno zodiacale del Cancro, che dal punto di vista sentimentale sarà davvero convincente, mentre Giove si sposterà nel segno dei Pesci, più fortunato ora sul posto di lavoro. Marte in quadratura per l'Ariete potrebbe combinare qualche guaio soprattutto al lavoro, mentre Gemelli dovrà essere un po’ più attento con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 15 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 15 maggio segno per segno

Ariete: la giornata non inizierà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti la Luna sarà in quadratura rispetto al segno del Cancro, rischiando dunque di causare piccole incomprensioni tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single potreste faticare un po’ a relazionarvi con il mondo. Anche nel lavoro le cose potrebbero cambiare in peggio. Giove sarà alle vostre spalle, e Marte in quadratura potrebbe indurvi a sbagliare, quindi meglio prestare attenzione. Voto - 7

Toro: emozionati ed esaltati in questa giornata grazie ad un cielo piuttosto sereno. La Luna infatti tornerà a sorridervi, regalandovi momenti emozionanti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single niente potrà andare storto. Basterà affrontare la giornata con ottimismo, e con la convinzione di poter fare tutto.

In ambito lavorativo Giove si troverà in sestile, e vi sentirete più incoraggiati a intraprendere nuovi progetti. Voto - 8

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 15 maggio che vedrà dei cambiamenti nel vostro cielo. Soprattutto dal punto di vista professionale, Giove si andrà a mettere in quadratura dal segno dei Pesci, per cui attenzione ad eventuali imprevisti.

In amore Venere sarà ancora in congiunzione, e potrebbe essere utile parlare apertamente con il partner se avete un problema. Se siete single qualcuno potrebbe aver messo gli occhi su di voi. Voto - 7+

Cancro: configurazione astrale in miglioramento a partire da questa giornata. Il weekend si aprirà davvero bene per voi, con la Luna che sarà in congiunzione, permettendovi di andare verso la giusta direzione dal punto di vista sentimentale, single oppure no.

Anche nel lavoro sarete più attivi e intraprendenti. Giove infatti sarà in trigono dal segno dei Pesci, e vi aiuterà ad avere le idee più chiare su come agire con i vostri progetti. Voto - 8,5

Leone: un buon inizio di fine settimana per voi nativi del segno, che vedrà arrivare buone notizie. In ambito lavorativo infatti Giove smetterà di essere opposto, questo significa che presto anche voi potrete spingere il piede sull'acceleratore per raggiungere discreti successi. In amore vedrete la vostra relazione di coppia dal verso giusto, riuscendo a far emozionare il partner. Se siete single quando volete, anche voi sapete essere dei romanticoni. Voto - 8

Vergine: trovare la retta via dal punto di vista sentimentale potrebbe essere alquanto faticoso con questo cielo secondo l'oroscopo, ciò nonostante la Luna sarà favorevole al momento, e potrebbe esservi di grande aiuto.

Se siete single attenzione a non farvi assalire dalla nostalgia. Per quanto riguarda il lavoro oltre a Mercurio, anche Giove si metterà contro di voi, e potrebbe portare ulteriori difficoltà. Voto - 6,5

Bilancia: settore professionale un po’ meno fortunato secondo l'oroscopo del 15 maggio, ma comunque piuttosto valido. Non potrete più contare su Giove, ma Mercurio e Saturno saranno ancora dalla vostra parte, pronti ad aiutarvi. In amore invece dovrete fare un po’ d'attenzione per il momento in quanto la Luna opposta non vi rende particolarmente socievoli. Anche voi cuori solitari fareste meglio a prendervi qualche momento per voi se necessario. Voto - 6,5

Scorpione: i rapporti con gli amici torneranno ad essere davvero piacevoli per voi cuori solitari secondo l'oroscopo, ma ciò non vorrà dire che non avrete tempo per trovare l'amore vero.

Chi invece è già riuscito a trovarlo, avrà modo di consolidare tale rapporto grazie alla Luna favorevole. Buone notizie anche nel lavoro. Giove si troverà in trigono dal segno dei Pesci, permettendovi di dare il meglio di voi, senza dovervi preoccupare troppo. Voto - 8+

Sagittario: questo periodo non sta affatto giovando per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo sempre più cupo vi rende un po’ pessimisti, tant'è che in amore faticherete a vedere quanto di bello ci sia nel vostro rapporto, o se siete single a trovare qualcuno con cui essere felici. Discorso simile anche in ambito lavorativo, e ora che Giove si è messo in posizione sfavorevole.cadere in errore potrebbe essere un po’ troppo facile.

Voto - 5

Capricorno: configurazione astrale sottotono in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Con la Luna opposta, questo fine settimana non sarà così piacevole. Consigliata dunque la massima prudenza all'interno del vostro rapporto. Se siete single prendetevi del tempo tutto per voi, concentrandovi sul vostro benessere. Nel lavoro invece Giove in sestile sarà di grande aiuto per le vostre mansioni, che potrebbero iniziare ad essere più piacevoli da gestire, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-

Acquario: settore professionale ancora discreto nonostante Giove non sia più dei vostri. Riuscirete a lavorare ancora molto bene, mettendoci il giusto impegno e una discreta intraprendenza.

Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare su Venere per non far mancare il romanticismo tra voi, e su Mercurio per procedere nella giusta direzione, grazie a delle idee valide e romantiche. Se siete single se lo ritenete opportuno, fatevi avanti. Voto - 8-

Pesci: inizio di fine settimana che parte sotto una buona stella per voi nativi del segno. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Cancro, e in amore e se avete intenzione di riprendere per bene il vostro rapporto, questo potrebbe essere il momento adatto. Se siete single sappiate che non siete soli, e potete sempre contare sui vostri amici più cari. In ambito lavorativo l'arrivo di Giove vi permetterà di esprimere bene il vostro potenziale, contrastando questo Mercurio in cattivo aspetto.

Voto - 7+