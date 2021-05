Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 10 a domenica 16 maggio rivelano: difficoltà sentimentali per il Leone, settimana impegnativa per l'Ariete. In arrivo buone notizie per il Toro, novità anche per il Leone. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale fino al 16 maggio, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana impegnativa per l'Ariete. Gli impegni quotidiani spesso finiscono per accavallarsi e non riuscite a trovare né il tempo da dedicare al vostro partner e neanche quello da dedicare a voi stessi.

Un buon consiglio è quello di pianificare meglio le vostre giornate, magari cancellando gli impegni meno importanti.

Toro: dedicate molto al vostro lavoro, d'altronde il vostro successo professionale è frutto dei vostri sacrifici. Ricordate, però, di non trascurare mai quello che è veramente importante, ovvero la famiglia e chi vi sta accanto. In arrivo una settimana portatrice di novità e buone notizie per i nati sotto questo segno.

Gemelli: siete ansiosi di raggiungere il vostro prossimo traguardo, tuttavia avete superato molti ostacoli per arrivare fino a dove siete arrivati. Riuscite sempre a ripartire anche quando avete davanti delle grandi difficoltà. La prossima settimana sarà una settimana radiosa e piena di positività: sfruttatela per dare il meglio di voi.

Cancro: alcune difficoltà possono rallentarvi e inibire i vostri obiettivi più importanti. Non lasciatevi trasportare dai brutti presentimenti, anzi siate più ottimisti, vi aiuterà ad affrontare ogni situazione con una maggiore sicurezza.

Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 maggio, da Leone a Sagittario

Leone: state attraversando un periodo alquanto burrascoso con il vostro partner, ci sono alti e bassi e spesso si creano anche delle accese discussioni.

Cercate di lavorare maggiormente sull'aspetto comunicativo e di provare un approccio diverso, magari più calmo: vi aiuterà a risolvere meglio le vostre discussioni.

Vergine: l'apparenza conta ma non è essenziale nella vita. Dimostrate quello che siete realmente senza cercare l'approvazione degli altri. Chi tiene veramente a voi sa apprezzarvi anche nella vostra semplicità.

Bilancia: non dimenticate che in una coppia o anche in un legame con un vostro familiare, il rapporto di fiducia è importante, pertanto non va mai trascurato. Difficilmente riuscite a fidarvi di qualcuno, nemmeno di chi non vi tradirebbe mai. Siate meno pregiudiziosi e premiate chi secondo voi merita la vostra totale fiducia.

Scorpione: nella settimana in arrivo potrebbero esserci delle giornate un po' sottotono, tuttavia potrebbe aspettarvi un fine settimana decisamente eclatante e pieno di sorprese inaspettate. Qualche novità potrebbe arrivare anche in merito al lavoro, novità che probabilmente potrebbe apportare qualche cambiamento.

Sagittario: la Luna è in forte opposizione, pertanto, nella prossima settimana, potrebbero esserci degli spiacevoli imprevisti sul lavoro.

Anche nella vita privata potrebbe presentarsi qualche piccolo inconveniente, ma fortunatamente, a partire da venerdì vedrete un lieve miglioramento.

Oroscopo della settimana, da Capricorno a Pesci

Capricorno: Giove, Marte e Saturno hanno allineato la loro energia positiva su di voi e questo vi aiuterà ad affrontare la prossima settimana in massima forma. Sarete pieni di energia e vitalità, anche il vostro umore beneficerà di effetti positivi.

Acquario: avete grinta e difficilmente mollate o vi fermate. Andate dritti sui vostri obiettivi e cercate ogni soluzione pur di ottenere ciò che desiderate. D'altronde, questo sembra non bastare e volete spingervi oltre per raggiungere il massimo e ottenere risultati migliori e concreti.

Pesci: non lasciate perdere tutte le opportunità che si presentano, ricordate che "alcuni treni" passano una volta sola e raramente si presenta una seconda occasione. Cercate di essere più decisivi nelle vostre prossime scelte e non ascoltate i consigli che vanno contro i vostri interessi.