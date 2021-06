L'Oroscopo di domani, lunedì 14 giugno è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali riguardanti i segni della prima sestina. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il primo giorno della settimana? Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine messi in relazione al prossimo lunedì. Bene, diciamo subito che a gongolare, nel frangente, sarà l'Ariete, segno indicato dalle effemeridi al "top del giorno". Ottimo inizio settimana anche per Cancro, Leone e Vergine, tutti valutati alla pari con cinque stelle a corredo del segno.

Invece, di ben altra natura, si presentano i pronostici astrologici per gli amici nativi in Gemelli. Secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 14 giugno, i nativi nel predetto simbolo astrale di Aria non potranno contare sul generoso conforto delle stelle, al momento pertanto valutati con la sigla relativa ai periodi sottotono. Passiamo pure alla scaletta giornaliera per poi analizzare i dettagli del caso.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Gemelli.

5° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 14 giugno, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 14 giugno al segno dell'Ariete preannuncia che il prossimo lunedì sarà interamente buono e confortevole.

Ad avere meravigliosi riscontri in primis potrebbe risultare il campo sentimentale: ottima la Luna presente nel segno del Leone. La generosa musa dei poeti, senz'altro, darà ottime opportunità per fare o eventualmente disfare, ovviamente a vostra discrezione e piacimento, nel corso della normale quotidianità. In amore, le stelle vi vogliono vedere felici, così vi regaleranno le redini di diverse situazioni.

L'entusiasmo si accenderà di fronte a novità capaci di stimolare tutta la vostra curiosità. Verranno riconfermati fiducia ed entusiasmo nei rapporti di coppia ed affinerete le vostre strategie di seduzione allo scopo di diventare ancora più irresistibili agli occhi del partner. Single, veleggerete col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole.

Quest'ultimo vi metterà nella condizione di avere lo spirito giusto per affrontare e superare qualsiasi problema. Tutto andrà secondo i vostri desideri, forse anche oltre e, se aspettate il momento giusto per strappare una promessa o mettere in cantiere un progetto importante, avanti tutta: adesso è il momento. Al lavoro l'ambiente sarà collaborativo; se siete "il capo", il vostro staff seguirà alla lettera le vostre indicazioni. Se avete qualcosa cosa da sbrigare o se volete buttarvi in qualche nuova impresa, fatelo: il momento è giusto!

Toro: ★★★★. In arrivo un discreto inizio settimana, buono per una parte ma mediocre per l'altra. La giornata della ripartenza settimanale andrà bene soprattutto nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale.

In amore infatti, l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. In particolare, si annuncia un pomeriggio ed infine una serata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vita di coppia: ricordate, l'amore è un'avventura con il brivido del rischio, pertanto ci vuole creatività per sfruttare tutte le sue doti innate o per rendere sereno il rapporto a due. Single, da tempo sognate di fare un viaggio per svagare la mente? Bene, all'orizzonte albeggiano delle concrete situazioni con annesse buone opportunità affinché questo sogno possa realizzarsi.

Per quanto riguarda le relazioni sociali, questo lunedì potrebbe essere un momento molto positivo e fruttuoso. Nel lavoro, potrete contare su una giornata proficua e serena: negli impegni quotidiani sarete abilmente organizzati e tutto funzionerà per il meglio. Non dovrebbero mancare anche piccole ma preziose occasioni per potenziare i guadagni, sempre graditi.

Gemelli: ★★★. Periodo decisamente negativo per voi del segno. Valutato con le tre stelle relative ai momenti da sottotono, diciamo che il periodo potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi ma a cosa servirebbe innervosirsi?

