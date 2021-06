L'Oroscopo del giorno 26 giugno è pronto ad anticipare come evolverà il primo giorno di weekend, svelando sia la classifica (completa per tutti i segni) che le predizioni astrali su amore e lavoro (solo per i segni da Bilancia a Pesci). Ansiosi di sapere come saranno le stelle per il vostro simbolo astrale di nascita? Certo che si, dunque cercheremo di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi. Intanto l'Astrologia per questo sabato ci pregia di una notizia semplicemente spettacolare: l'ingresso della Luna in Acquario, sicuramente asso nella manica nei riguardi delle situazioni sentimentali, specie quelle un po' in crisi.

Dal punto di vista di coloro con astri contrari al proprio segno, le previsioni zodiacali di sabato 26 giugno mettono in allerta gli amici del Sagittario come anche della Bilancia, rispettivamente valutati a questo giro con la spunta del "sottotono" e quella del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 26 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 26 giugno

Bilancia: ★★. Questo fine settimana per alcuni del segno, soprattutto quelli con ascendente segnato nella zona bassa della classifica, non andrà proprio come nelle attese purtroppo. Soprattutto a causa del proprio temperamento, a volte eccessivamente reattivo, potrebbero maturare della lievi difficoltà specialmente in ambito di coppia oppure relativamente ad una amicizia.

In amore, vi sarà richiesto una una maggior attenzione alle esigenze della persona che avete a fianco. Per qualcuno potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti. Specie nel rapporto a due, può darsi che abbiate l’energia sufficiente per tagliare certe situazioni che non vi piacciono più, come anche decidere di continuare sperando possa cambiare qualcosa.

Single, sarete molto nervosi a causa della Luna un po' contraria. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultima ma anche di una serie di noiosi imprevisti che sarebbe bene risolvere quanto prima. Nel lavoro, osservate attentamente quello che fanno gli altri e come lo fanno, scoprirete così che c'è sempre qualcosa da imparare: chiedete e riceverete!

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano questo inizio weekend come abbastanza vivibile. Anzi, il periodo potrebbe riservare perfino qualche piccola gradevole sorpresina tra la fine del pomeriggio e la serata. Ottimo intanto per la maggior parte di voi del segno con ascendente valutato buono/ottimo: le previsioni astrologiche annunciano discreti risultati per quanto riguarda il comparto legato agli affetti e alle amicizie. Per i sentimenti infatti, di eventuali problemi vissuti nei giorni scorsi resterà poco o niente. Se riuscirete ad aprirvi definitivamente al buon dialogo, sforzandovi di non restare immobili sulle vostre posizioni, tutto andrà bene. Ascoltate i suggerimenti del vostro istinto, senz'altro vi troverete bene.

Single, l'umore sarà in linea di massima buono. Qualcuno, magari un po' più ottimista degli altri, cercherà di inquadrare il tutto sotto una luce diversa: a costoro le predizioni del giorno indicano un periodo scintillante. Nel lavoro in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di sabato 26 giugno al Sagittario indica una giornata generica, in molti casi abbastanza sommessa. Valutato nelle odierne predizioni con il segno del "sottotono", senz'altro il periodo potrebbe risultare un po' più pesante del solito da affrontare. In amore, non si prevede troppa fortuna. Diciamo che la Dea bendata (leggasi effemeridi quotidiane) ha deciso di girare al largo dal vostro segno.

Pertanto, le stelle non prevedono molti progressi in quei rapporti di coppia che attualmente stessero tentando un riavvicinamento. Il consiglio è quello di pazientare ancora per un po', presto le stelle cambieranno umore nei vostri riguardi. Per i single, qualcuno dopo aver esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte del torto: mantenete la calma e tutto finirà bene. Anche perché le stelle vi daranno presto il loro proverbiale appoggio. Per la parte riguardante il lavoro, infine, aspettate ancora un po’ prima di sobbarcarvi in nuovi progetti, prese di posizione o quant’altro.

Oroscopo e stelle del giorno 26 giugno

Capricorno: ★★★★★. Giornata ottima, valutata molto bene dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della fortuna.

Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. In merito agli affetti, cercate di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e tanta passione: da sfruttare a proprio vantaggio eventuali situazioni a sfondo puramente erotico. Intanto non pianificate troppo e non fate programmi a lungo termine ma lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto verrà da sé. Single, le vostre quotazioni in amore saranno, è proprio il caso di dirlo, davvero "alle stelle!". Cercate allora di non farvi distrarre dalle tante occasioni teoriche, ma concentratevi su quelle reali e più concrete, certamente più adatte a voi.

Nel lavoro periodo stabile: con impegno ed un po’ di ingegno riuscirete a trovare il filo a più di qualche situazione ingarbugliata.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani preannunciano un inizio weekend all'insegna della Luna nel segno. Il periodo in questo caso si presume possa portare qualcosa di innovativo, sicuramente nuovo e molto apprezzato da chi amate. In campo sentimentale, molti di voi nativi rientreranno in pieno possesso della propria vita affettiva, risolvendo una volta per tutte annosi problemi. Diciamo che si sta già avviando un cambiamento positivo dentro di voi, il che farà senz'altro bene al vostro rapporto. Specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo: il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando e già vi sentite meglio, non è così?

Single, questa sarà una giornata molto interessante se steste cercando di (ri)trovare la strada della felicità. Non è una novità che, ogni tanto, per non sentirsi smarriti abbiate bisogno di giuste complicità sentimentali... Nel lavoro, energia e voglia di fare andranno a braccetto: approfittatene per mettere in luce le vostre buone qualità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 26 giugno, prevede una giornata meravigliosa per voi del segno. Certamente, specie in campo sentimentale, una superba quanto generosa Luna in ingresso nel segno dell'Acquario è già pronta a divenire portatrice di passione. Senz'altro l'Astro d'Argento darà una spinta all’intesa di coppia, ovviamente parlando in generale.

In amore serenità e tanta tranquillità con la quale riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla persona al vostro fianco. Allora non resta che approfittare e rilassarsi, ovviamente dandosi da fare con la propria dolce metà. Single, sarete attratti da tutto ciò che è bello e piace: non perdete troppo tempo a pregustare con la fantasia ciò che potrebbe essere vissuto in modo reale: chi vuol capire, capisca... Allora, pronti ad uscire allo scoperto? Se lo farete, di sicuro verrete riscaldati da nuove e forti emozioni. Nel lavoro, per chiudere, buttatevi nelle situazioni che più vi fanno gola, la fortuna vi assisterà in tutto.

Classifica 26 giugno, le stelle dei dodici segni

Quali saranno i segni appoggiati dagli astri ad inizio weekend? Senz'altro al vertice della scaletta con le stelle quotidiane oltre all'Acquario, simbolo astrale sostenuto dalla Luna nel segno, anche altri quattro segni: Gemelli, Leone, Capricorno e Pesci, tutti meritatamente posizionati al secondo posto e in giornata da cinque stelle. Invece, secondo quanto espresso nella classifica completa interessante la giornata del 26 giugno, ad avere qualche difficoltà in più rispetto agli altri giorni saranno ben quattro segni. Andiamo a scoprirli tutti nello specchietto riassuntivo posto a seguire.

Le stelline di sabato 26 giugno: