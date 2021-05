L'Oroscopo del giorno 25 maggio è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il martedì della settimana appena iniziata: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente Bilancia, Scorpione e Acquario, tutti valutati alla pari, quindi al "top" con cinque stelle in classifica specialmente in campo sentimentale. Intanto, non è previsto un periodo buono secondo le previsioni zodiacali di martedì 25 maggio per coloro nativi del Capricorno, indicati dall'Astrologia con la spunta poco appetibile relativa ai periodi sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 25 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 25 maggio

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica un periodo all'insegna della sensualità della passione, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del segno. In alcuni casi potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo. In amore, potranno nascere legami che avranno tutte le possibilità di durare a lungo: gli amori iniziati in questo periodo hanno molte probabilità di trasformarsi in qualcosa di molto importante e duraturo.

Single, avrete modo di approfondire una conoscenza che ha suscitato la vostra curiosità sin dal primo incontro. Chi ha le idee chiare su una scelta in amore avrà la fermezza necessaria per agire e le stelle aiuteranno il suo progetto. I nati nella seconda decade sogneranno ad occhi aperti inseguendo le loro fantasie più colorate, immergendosi in una dimensione fuori dalla realtà.

Nel comparto lavoro, la fase risulta essere ricca di novità liete, il che stimolerà al meglio l'umore infondendo fiducia nelle proprie capacità.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di domani, martedì 25 maggio, annunciano l'arrivo di un periodo classificato a cinque stelle. Quindi, una fase magnifica si prospetta per la stragrande maggioranza di voi nativi.

Sarà un inizio di settimana molto appetibile in fatto di sensualità e passione: i sentimenti infatti potranno contare su una ritrovata serenità con il partner, il che fa ben sperare di poter trasformare una storia sentimentale un po' in crisi in un rapporto piacevole e senz'altro più duraturo. Se siete di ascendente Cancro, Bilancia o Acquario sarete senz'altro molto più appassionati della media, magnanimi e disposti a tutto pur di raggiungere l'appagamento del cuore e dei sensi. Single, inviti nell'aria a più di qualcuno di voi in attesa di risposte. Se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete assolutamente trovare delle nuove amicizie. Molto bene l'avvio di nuovi interessi od hobby.

Nel lavoro invece, sarà un giorno produttivo e gratificante. Dunque osate, chiedete o seguite gli impulsi. Non avrete nessun contrattempo o problema da affrontare. La stabilità vi farà sentire appagati.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di martedì 25 maggio al Sagittario indica che il prossimo giorno in calendario non si annunci affatto malvagio. Con un poco di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà, approfittatene per mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti. In coppia soprattutto un consiglio: non lasciate entrare la gelosia nel vostro cuore ma siate sereni e fiduciosi nella persona che avete a fianco.

Per i single: irresistibili per simpatia e senso dell'umorismo, brillerete come una stella di prima grandezza in un'occasione particolare, oppure nel corso di una serata in riva al mare. Questo martedì sarete irresistibili e pieni di fascino. Nel lavoro, non mancheranno le soddisfazioni e gli stimoli, ma anche gli impegni non scherzeranno. Alcune scelte potrebbero cambiare in meglio la vostra vita.

Oroscopo e stelle del giorno 25 maggio

Capricorno: ★★★. L'oroscopo di domani al segno indica che la giornata interessante questa parte della settimana potrebbe evolvere quasi tutta sulla falsariga dei periodi "sottotono". Qualcuno di voi nativi con una certa faccenda, anche di stampo lavorativo, potrebbe trovarsi decisamente in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari.

In merito agli affetti, ci potrebbero essere alcuni problemi da risolvere. Diciamo che nella vita sentimentale dovrete affrontare i soliti inconvenienti ai quali siete abituati, senza questa volta perdere le staffe: la calma è la virtù dei forti, tenetelo a mente. Riguardo la coppia, se volete superare le vostre paure o facilitare il vostro partner, potreste iniziare a concentrarvi proprio su questo aspetto. Single, sarete impazienti, avrete voglia di mettere in chiaro le cose. Se vi foste stancati di portare avanti una eventuale situazione, diciamo un po' particolare, prendete una decisione: date spago alla voglia di dichiarare i vostri veri sentimenti, senza timore. Nel lavoro, sarà una giornata senza infamia e senza lode.

Con una Luna un po' anonima, le questioni pratiche saranno il punto fermo della giornata dove convergere quasi tutte le energie.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un martedì quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, questa parte iniziale della settimana andrà benissimo a tantissimi di voi nativi. Sarete molto soddisfatti dei risultati che senz'altro otterrete. In campo sentimentale, l'intesa affettiva e quella fisica promettono di viaggiare a ottimi livelli. La gioia già si riflette sul vostro viso: sarete molto affettuosi, complici e disponibili con il partner. La felicità vi renderà belli dentro e fuori: approfittate di questa giornata positiva. Sarete altresì vitali, ottimisti e appassionati quanto basta: sarete di ottimo umore e riuscirete anche a mediare qualche momento di tensione in ambito familiare.

Single, sentirete dentro di voi un ottimismo devastante. Il vostro fascino sarà in crescita, quindi potrebbe essere sicuramente arrivato il momento di parlare dei vostri progetti ma con delicata persuasività a chi di dovere. Nel lavoro, le previsioni di riuscita saranno superiori se imparerete ad affrontare gli impegni con la giusta carica. Sarà quindi il momento adatto per creare nuovi accordi o avanzare richieste.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 25 maggio, punto importante di una settimana che si prospetta ricca di novità (per pochi segni), vedrà il vostro simbolo astrale ancora un pochino sotto tensione o abbastanza indeciso su alcune iniziative da prendere (sapete bene di cosa si tratta, vero?).

In amore la vostra situazione astrale sarà in parte buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con la piena collaborazione del partner. Ne conseguirà una decisione di comune accordo e alla fine potrete finalmente rilassarvi insieme. Servirà un po' di sano ottimismo e quel pizzico di fortuna necessaria in certi momenti delicati della giornata. Non sarà difficile individuare cose o situazioni su cui puntare. Per coloro ancora single alternate le attività con il giusto relax, solo così potrete recuperare le energie perse e sentirvi al tempo stesso soddisfatti. Cupido potrebbe scagliare la sua freccia all'improvviso, lasciandovi di stucco! Starà a voi decidere se rimandare oppure dare un segnale positivo alla persona che corteggiate o che vi vorrebbe corteggiare.

Il lavoro andrà discretamente, avrete una grande originalità il che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale. Evitate però di suscitare le gelosie di chi vi circonda, alla lunga potrebbero rovinare alcuni vostri piani.

Classifica 25 maggio, le stelle dei dodici segni

Il secondo giorno della settimana è pronto per essere sottoposto alla peculiare analisi da parte dell'Astrologia. In bella mostra senz'altro la consueta classifica completa interessante la giornata del 25 maggio. Ad avere la posizione di prestigio in scaletta sarà Gemelli, super-favorito insieme ad altri quattro simboli astrali tutti da scoprire. Invece, ad avere almeno sulla carta un periodo abbastanza frastornato, tre segno: Leone, Capricorno e Vergine.

Scopriamo maggiori dettagli analizzando la scala di valori preposta a tale scopo.

Le stelline di martedì 25 maggio: