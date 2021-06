L'Oroscopo del giorno 12 giugno è pronto a valutare l'andamento del prossimo sabato. In primo piano spiccano le previsioni interessanti la partenza del weekend, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Ad essere direttamente toccati dalle analisi astrologiche in questo contesto i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di dare voce al pensiero delle stelle? Tra i simboli astrali più fortunati, in base a quanto analizzato nella carta del cielo del periodo, l'Astrologia premia senz'altro Pesci, meritatamente insignito della posizione al "top del giorno" per via del promettente Marte in trigono a Nettuno.

Purtroppo lo stesso Marte risulta poco amichevole nei riguardi del Capricorno in quanto direttamente in opposizione al pianeta di settore, Plutone. Ad avere un ottimo avvio di weekend anche altri due simboli astrali, Scorpione e Sagittario, entrambi considerati in giornata da cinque stelle nelle previsioni zodiacali di sabato 12 giugno .

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 12 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 12 giugno

Bilancia: ★★. Giornata di avvio del weekend all'insegna di un sabato tutto o quasi valutato negativamente per voi del segno. Calma, non tutto è perso a priori, ok? Datevi un programma da portare avanti in giornata, evitando accuratamente ogni eventuale situazione potenzialmente impegnativa o rischiosa per voi o per le persone/cose a cui tenete di più.

In amore, dopo giorni vissuti alla meno peggio tra solite cose e ordinaria routine (come senz'altro sapete già), sarete un po' giù di tono e non avete voglia di fare quasi niente. Intanto, fate attenzione al rapporto con il partner perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. Single, sarà un giorno poco proficuo per molti di voi nativi ancora in stato "solitario".

In tanti vi rendete conto di aver avuto amicizie false e magari avete vissuto amori impossibili: tranquilli passerà, molto presto vi rifarete con gli interessi. Nel comparto lavoro un po' di tensione dovuta agli influssi astrali poco positivi. Nell'arco della giornata il sereno tornerà sufficientemente dalla vostra parte.

Scorpione: ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato indicano che sarà un inizio weekend magnifico. Senz'altro nel periodo sarete soddisfatti e pazienti e tutto ciò che accadrà sarà il risultato delle vostre azioni precedenti. In amore, belle notizie in arrivo molto presto. Intanto niente male sarà la prima metà della giornata, con il Sole a favore: il vostro lato caldo e passionale si scatenerà manifestandosi apertamente verso chi vorreste avere vicino per l'eternità. Se sarete fiduciosi e convinti delle vostre buone qualità sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà far altro che riconoscere tale merito. Single, nel microcosmo dell’amore tutto gira velocemente: sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, soprattutto se siete soli già da tempo (meditate!).

Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete sicuramente colpo su qualcuno all'interno del vostro ambito professionale. L'autostima salirà alle stelle specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in ambiti particolari.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 12 giugno al Sagittario indica una giornata al massimo delle possibilità. Con un po' di impegno in più otterrete, se non tutto, abbastanza di quello cui aspirate. Diciamo pure che niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre, perciò sfruttatele a dovere. In amore, tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti.

Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati. Single, siete pronti ad approfondire (eventualmente) le prossime conoscenze? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi porterà la meritata fortuna. La parte riguardante il lavoro prevede la presenza di qualcuno in grado di aiutare a organizzare al meglio gli impegni più duri. Se sarete abbastanza lucidi da programmare tutto a puntino raggiungerete i risultati tanto attesi.

Oroscopo e stelle del giorno 12 giugno

Capricorno: ★★★. Una giornata decisamente poco positiva si prevede per voi del segno.

Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi, Marte in opposizione a Plutone potrebbe favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in campo sentimentale. In merito agli affetti, potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione e distacco: attenti, l’indifferenza è nemica della coppia e potrebbe rovinare una bella giornata, sappiatelo. Anche se abbastanza risolvibili, in casa ci potrebbe essere qualche tensione in più per delle decisioni da prendere (sapete già a cosa si fa riferimento, vero?). Da evitare il discutere programmi già fatti altrimenti rischiate di trovarvi in eterni tira-molla senza fine. Single, non assumetevi più impegni di quelli che potete realmente affrontare, in ogni ambito e contesto, ok?

Intanto, affettivamente parlando, non fissate appuntamenti al buio, nel senso che non sarete in grado di rispettare; oppure fare promesse che sapete già di non poter mantenere. Nel lavoro, se sarete ricettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi stanno arrivando riuscirete a cavarvela, anche nelle situazioni più contorte.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che questo sabato di fine settimana partirà e terminerà in assoluta normalità. Quattro le stelle a corredo del segno, e questo è già un ottimo programma per voi nativi. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco, ultimamente un pochino trascurate, giusto?

In campo sentimentale, iniziate a dissipare i dubbi che avevate, questo permetterà alla vostra vita sentimentale di procedere in modo convincente verso traguardi ambiziosi. Parlate dei problemi che avete alla persona amata, di certo sarete compiaciuti di averlo fatto presente risolvendo insieme ogni cosa. Single, se in questa giornata non aveste voglia di fare qualcosa per gli altri, allora fatela per voi: non pensate a nulla per un po'. Prossimamente farete colpo su qualcuno di vostro interesse e il vostro buon istinto non vi tradirà. Non esitate quindi e seguite il vostro intuito. Nel lavoro, potreste incontrare qualche difficoltà in eventuali nuove mansioni ma le supererete brillantemente.

In molti casi fareste bene a fare appello alla alla pazienza per non cedere al nervosismo.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di sabato 12 giugno, predice l'arrivo di un weekend valutato nel contesto molto positivamente: sarà davvero un giorno da vivere 'alla grande'? Certamente, anche perché avrete a favore le indiscutibili ottime influenze di Marte, nel contesto in trigono (insieme alla Luna) al vostro buon Nettuno. In amore tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Pronti ad affascinare il vostro amore?

Per coloro ancora single intanto, il rianimarsi di alcune emozioni che sembravano sopite, aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità risvegliando l'interesse verso una bella persona. Se volete, aprite nuovamente il vostro cuore a chi sapete e cogliete l'attimo, senza indietreggiare come al solito... Nel lavoro darete avvio a strategie vincenti, se non altro per far volare i vostri ultimi progetti. Il periodo sarà ottimo per aspirare a posizioni privilegiate.

Classifica 12 giugno, le stelle dei dodici segni

L'imminente arrivo del prossimo weekend impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

In questo contesto quindi, pronta da "divorare" in un attimo, la nuova classifica completa interessante la giornata del 12 giugno. Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, il primo giorno di weekend mostra in primo piano il segno dei Pesci, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri quattro segni poco al di sotto del predetto segno d'Acqua. Andiamo a scoprirli insieme svelandoli nella scaletta complessiva.

Le stelline di sabato 12 giugno: