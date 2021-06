Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 giugno, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno una giornata un po' turbolenta. I Gemelli, invece, saranno in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: la giornata odierna potrebbe cominciare con qualche malumore. Se avete delle faccende da sbrigare è opportuno risolverle quanto prima. Caratterialmente non amate avere pensieri e tendete a vivere alla giornata.

11° in classifica Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 25 giugno denotano dei momenti molto burrascosi per le coppie.

Le relazioni durature potrebbero trovarsi a fare i conti con la routine. Le storie appena nate, invece, vivranno la delicata fase del collaudo.

10° in classifica Ariete: non siate troppo esigenti con voi stessi e con le persone che vi circondano. Specie sul lavoro siete degli eterni insoddisfatti e questo potrebbe provocarvi una certa frustrazione. Mantenete la calma e l'equilibrio.

9° in classifica Sagittario: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Cercate di essere cauti nelle prossime mosse in quanto il rischio di commettere qualche scelleratezza potrebbe essere dietro l'angolo. Attenzione anche agli errori di valutazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se siete molto impegnati meglio non lasciarsi prendere dal panico.

La cosa importante è essere organizzati e non aspettare che le cose capitino, ma farle capitare. Cogliete al volo certe occasioni.

7° in classifica Pesci: l'oroscopo del 25 giugno denota una giornata piena di sorprese. Sia dal punto di vista professionale, sia personale ci sono delle novità in arrivo. Specie per quanto riguarda le faccende sentimentali, però, meglio tenere gli occhi aperti.

6° in classifica Acquario: le intuizioni vi saranno di grande aiuto in questo periodo. Fidatevi del vostro istinto e guardate avanti senza paura. In campo professionale, invece, attenti a ciò che desiderate, perché potrebbe avverarsi.

5° in classifica Vergine: i rapporti di coppia potrebbero essere scombussolati da qualche tentazione e da un po' di gelosia.

Cercate di ponderare attentamente le vostre prossime mosse in modo da non incappare in errori indesiderati.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: i nati sotto questo segno vivranno delle belle emozioni. Venere è dalla vostra parte e questo vi renderà particolarmente volitivi e propositivi nei rapporti sentimentali. Dal punto di vista professionale, invece, urge un cambiamento.

3° in classifica Cancro: ottimo momento per cimentarsi in una nuova relazione. Se state aspettando una risposta per quanto riguarda il lavoro, meglio evitare di essere troppo invadenti. Ricordate che le cose arrivano per chi sa aspettare.

2° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 giugno esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più istintivi.

Seguire il vostro cuore non vi porterà mai a commettere degli errori. Se le vostre scelte vi portano verso la felicità, non badate ad altro.

1° in classifica Gemelli: prima posizione per i nati sotto questo segno, che oggi sono dinamici e propositivi. Dal punto di vista sentimentale ci sono ottime probabilità di fare colpo in quanto siete particolarmente solari e socievoli.