In amore, intanto, ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento. Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate, ponendovi degli obiettivi oppure assolvendo impegni a lungo posticipati. Le occasioni di serenità con il partner a volte vanno anche create, senza aspettare che tutto si aggiusti da solo. Single, l'umore e il morale in questi giorni non saranno al top. Infatti vi sentirete un po' apatici e meno socievoli del solito: nella gestione dei rapporti interpersonali è consigliabile una maggiore flessibilità ad accettare il punto di vista altrui. Nel lavoro, sarà un lunedì meditativo oltre che impegnativo. V recherete al lavoro un po' annoiati e le stelle vi costringeranno a fare il punto della situazione: dovete capire quali sono gli obiettivi centrati e quelli mancati, l'entità delle spese e le cose da fare.

Oroscopo e stelle di lunedì 14 giugno

Cancro: ★★★★★. Il prossimo lunedì si intravvede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi Cancro, senz'altro con bei momenti alcuni anche super fortunati. Le predizioni zodiacali in questo caso indicano astri sempre più vicini al segno: faranno sentire maggiormente la loro positiva influenza, specialmente nelle cose interessanti la professionalità o anche i rapporti interpersonali. Per i sentimenti, la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Il rapporto sta andando a gonfie vele ed il merito è tutto di Venere, senz'altro capace di rendervi rilassati e meno inclini ai litigi.

Single, per esaudire quel vostro desiderio di avere gente intorno e vivacizzare un po' la giornata, il cielo si farà in quattro perché tutto ciò accada. Forse non tutti vi saranno simpatici a prima vista ma non potrete lamentarvi; perché tutto procederà tranquillamente. Non mancheranno inviti allettanti e proposte di divertimento, quindi evitate di restare insensibili a un eventuale corteggiamento "audace", anzi approfittate dell'opportunità... Nel lavoro, illuminato dai benefici delle stelle questo lunedì si presenterà sorprendentemente dinamico e pieno di opportunità. Sembrerà quasi dispiacervi il dover tornare a casa dal lavoro, perché non vedete l'ora di rimettervi all'opera.

Leone: ★★★★★.

Il prossimo avvio settimanale si preannuncia molto positivo, ovviamente da affrontare con tenacia e dedizione. Riscoprirete diversi piaceri che la vita routinaria a poco a poco sta sgretolando. Secondo l'Astrologia pertanto, per quanto riguarda l'amore e gli affetti in generale, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi. In amore, allegria e buona comunicativa: qualunque sia la durata della vostra storia, in atto da pochi giorni o da decenni, l’impegno emotivo con cui la vivrete sarà sempre lieve e sperimentalista. Il partner riesce a sorprendervi ogni giorno come se si svegliasse diverso, o forse siete voi a vederlo così perché non date mai nulla per scontato. Single, nel corso della giornata avrete tante soddisfazioni: soprattutto nell'intesa interessante i rapporti affettivi e con i familiari.

Il vostro modo di essere degli ultimi giorni, meno severo e autoritario, si rifletterà bene sui vostri rapporti e renderà serena la vostra vita. Nel lavoro, sarà un giorno all'altezza delle vostre aspettative, così come voi sarete all'altezza della vostra fama di persone affidabili e produttive oltre ogni limite. Una combinazione vincente vi potrebbe far mettere a segno punti importanti, soprattutto se lavorate nel settore commerciale.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 giugno, presuppone possa essere un periodo molto positivo e, nel contesto, sicuramente di ottimo auspicio per voi tanti nativi. In amore, questa giornata è da considerare una tra le migliori, certamente portatrice di nuove sensazioni pronte a riempire di gioia o regalare a piene mani tanta serenità.

In generale, le stelle saranno per voi in una posizione bellissima, così potrebbe essere il giorno perfetto per godersi al massimo le emozioni con il proprio partner, regalandovi una serata speciale solamente per voi. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno! Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo da voi ma sorridete alla vita e a quello che vi sta per offrire. Nel lavoro, le stelle vi faranno guadagnare punti e posizioni rispetto ai giorni precedenti, mentre dinamismo e prontezza di riflessi vi sosterranno nelle vostre decisioni professionali. Regalatevi una giornata tranquilla.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 14 giugno.