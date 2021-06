L'oroscopo del fine settimana che va dal 5 al 6 giugno prevede momenti piuttosto piacevoli per i nativi sotto il segno del Toro, forti di un cielo decisamente promettente rispetto a qualche tempo fa, al contrario per i nativi Capricorno gestire la propria relazione di coppia non sarà così facile. Pesci riuscirà a godere di tanta armonia in coppia, al contrario piccoli alti e bassi influenzeranno i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 5 al 6 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 giugno 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana all'insegna della Luna in congiunzione per voi.

Dal punto di vista sentimentale però meglio mettersi sulla difensiva e cercare di non causare dispiaceri al partner, soprattutto perché Venere sarà lì, pronta a farvi sbagliare. Settore professionale nel complesso discreto, anche se siamo lontani dai risultati da primo della classe. Voto - 7-

Toro: oroscopo del fine settimana che vedrà un cielo davvero convincente in ambito sentimentale. Venere in sestile porterà fascino nel vostro rapporto, mentre la Luna domenica vi permetterà di vivere momenti davvero piacevoli. In ambito lavorativo sarete in grado di sorprendere i colleghi proponendo idee davvero innovative. Voto - 8+

Gemelli: meglio non rimandare alcuni impegni per quanto riguarda il lavoro.

Con Giove in quadratura potrebbero infatti presentarsi degli imprevisti che potrebbero causare ulteriori ritardi. In amore adorerete trascorrere del tempo con il partner, e con la Luna in buon aspetto, l'intesa di coppia tornerà a salire, dopo alcune giornate un po’ pallide. Voto - 7+

Cancro: fine settimana leggermente sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura.

Poco male in fondo, in quanto Venere sarà comunque dalla vostra parte, a darvi una mano nel vostro rapporto affinché funzioni bene. Nel lavoro invece continuerete la vostra scalata verso il successo senza essere interrotti da imprevisti o ostacoli. Voto - 7+

Leone: previsioni astrali che vedranno un weekend tutto sommato sereno per voi.

La Luna in trigono dal segno dell'Ariete farà in modo che la vostra relazione sia stabile, armoniosa e piacevole, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro attenti con quei progetti che dovranno essere svolti entro breve tempo. Voto - 7

Vergine: fine settimana piuttosto sereno per voi nativi del segno. Se la giornata di sabato potrà sembrarvi un po’ anonima, domenica potrete contare sulla Luna in trigono per dare un po’ di brio al vostro rapporto. Settore professionale ancora poco soddisfacente, a causa di Giove e Mercurio sfavorevoli. Voto - 7

Bilancia: si consiglia particolare prudenza in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con questo cielo non sarà facile venire incontro alle esigenze del partner, rischiando di causare dei litigi.

Nel lavoro l'ambiente in cui lavorerete sarà positivo, privo di distrazioni, perfetto per concentrarsi sulle vostre mansioni. Voto - 6,5

Scorpione: fine settimana di alti e bassi per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la giornata di sabato si rivelerà piuttosto godibile in amore, ma domenica la Luna sarà opposta, per cui meglio non essere troppo impulsivi. Sul fronte lavorativo sfrutterete al meglio le vostre abilità per raggiungere i vostri scopi, merito anche di Giove favorevole. Voto - 7+

Sagittario: questa Luna in buon aspetto vi aiuterà a fare maggior chiarezza dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. Sarà un primo passo verso una buona intesa di coppia.

Nel lavoro il vostro percorso professionale non sta procedendo come previsto. Forse sarebbe il caso di fermarsi un momento a riflettere. Voto - 7+

Capricorno: sfera sentimentale ancora sottotono per voi nativi del segno. Sarà necessario cercare di prendere provvedimenti adatti. Nulla da dire invece sul fronte professionale, dove avrete intuito e capacità adatte per svolgere ogni incarico. Voto - 6,5

Acquario: bel periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà tutto sommato positivo per quanto riguarda i sentimenti, per cui potreste anche pensare di prendervi un po’ di tempo da dedicare esclusivamente al partner. Nel lavoro Saturno e Mercurio si riveleranno due ottimi alleati per i vostri progetti.

Voto - 8-

Pesci: configurazione astrale fantastica per voi in questo weekend. In amore darete prova ancora una volta dei vostri sentimenti, davvero molto forti, godendo di un rapporto stabile e armonioso. Nel lavoro occhio alle novità che si presenteranno perché potrebbero esserci delle occasioni imperdibili. Voto - 9