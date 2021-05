Il mese di giugno secondo l'Oroscopo darà tante certezze e possibilità ai segni del Capricorno e dei Pesci in primis, capovolgendo la situazione precaria dell'ultimo periodo. Mercurio nella costellazione dei Gemelli sarà di supporto per i segni d'aria, ma anche per l'Ariete che appartiene a quelli di fuoco.

A seguire, le previsioni astrologiche sul lavoro per il mese di giugno.

Mercurio in Gemelli

1° Capricorno: quello di giugno per il vostro segno sarà uno dei periodi migliori dell'anno, perché avrete tante occasioni sul lavoro che probabilmente renderanno le vostre finanze ottimali.

Potrete dare il via a degli investimenti consistenti ai quali stavate pensando già da un po' di tempo.

2° Pesci: l'oroscopo del vostro segno prospetta tanti miglioramenti sul lavoro, con possibilità che finalmente diventeranno certezze e una grande propensione per gli affari. Di particolare rilevanza saranno alcune occasioni che non dovrete lasciarvi assolutamente sfuggire.

3° Cancro: l'ambito lavorativo nel mese di giugno sarà caratterizzato da tanta fortuna con Giove in trigono. Ci saranno cambiamenti positivi che daranno diverse opportunità in più alla vostra carriera. Riuscirete ad emergere superando anche gli ostacoli apparentemente più complicati.

4° Gemelli: Mercurio sarà nel vostro segno, quindi dovrete approfittarne per perseguire i vostri obiettivi lavorativi.

La grinta non vi mancherà, così come non mancherà l'appoggio più o meno incondizionato del vostro team. Guadagni in crescita.

Ariete ottimo

5° Ariete: Mercurio nella costellazione dei Gemelli porterà tanta creatività anche al vostro segno e, di conseguenza, maggiori probabilità di mietere successi. Gli obiettivi in comune che avrete con il vostro staff vi potrebbero portare a condividere anche degli interessi privati.

6° Leone: avrete tutte le carte in regola per raggiungere traguardi importanti, per fare un salto di qualità o per trovare un nuovo impiego. Se avrete la pazienza di attendere, un'occasione potrebbe darvi lo slancio necessario per concretizzare un progetto molto ambizioso.

7° Acquario: non avrete nulla di cui lamentarvi a giugno perché i profitti saranno in crescita.

Tuttavia, siccome le spese potrebbero aumentare, le stelle consigliano di gestire bene le risorse economiche, stabilendo quali saranno le vostre priorità. Mercurio in quadratura potrebbe ostacolare il buon esito di qualche affare.

8° Bilancia: il vostro giugno potrebbe essere diviso in due in merito al lavoro. Se le prime settimane saranno abbastanza soddisfacenti e fortunate, negli ultimi giorni questa positività potrebbe calare sensibilmente, impedendovi di recuperare la grinta iniziale.

Toro, attenzione allo stress

9° Toro: fate attenzione al lavoro che spesso e volentieri vi creerà qualche ostacolo. Dovrete essere anche alquanto parsimoniosi a giugno. Lo stress potrebbe suscitare delle tensioni soprattutto quando vi occuperete di progetti sui quali punterete tanto.

10° Vergine: avrete un giugno difficile perché mancherà il sostegno di Giove. L'opposizione di questo pianeta potrebbe costringervi a fare i conti con delle illusioni. L'oroscopo consiglia di cogliere le occasioni con cautela e di valutare bene i pro e i contro di quelle che a prima vista potrebbero sembrare delle opportunità imperdibili.

11° Scorpione: sul lavoro dovrete essere molto concentrati e dediti alla vostra mansione, perché le occasioni di emergere saranno scarse. La fortuna non sarà dalla vostra parte. Dovrete ritagliarvi un po' di tempo libero per recuperare le energie.

12° Sagittario: le illusioni di Giove in opposizione potrebbero essere molto deleterie non solo per la vostra professione, ma anche per le vostre speranze di poter migliorare una situazione già abbastanza precaria che potrebbe crearvi qualche problema di troppo.