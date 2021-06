L'oroscopo settimanale 7-13 giugno è pronto a comunicare le novità che arrivano dal cielo stellato. Per alcuni simboli dello zodiaco, la seconda settimana di giugno sembrerà essere migliore rispetto alla precedente. Per altri, invece, sarà tra alti e bassi, tra discussioni e scenate di gelosie, tra troppo lavoro e stress mentale. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nei prossimi sette giorni, consultate le seguenti previsioni delle stelle relative alla settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 giugno. I segni presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana 7-13 giugno secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, dovrete essere voi stessi e riprendervi quello che vi aspetta. Il rapporto con il partner potrebbe procedere tre alti e bassi, condividerete di tutto e di più, quindi anche i problemi. Le storie che nasceranno in questo periodo avranno ottime possibilità di durare tanto. Il fine settimana sarà eccellente per la vita sociale, per incontrare gente interessante. Nel lavoro, sarà un ottimo periodo per concretizzare i progetti avviati nei mesi scorsi. Se dovrete fare un acquisto importante, fatevi consigliare da una persona esperta, magari vi farà risparmiare un po’ di soldi. Ottimo momento anche per presentare il vostro curriculum, sempre se siete in cerca di un impiego ben retribuito.

In salute, questa settimana potrebbe risultare faticosa, a tal proposito l’Oroscopo consiglia di riposare di più e di stare alla larga dalle situazioni che portano solo stress.

Toro – In amore, questa settimana potrebbe accentuare la vostra gelosia. Se non siete felici di come vanno le cose con il partner, questo potrebbe essere un periodo molto litigioso.

La troppa tensione potrebbe far uscire dalla vostra bocca parole aggressive, dando vita a una serie di ripicche, risposte e permalosità. Per i single del segno, invece, sarà un periodo particolarmente felice. Tra divertimenti, uscite, nuovi svaghi, potreste mettere gli occhi su qualcuno di molto appetibile. Sul fronte lavorativo non dovrete essere frettolosi o impulsivi.

L'oroscopo sconsiglia le decisioni immediate, ma favorisce quelle meditate troppo a lungo. Periodo buono per affari, le entrate e i guadagni, nonostante una spesa imprevista. Ai vostri impegni intervallate momenti di relax.

Gemelli – In amore, questi giorni avvertirete il desiderio di liberarvi delle cose tossiche, nocive per il vostro cuore e la vostra mente. Insomma, emergerà la vostra voglia di voltare pagina e di iniziare un nuovo cammino della vostra vita. Probabilmente le esperienze passate vi hanno scottato e adesso volete evitare di ripetere lo stesso copione. Gli amori che nasceranno in questo periodo rispecchieranno le vostre nuove esigenze. Il lavoro non andrà male, purtroppo, la realizzazione completa dei vostri progetti è ancora lontana.

Ci sarà qualcosa che non renderà completa la vostra soddisfazione, per alcuni potrebbe essere l’impego richiesto, per altri, invece, la nota dolente saranno i soldi. La salute sarà discreta e se qualche malessere vi ha procurato disagio in passato, nei prossimi giorni vi sentirete più sollevati.

Cancro – In amore, la passionalità riguarderà molti aspetti del vostro rapporto con il partner. Se siete giovanissimi, sicuramente vivrete un momento di grande attrazione fisica. Se, invece, siete molto avanti con l’età indirizzerete le vostre energie in progetti di coppia. Nel complesso, sarà un periodo discreto e adatto per chiarire e prevenire eventuali futuri problemi. In campo lavorativo, sarà la settimana adatta per presentare le vostre credenziali o farvi prendere in considerazione nell’ambiente in cui prestate servizio.

Se siete dei liberi professionisti, potreste espandere la clientela e migliorare le entrate. Sarà un ottimo momento per migliorare i problemi di salute. Per mantenere stabile il peso, servirà più impegno e costanza.

Previsioni degli astri fino al 13 giugno 2021: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, sarà una settimana litigiosa e polemica, ovviamente molto dipenderà dalle vostre intenzioni, da procede la vostra relazione amorosa. Se, ad esempio, l’intesa è profonda, tutto si risolverà con qualche sorpresina calda. Se, invece, le cose tra voi vanno già abbastanza male, la situazione peggiorerà, giorno dopo giorno. Dovrete fare attenzione a come vi muovete e a quello che dite. Gli amori che sbocceranno in questo periodo saranno instabili.

In campo lavorativo, potreste apparire di cattivo umore o un po' stanchi per i troppi impegni e compiti da portare a termine. Dovrete usare la massima cautela anche nel reparto economico, la seconda metà del mese di giugno sarà adatta per investire i soldi e ottenere ciò che desiderate. In salute, attenzione a non disperdere energia inutilmente, rilassatevi e concedetevi più spesso momenti di relax.

Vergine – In amore, approfittate della fase positiva di questo periodo per chiedere maggiore romanticismo al vostro partner. Ricevere un complimento è sempre gradito, e voi da bravi Vergine siete dei profondi conoscitori dell’arte. I single faranno tante conoscenze e fra tante persone nuove troveranno l’anima gemella.

In campo lavorativo, qualche insidia rimarrà sempre. Riuscirete ad affrontare ogni situazione grazie alla vostra constante presenza di spirito. Soldi e investimenti non andranno male, dovrete evitare gli impegni finanziari troppo onerosi e, se sarà possibile, rimandateli a fine estate. Salute ed energie saranno discrete, ma nel fine settimana vi sentirete fiacchi e sicuramente avrete bisogno di riposarvi di più.

