L'Oroscopo di domani, venerdì 25 giugno è pronto a partire in pompa magna, ben disposto a dare notizie utili riguardanti la quinta giornata di questa settimana. Curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale è stato inserito tra i segni baciati dalla fortuna? Diciamo subito che in questa sede andremo a mettere sotto analisi i sei segni relativi alla prima sestina dello zodiaco, dunque, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nel filotto appena citato si nascondono i tre segni più fortunati del momento: Gemelli valutato al "top del giorno" con Cancro e Leone da considerare in periodo con cinque stelle.

Invece, parlando di giornata "no", le previsioni astrologiche di venerdì indicano in salita il periodo per coloro nativi in Toro: a questo giro sia Marte che Saturno saranno entrambi in quadratura a Urano, quindi ai nativi si consiglia massima attenzione.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro.

5° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 25 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 25 giugno al segno dell'Ariete predice un venerdì affatto malvagio. Con un poco di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. In amore, siete giunti ad un punto di svolta: grazie alla presenza di stelle abbastanza di parte riuscirete ad ottenere in parte quello che da tempo desiderate.

Adesso non resta altro da fare che godersi la tanto sospirata e meritata felicità con le persone che amate, senza pensare a cose pesanti. Single, vi sveglierete più propositivi per via di diverse influenze astrali. In parte sarete anche più cordiali del solito e, nella giornata di prossimo arrivo vi dimostrerete disponibili e inclini al dialogo anche con quelle persone che solitamente non tenete in considerazione.

Questa vena positiva vi farà scoprire aspetti apprezzabili di amici e conoscenti. Nel lavoro, gli astri sono pronti a rimettervi in pista: vi caricheranno di energia, entusiasmo e progetti da realizzare nel più breve tempo possibile. La fortuna sarà dalla vostra parte, potrete contare su risultati speciali: anche se non accadrà nulla di eclatante, avrete comunque buoni accordi.

Toro: ★★★. Un po' critica questa parte conclusiva della settimana per voi del segno partirà in leggero "sottotono". Inizierete la giornata con grande buonumore, anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa di una persona che ben conoscete... Pazienza! In campo sentimentale le stelle prevedono attimi di crisi con piccoli conflitti tra le mura domestiche: mancati appuntamenti o tensioni represse da tempo potrebbero emergere proprio adesso che non avete un umore dei migliori. Facendo un breve esame di coscienza noterete che le colpe che potrebbero essere imputate a voi dal partner saranno in parte veritiere, quindi chiedete scusa e, nel caso, cercate di rimediare. Single, organizzate bene la vostra vita di ogni giorno, cercando sempre di migliorare: quello che vi serve in questo momento è una vita affettiva più stabile e più serena.

Nel lavoro, se la posizione lavorativa che state ricoprendo non vi aggrada e il numero dei giorni in cui vi sentite frustrati cresce a dismisura è giunto il momento di cambiare aria. Non abbiate paura ad affrontare la questione di petto: presto riuscirete a risollevarvi con una nuova attività più soddisfacente.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata favolosa offerta dall'Astrologia proprio in questo finale di settimana a voi nativi. In primissimo piano senza alcun dubbio Saturno, nel contesto in trigono astrale a Mercurio, pianeta presente nel vostro settore. L'amore sarà in primo piano, occupando spazio e tempo nei vostri pensieri. In molti vi abbandonerete alla ricerca delle sensazioni più voluttuose, magari per esprimere la vostra sensualità nei modi più completi e appaganti: senz'altro regalerete al partner dei momenti infinitamente piacevoli e questo è un bene per il buon clima di coppia.

Single, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto oggi sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere ben sapendo di avere intorno gli affetti più cari. In tanti saranno ben lieti di veder crescere la felicità nei vostri occhi: per l'amore vi tocca attendere ancora un po'... Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi come per incanto, quindi sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi.

Oroscopo e stelle di venerdì 25 giugno

Cancro: ★★★★★. La prossima giornata regalerà senz'altro un fine settimana sensazionale, sotto tanti punti di vista. Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho l'ascendente in alto in classifica?

Ho evitato situazioni potenzialmente rischiose? Ho agito con la testa e mai d'istinto? