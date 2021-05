L'oroscopo di sabato 29 maggio prevede una giornata sorprendentemente positiva per la Vergine, grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno, mentre Pesci saprà relazionarsi bene un po’ con tutti in questo periodo. Leone ricaverà piccoli piaceri dalla propria relazione di coppia, mentre Cancro farà meglio a non dare troppo spazio alle polemiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 29 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 29 maggio segno per segno

Ariete: non la giornata ideale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto se in amore state cercando di corteggiare la vostra anima gemella.

Ebbene, single oppure no, potrebbe essere facile che qualcuno fraintenda le vostre intenzioni, dunque meglio non rischiare troppo. Bene invece in ambito lavorativo, dove, seppur con un po’ di fatica, ve la caverete piuttosto bene con le vostre mansioni. Voto - 6,5

Toro: periodo piacevole per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete in sintonia con il partner, godendo di belle emozioni e momenti unici. Se siete single lasciate perdere le storie d'amore impossibili, e concentratevi su quelle cose che contano davvero. In ambito lavorativo la giornata sarà impegnativa, ma vedrete che ce la farete. Voto - 8

Gemelli: settore professionale in lieve calo rispetto all'ultimo periodo, ciò nonostante si potrebbe dire che le cose continuano ad andare abbastanza bene.

Per cui non scoraggiatevi e continuate ad andare avanti. In amore al partner piacete così come siete. Avete lavorato bene sul vostro aspetto sensuale, per cui ritenetevi soddisfatti così. Se siete single sarete fortemente ottimisti e vi sembrerà che tutto sia possibile. Voto - 7,5

Cancro: voi single farete molta fatica ad ammettere i vostri sentimenti.

Forse sarà meglio aspettare un momento migliore per farvi avanti. Se avete una relazione fissa fate attenzione a non dare troppa attenzione alle polemiche di coppia se volete un rapporto stabile. Sul fronte lavorativo ve la caverete bene, ma se i colleghi rimarranno lontano da voi per questa giornata, il perché lo sapete. Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale nel complesso discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato 29 maggio.

In amore il vostro rapporto è sereno, protetto da questa Venere in sestile che porta stabilità e armonia, in particolare per i nati nella terza decade. Se siete single questa sarà la giornata adatta se dovete affrontare un discorso importante. Nel lavoro la situazione sarà tutto sommato stabile, ma a voi non sta bene così. Desidererete infatti elevare la vostra posizione e ottenere di più, ma non sarà così facile. Voto - 7+

Vergine: dopo alcuni giorni complicati, state recuperando energie, nonché il lume della ragione. Secondo l'oroscopo, questa giornata sarà sorprendentemente positiva, merito anche della Luna in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale dunque, sarà possibile recuperare punti, anche voi single se avete una fiamma nel vostro cuore, potreste riuscire a concludere qualcosa.

Nel lavoro ancora non siete al top in quanto a risultati, né come idee, per cui lasciatevi aiutare da una mano più esperta. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo di sabato sottotono per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione nel vostro rapporto, ma nulla di rilevante se dimostrerete maturità e saprete gestire la situazione. Se siete single tenete la gelosia sotto chiave, soprattutto i nati nella terza decade. In ambito lavorativo se avete delle idee o volete raggiungere i vostri obiettivi, questa sarà la giornata adatta, considerato che avrete la giusta concentrazione. Voto - 7-

Scorpione: cielo nel complesso piacevole per vivere una bella giornata.

Con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, dal punto di vista sentimentale ci sarà un buon affiatamento tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi farete delle domande sui vostri sentimenti, e forse troverete le risposte che cercate. In ambito lavorativo svolgerete davvero bene le vostre attività, per cui ritenetevi soddisfatti. Voto - 8+

Sagittario: in questo momento la vostra vita sentimentale è tutta da ricostruire, ma a voi piace a volte ripartire da capo, solo che vorreste che ci sia il vostro partner al vostro fianco a ricostruire questo futuro. Ebbene, se volete potete ottenere ciò che sperate. Se siete single fate un bel respiro, analizzate la situazione, e poi provate a farvi avanti.

Nel lavoro meglio non pretendere troppo al momento, o rischierete solo di creare problemi. Voto - 6,5

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore questa Luna in congiunzione annuncia bei momenti insieme al partner, e per voi sarà facile assecondare ogni sua richiesta. Se siete single questa potrebbe essere una di quelle giornate che ricorderete per sempre. Sul fronte lavorativo le energie non saranno molte, colpa di Marte opposto, ma le idee e la creatività non mancheranno, e forse saranno proprio quelle a mandarvi avanti. Voto - 8-

Acquario: giornata che si preannuncia serena e tranquilla secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo lavorerete intensamente e con impegno e pazienza, e l'aiuto di Mercurio e Saturno, raggiungerete presto i vostri obiettivi.

In amore il vostro rapporto sarà tranquillo, ma questa non sarà una di quelle giornate che cambieranno sostanzialmente la vostra relazione. I single invece potrebbero correre il rischio e provare a buttarsi in una nuova relazione. Voto - 7,5

Pesci: ci sono stati momenti difficili in amore nell'ultimo, ma secondo l'oroscopo della giornata di sabato 29 maggio, con la Luna favorevole, saprete relazionarvi bene con il partner, mentre i cuori solitari saranno di buona compagnia un po’ con tutti. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove non mancano energie e intraprendenza da parte vostra, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7,5