Bilancia – In amore, in questa settimana rifletterete sui vostri bisogni, su quello che avete raggiunto e su quello che vorreste ancora realizzare. Dovrete stare alla larga dalle interferenze, da tutto ciò che potrebbe spingervi a prendere decisioni che non vi piacciono. Riflettete bene prima di ogni scelta.

Per i cuori solitari del segno sarà una settimana di speranza, potreste prendere una cotta importante che vi farà girare la testa. Sul fronte lavorativo non mancheranno problemi, soprattutto nelle attività a conduzione familiare. Se lavorate nel campo delle comunicazioni o nel commercio, potreste fare importanti passi in avanti. Dovrete essere molto prudenti con gli investimenti. In salute, nel fine settimana non dovrete esagerare con l’alimentazione, state alla larga dagli eccessi, il livello di vitalità sarà basso, quindi sarà meglio prevenire eventuali problemi fisici.

Scorpione – In amore, il dialogo sarà in primo piano insieme alla voglia di divertirvi, di godere l’estate in arrivo e di organizzare qualcosa di speciale con il partner nel fine settimana.

Le stelle favoriscono i progetti e le iniziative per il futuro. Insomma, sarà un periodo davvero incoraggiante. I single del segno si lasceranno travolgere da una passione rovente e saranno molto presi da una persona e dal desiderio di vivere una storia amorosa piuttosto intrigante. In campo lavorativo, sarà una settimana di grande novità. Nella parte centrale beneficerete di una bella comunicativa che vi aiuterà a mettervi in luce con ogni interlocutore professionale. La possibilità di migliorare le entrate sarà piuttosto discreta. Con un po' di prudenza potreste raccogliere i risultati tanto sperati. Avrete la possibilità di migliorare la vostra salute e di fare scelte giudiziose e ponderate in tema di benessere e alimentazione.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 7 al 13 giugno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, non mancheranno discussioni, ma voi dovrete cercare di moderare la vostra irruenza. Nella prima parte della settimana potreste pronunciare parole offensive. A ogni modo, dovrete riflettere a lungo prima di aprire bocca. Nel fine settimana non avrete più ostacoli sul vostro cammino e potreste lasciarvi andare tra le braccia del partner. Se vi piace qualcuno, l’oroscopo consiglia di non dare ascolto ai consigli dei vostri amici, potrebbero non essere sinceri e forse nascondere un interesse a pilotare le vostre scelte. Il lavoro potrebbe riservarvi qualche insidia, ostacoli o imprevisti. Fate attenzione a quello che scrivete, ai contratti d’affari, mutui, finanziamenti.

Per chi è in cerca di lavoro ci saranno novità e proposte incoraggianti. Sarà una settimana importante per la salute, piena di energia e voglia di cambiare tantissime cose.

Capricorno – In amore, non sarà una settimana semplicissima, infatti, nella prima parte dovrete affrontare tutte le questioni che in passato sono rimaste in sospeso. Nel fine settimana potreste trovare anche le parole, ma non saranno diplomatiche. Insomma, sarà un percorso ad ostacoli per l’intera seconda settimana di giugno. In campo lavorativo, le novità ci saranno ma dovrete verificare quali sono veramente positive e quali, invece, potrebbero rivelarsi un vuoto a perdere. Per questo periodo sarà meglio essere prudenti e pazienti.

In questo modo eviterete errori, ritardi e anche perdite economiche. In salute, oltre alle energie scarse, dovrete fare i conti con un umore ballerino. Sarete poco distaccati e tenderete a vedere tutto peggio di quanto non sia.

Acquario – In amore, vorrete di più di quello che avete avuto fino adesso. Sarà meglio fare chiarezza, dialogare e dire le vostre esigenze al partner. L’atmosfera nei rapporti di coppia sarà serena e avrete voglia di mettere in cantiere i progetti che vi stanno più a cuore. I single del segno inizieranno la settimana con le idee chiare. Se desiderate una persona accanto a voi, dovrete mettere in conto che le storie che nasceranno in questo periodo saranno instabili, almeno al principio. Sarà meglio aspettare il mese di agosto per trovare l’anima gemella. Otterrete risultati importanti in campo lavorativo e, in base agli sforzi fatti in precedenza, raccoglierete i frutti di quanto seminato. Soldi, affari o perfino piccole vincite, visto che la fortuna potrebbe ancora sorridervi. Sarà una settimana eccezionale per la salute, potreste risolvere disturbi sviluppati nelle settimane precedenti, trovando una cura adatta o un bravo medico.

Pesci – In amore, sarà difficile non discutere animatamente con la vostra dolce metà, i motivi saranno gelosia, amici o familiari che si intromettono nei vostri affari di coppia, educazione dei figli, problemi economici. Se davvero siete innamorati del vostro partner, allora dovrete stringere i denti e mandare avanti la relazione. La situazione coniugale si risolverà concentrandovi sulle cose belle, su quanto vi unisce e sulle cose che vi piace fare con la persona amata. Fate un piccolo sforzo. I single potrebbero passare da una storia in apparenza impossibile a un amore solido che metterà radici. In campo lavorativo, sarà importante accettarvi di lavorare con persone competenti, vi attende un periodo caratterizzato da imprevisti, ritardi, equivoci e perfino errori. Per fortuna, dalla prossima settimana la situazione migliorerà e potreste godere di molti vantaggi e buone occasioni. La salute migliorerà gradualmente e inizierete a sentirvi meno stressati, anche se le energie saranno ancora un po' latitanti.