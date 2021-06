L'Oroscopo del giorno 16 giugno è pronto a mettere in pratica la qualità delle effemeridi rapportandole alla giornata di mercoledì. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline accompagnate, come sempre, dalle attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro. Quest'oggi le valutazioni astrologiche risultano impostate in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà settimana? Senz'altro, a godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, un solo segno, ovviamente scelto tra i sei sotto la lente in questa sede: il Sagittario, super-favorito valutato a cinque stelle.

Invece, al minimo le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti a Scorpione e Acquario: secondo le previsioni zodiacali di mercoledì 16 giugno il segno di Fuoco dovrà vedersela con una giornata "sottotono" mentre in simbolo di Aria avrà a che fare con un periodo giudicato da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 16 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 16 giugno

Bilancia: ★★★★. Questo giorno a ridosso del centro settimana, per voi nativi, si preannuncia abbastanza monotono ma assolutamente non negativo. In molti casi, senz'altro, vi aspetta una giornata impegnativa ma riuscirete a terminare in tempo e con mediocre soddisfazione quasi tutti i vostri impegni quotidiani.

In amore, visto il periodo, la vostra disponibilità vi renderà amabili, gentili e apprezzatissimi anche dal partner, felice di questa piacevole disponibilità nei propri confronti. Molti rapporti probabilmente, se presi con la giusta dose di ottimismo, si rinsalderanno a dovere tornando ai fasti dei tempi migliori (provate a ricordare: belli, vero?).

Single, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete disposti a rivoluzionare situazioni stagnanti, senza pensare alle conseguenze. La sfera sentimentale sarà pervasa da influssi magici e potrebbero nascere legami che avranno sicuramente tutte le possibilità per durare a lungo. Nel comparto lavoro, le stelle avranno un occhio di riguardo per voi Capricorno.

Saprete curare al meglio le pubbliche relazioni ed i nuovi contatti ne gioveranno senz'altro.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano che partirà, in parte, con il difficile segno relativo ai periodi "sottotono" questo terzo giorno della settimana. In generale, di certo non sarà questa una giornata ideale: avrete diversi grattacapi oppure potrebbero esserci questioni molto importanti da affrontare. Sappiate che quest'ultime andranno assolutamente gestite con la calma. Per i sentimenti, le vostre ottime capacità di concentrazione e osservazione, in questi giorni, avranno sicuramente qualche problema: interrogatevi su cosa non va e meditate una soluzione adeguata. Non abbiate timore di affrontare situazioni e argomenti scomodi con le persone a cui volete bene, invece, cercate di risolverli insieme.

Single, vi attende una giornata incerta. Più di qualcuno si sentirà confuso, combattuto tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità. Le stelle, senza dubbio, consigliano di dare ascolto alla seconda ipotesi (almeno per il momento!), quindi largo al relax e alla serenità interiore. Nel lavoro, per chiudere, alcune cose che credevate 'morte e sepolte' si riveleranno, invece, ancora attuali. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 16 giugno al Sagittario indica una giornata più che buona soprattutto in amore. Anzi, diciamo pure quasi sicuramente super fortunata. In generale l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva: il saper attendere è una gran cosa, capace senz'altro di dare sapore alla vita.

In amore, la vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile e avrete finalmente una pace interiore tanto desiderata. Soprattutto in coppia, questo fatto vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto. Per i single, a molti di voi spesso le cose belle arrivano all'improvviso, e questo vi fa sentire davvero al settimo cielo. Tra oggi o massimo domani vi verrà sicuramente offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. In taluni casi, potreste iniziare a vedere uno spiraglio di luce per quelle questioni che nell'ultimo periodo vi avessero un po' preoccupato. La parte riguardante il lavoro preannuncia umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete, ok?

Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 16 giugno

Capricorno: ★★★★. Questo mercoledì, parte centrale della corrente settimana, per molti di voi dei Capricorno sarà splendida per le cose d'amore, facile da affrontare se presenti eventuali problemi. Diciamo che il periodo partirà molto bene; per qualcuno però potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata. In merito agli affetti, l'invito è certamente ad essere un po' più scaltri del solito. Soprattutto in coppia arriverete a un compromesso con facilità: mettete le carte in tavola, esponete le vostre idee ed il vostro partner saprà mostrarsi riconoscente. Single, l'amore girerà molto bene in questa metà di settimana?

Diciamo che forse non andrà bene a chi ha l'ascendente giù in classifica, per tutti gli altri (la gran parte di voi) certamente si. Alcuni di certo saranno premiati dalle stelle, specialmente se ultimamente avessero già fatto qualche piccolo passo verso la conquista della felicità. Agli altri diciamo che la persona giusta potrebbe spuntare all'improvviso, quando meno se lo aspettano. Nel lavoro infine, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo sarà una grossa soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano questa parte della settimana non troppo positiva.

Almeno sforzatevi di viverla nella consapevolezza che molto presto arriverà un periodo migliore. Insistete pertanto, senza chiudervi in voi stessi solo perché gli altri hanno disatteso le vostre aspettative: perché ascoltare parole sapendo che poi non diventeranno mai fatti concreti? In campo sentimentale intanto, poche le rassicurazioni e molti i pensieri negativi: questo mercoledì non certo positivo per voi, fortunatamente verrà mitigato dall'appoggio spassionato del partner. Rischierete anche molte arrabbiature, questo è poco ma sicuro, anche perché ci vorrà veramente poco per farvi innervosire. Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo. Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così.

Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi. Nel lavoro non vi sentirete in gran forma: per fortuna non si prevede niente di grave. Probabilmente si tratterà di qualche piccolo malanno di stagione o di un’eccessiva stanchezza. Fate quello che potete, senza forzare oltre le vostre possibilità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 16 giugno, prevede un periodo altamente positivo, a tratti anche molto fortunato per la stragrande maggioranza di voi del segno. Ci sono sufficienti probabilità di trovare felicità ed emozioni a far da contorno alla vostra realtà quotidiana. In amore siate audaci e intraprendenti se volete stupire il vostro partner.

Così facendo, potrete trascorrere una magnifica serata con la persona amata e dimostrarle tutto il vostro affetto. Finalmente potete agire senza timore di sbagliare e soprattutto senza riserve perché avrete dalla vostra la parte migliore delle stelle. Per coloro ancora single si prevede "caccia grossa" da parte di molti del segno, ovviamente ancora in status di solitari. Consiglio: trovatevi una persona dal carattere stabile e malleabile. Soprattutto, visto i precedenti vissuti non molto tempo fa da alcuni di voi (avete presente, si?), cercate di capire a fondo il carattere e le inclinazioni di chi avete di fronte... Nel lavoro vi sveglierete grintosi e pieni di voglia di fare. Sarà la giornata ideale per spingersi oltre: approfittate per allargare gli attuali orizzonti.

Classifica 16 giugno, le stelle dei dodici segni

Eccoci di nuovo giunti ad un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente applicata a tutti i dodici segni dello zodiaco. Come al solito su queste pagine l'espressione massima sul grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è data dalla classifica completa interessante per l'appunto la giornata del 16 giugno. In primo piano risulta meritatamente il simbolo astrale della Vergine, a questo giro valutato al "top del giorno" grazie all'ingresso nel settore di una superba Luna nel segno. Tra gli altri favoriti figurano altri quattro segni davvero super-fortunati che andremo a svelare nel prospetto seguente posto a tale scopo.

Le stelline di mercoledì 16 giugno: