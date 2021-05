L'Oroscopo del giorno, di lunedì 17 maggio, riparte con le valutazioni relative all'amore e al lavoro tastando il polso al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di conoscere come saranno le stelle ad inizio settimana? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre del resto. Dunque, armiamoci di tanta curiosità ed iniziamo a dare voce alla buona Astrologia, quest'oggi applicata ai segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Diciamo subito che il segno più fortunato del momento non sarà solo uno bensì due.

Ottime probabilità di avere una giornata super-fortunata saranno gli amici nativi della Bilancia e del Sagittario, ambedue pronosticati in periodo 'top' da cinque stelle. Sul lato negatività intanto, le previsioni zodiacali del 17 maggio lasciano presagire un periodo abbastanza impegnativo per il Capricorno, purtroppo valutato in giornata "sottotono": calma, c'è chi sta messo peggio!

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 17 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 17 maggio

Bilancia: ★★★★★. Una giornata all'insegna della buona fortuna, quindi decisamente performante soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali.

A dominare nel corso del lunedì un senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che più amate al mondo: speriamo caldamente possa essere il partner abituale! In amore, provate ad aprire il cuore al partner, anche perché usando una maggiore attenzione nel rapporto vi sentirete più sereni, più vivi e pieni di voglia di fare.

Andranno benissimo quelle coppiette che avessero voglia di creare o ripartire da zero. Altri saranno invogliati ad intraprendere un percorso nuovo, forse più impegnativo ma in grado di regalarvi tantissime emozioni. Single, in tanti avrete un fine giornata speciale, condito da tante emozioni e soddisfazioni. Intanto, le stelle son pronte a regalare una splendida serata dove (forse) ci potrebbe essere un incontro ad alto potenziale emotivo.

Nel comparto lavoro, la vostra produttività sarà in netto aumento e i vostri superiori si accorgeranno del vostro impegno e delle vostre idee brillanti.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che sarete troppo suscettibili, perciò suggeriscono di stare lontano da persone che potrebbero far saltare i nervi o ferire. Per i sentimenti, giornata abbastanza "strana": diciamo pure poco reattiva alle cose che eventualmente vorreste vedere realizzate al meglio. In alcune circostanze vi sarà difficile passare sopra a vere o presunte mancanze nei vostri riguardi da parte della persona amata. Single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per non mettersi in gioco: meditate!

Intanto, potrebbero arrivare delusioni per via di una questione a carattere sentimentale "poco chiara", attualmente in essere: se ritenete di aver commesso errori, cercate di farvene una ragione e via. Nel lavoro, la giornata potrebbe portarvi del malumore: cercate di impegnarvi molto e alla fine sicuramente troverete il modo migliore per risolvere una questione molto importante per voi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 17 maggio al Sagittario indica una giornata davvero splendida. Ottime le prospettive in amore: bellissimo questo giorno se siete in coppia da tempo. La vostra unione è ben salda, siete in perfetta armonia e nulla vi sfiorerà: approfittatene, per fare una bella cenetta a lume di candela.

Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Se eventualmente le cose non girassero ancora nel modo desiderato e già da diversi giorni vi sentite decisamente poco motivati, convincetevi che da questo lunedì in poi le cose cambieranno in meglio. Per i single si prevede un piacevole stato di grazia: vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini. Nel lavoro, l'energia che vi esplode dentro in questo momento avrà effetti positivi. Circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura e alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Oroscopo e stelle del giorno 17 maggio

Capricorno: ★★★. In arrivo piccoli imprevisti a sfondo sentimentale. In effetti sarà una giornata complessa dal punto di vista astrale, con difficoltà nei rapporti interpersonali. Qualcuno che vi sta vicino penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze. Siete arrivati ad un punto dove vorreste solo staccare la spina per un attimo ed avere tempo per voi, per riflettere sul futuro. In merito agli affetti, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi di competenza, è urgente una riflessione su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più. Cercate di affrontare eventuali diatribe con il partner o con altri membri della famiglia a viso aperto.

Single, se la vostra vita vi sembra noiosa o poco soddisfacente non fatevene una pena: presto arriverà il tempo di cambiare musica. Intanto provate a vivere con maggiore consapevolezza le vostre vere inclinazioni, poi quel "che sarà sarà". Nel lavoro si prospetta un giorno un po' spento, privo di vigore e slanci. Una decisione da prendere aleggia nell'aria.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo tranquillo. La vostra giornata, parlando in generale, sarà abbastanza positiva: potrebbe persino giungere quell'occasione che aspettate da tempo per dare una scossa al destino. In campo sentimentale farete del vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con partner e le stelle assicureranno un crescendo di emozioni.

Se dovesse nascere qualche incomprensione, non dovrete assolutamente perdere il controllo delle vostre emozioni, perché tutto si risolverà usando un po’ di calma e di affetto. Sfruttate al massimo questo bel momento dedicando più tempo alla persona amata, magari anche per perfezionare ancora di più il rapporto. Single, se inquietudini o timori infondati tentassero di condurvi fuori pista, non ingaggiate un braccio di ferro con la persona che avete a cuore, ne uscireste sconfitti. Nel lavoro, un intuito sostenuto dalla logica darà vita a buone idee. Sarete così straordinariamente concentrati e produttivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del 17 maggio indica che sarete carichi di buona energia positiva.

Questa giornata inizialmente potrebbe rivelarsi un po' spenta. Rallegratela con qualche trovata divertente da mettere in gioco con amici, partner o con chi vi pare. In difficoltà intanto alcuni di voi appartenenti a quelli che non sopportano le situazioni ripetitive. Saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, incoraggiando così anche la partecipazione del partner. Il rapporto in altri casi vedrà un aumento della passione in particolare nelle relazioni che hanno avuto qualche momento di crisi. Per i single, una relazione con una persona di interesse potrebbe rivelarsi sincera e portare tanta gioia in futuro. Venere poi, sicuramente stuzzicherà la voglia di intimità permettendo di giungere all'appagamento totale dei sensi.

Nel lavoro non è mai troppo tardi per mettersi alla prova e intraprendere una nuova strada. Spolverate le vostre ambizioni ed espandete i vostri orizzonti. Alcune persone vi permetteranno di arricchire il vostro bagaglio d'esperienze, rendendovi delle più saggi e preparati.

Classifica 17 maggio, le stelle dei dodici segni

Eccoci giunti anche ad un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente come sapete applicata a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Come sappiamo, la massima espressione del grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è la classifica completa interessante la giornata del 17 maggio. Andiamo pure ai dettagli.

Le stelline di lunedì 17 maggio: