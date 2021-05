L'Oroscopo del giorno 26 maggio è pronto a sfoderare un nuovo giro di previsioni. In evidenza in questo contesto la terza giornata dell'attuale settimana messa in relazione all'amore e al lavoro per i segni della seconda sestina. A questo punto qualcuno si starà chiedendo se il proprio segno di nascita rientri o meno tra i sei sotto analisi. Pertanto a scanso di equivoci, diciamo che andremo a valutare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nello specifico, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato sarà il Sagittario, forte di una specialissima Luna nel segno.

Molto positivo il periodo anche per Scorpione e Pesci: gli appena citati simboli astrali potranno contare su una giornata altamente fortunata considerata a cinque stelle. Intanto si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di mercoledì 26 maggio per coloro dell'Acquario, purtroppo indicati in giornata 'sottotono'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 26 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 26 maggio

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 26 maggio sottolinea il probabile arrivo di un giorno mediamente discreto, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi impegnativi.

In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. In amore, gli astri fungeranno da mediatori tra la vostra emotività filtrata dalla ragione e la dolcezza persuasiva del partner. Grazie all'aiuto della persona amata, anche se i caratteri fossero diversi, riuscirete a trovare un punto d'incontro: basterà la volontà di capirsi rinunciando ad eventuali (sciocche) prese di posizione che non portano mai nulla di positivo.

Se single invece, risposte importanti in merito a domande che aspettavate da tanto tempo potrebbero arrivare proprio questo mercoledì o al massimo entro la fine del nuovo weekend. Potrebbe accadere di tutto in questo giorno, quindi tenete pronta l'audacia, certamente vi tornerà molto utile. Nel comparto lavoro, sarete determinati nel portare avanti i vostri obiettivi ma, per farlo, sarà necessario recuperare un po' di tempo extra al periodo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano la giornata in analisi davvero molto positiva. Secondo le direttive rilasciate dall'Astrologia applicata al segno, a portare una ventata di fortuna sarà la splendida posizione della Luna, in giornata presente in Sagittario. L'Astro d'Argento si presterà molto bene a dare una grossa mano in eventuali situazioni di vita o lavorative, anche abbastanza pesanti, favorendo senz'altro il buon esito delle stesse. Per i sentimenti, non siate sordi al richiamo della bella stagione, che v'invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia della vostra famiglia. Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti, perché tanta sarà la voglia d'evasione.

Single, a voi dice bene il periodo: sprizzerete energia da tutti i pori! Forse è arrivato il momento di concedersi un po' di moto e recuperare il gusto della caccia amorosa. Nel lavoro sarete molto sicuri di voi stessi in questo momento e potenzialmente potete ottenere tutto ciò che desiderate. Lo stato d'animo infatti sarà fondamentale per il successo e presto ne avrete la riprova.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di mercoledì 26 maggio al Sagittario indica che questa parte della settimana coincidente con il giro di boa di ritorno possa essere vissuta davvero in grande stile. Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna, attualmente presente nel segno dello Scorpione ma dalle ore 04:39 di mercoledì in ingresso nel vostro segno.

In amore, la Luna in entrata nel comparto aiuterà le coppie a condividere momenti di grande armonia e passione. Saranno bene in vista felici recuperi in tutti quei rapporti che necessitano di un briciolo di fortuna. In molti casi la strada risulterà spianata, specialmente per alcune decisioni anche molto importanti da prendere per futuro. Per i single, grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole. La parte riguardante il lavoro intanto indica che sarete pronti per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita professionale.

Vivrete delle situazioni entusiasmanti che vi porteranno a combinare qualcosa di molto importante.

Oroscopo e stelle del giorno 26 maggio

Capricorno: ★★★★. Secondo le previsioni zodiacali del 26 maggio, questo mercoledì si presume possa essere nella norma con semplici situazioni da mettere in sicurezza, come da copione. Dovrete attendere il corso naturale di certe situazioni, solo dopo avrete la giusta ricompensa. Se avanzerete proposte, avrete buoni riscontri. In merito agli affetti, vi sveglierete di buonumore, con tanta voglia di fare e di portare avanti dei progetti che avevate in mente da tempo. Nettuno in splendido sestile al vostro Plutone nel segno vi regalerà il coraggio di agire e di prendervi tutte le responsabilità del caso.

Comunque andrà tutto bene, grazie anche all'aiuto del vostro partner, sempre disponibile. Single, le predizioni relative alla terza giornata dell'attuale settimana indicano che l'amore sarà sicuramente in ripresa costante. Qualunque fosse la vostra situazione sentimentale, non vi sarà difficile usare un po' di dolcezza per conquistare la persona alla quale vorreste legare il cuore. Sincerità e decisione le vostre armi migliori. Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici e favoriranno dei nuovi progetti che vi stimoleranno a dare il meglio.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani, annunciano l'arrivo di un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia.

Converrà tenere un profilo basso, soprattutto evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l'impossibile dal periodo. In campo sentimentale, di fronte ad un imprevisto la lucidità farà cilecca e voi perderete come al solito l'equilibrio: alla fine quello che potrebbe sembrare una montagna si rivelerà senz'altro un innocuo sassolino! In ambito di coppia, visto il periodo "no", ogni pretesto sarà buono per discutere, rivangando faccende ormai datate in molti casi capaci di rovinare la giornata a voi e al partner. Single, avrete voglia di dialogare e di stare in mezzo agli altri, con le stelle pronte a sollecitare un comportamento improntato all'estroversione e alla simpatia.

Sarete combattivi: se vi siete prefissati già un obiettivo importante, farete di tutto per raggiungerlo. Nel lavoro, sotto il tiro contrastante di un periodo di difficile interpretazione, vi sentirete incompresi ed un senso di angoscia vi impedirà di ragionare lucidamente. Sarebbe auspicabile mantenere un atteggiamento distaccato, evitando nel contempo ogni motivo di tensione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 26 maggio, preannuncia un centro settimana quasi perfetto, meritatamente classificato a cinque stelle. Il vostro umore altresì migliorerà a vista ed avrete una migliore concentrazione capace di farvi sentire meno ansiosi e più inclini a guardare le cose in modo positivo.

In amore il momento suggerisce di andare a fondo nelle cose della vita, ben sapendo che qualsiasi scelta vi condurrà verso una diversa realtà, migliore si spera. Finalmente comprenderete che, per essere felici, avete bisogno di trovare il vostro equilibrio sia fuori che dentro la coppia. Il periodo vi renderà altresì molto curiosi e vivaci, soprattutto nei rapporti con il partner. Se lo vorrete davvero, trascorrerete dei momenti sereni insieme a chi amate. Per coloro ancora single vi sono buone notizie in arrivo: tutto si sistemerà nella maniera migliore, grazie alla presenza di astri armonici al segno. Avete capito molte cose importanti in questi ultimi mesi e adesso state mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti dalla vita: dimostrate una grande maturità.

Il lavoro in questo periodo potrebbe rivelarsi adatto per tirare conclusioni o misurare bilanci. Cercate di pensarci due volte eventualmente prima di mettere altra carne al fuoco.

Classifica 26 maggio, le stelle dei dodici segni

Un nuovo giorno è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni appartenenti ai dodici segni dello zodiaco, rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. In primo piano come sempre risulta essere la classifica completa interessante la giornata del 26 maggio. Andiamo a scoprire la situazione generale.

Le stelline di mercoledì 26 maggio: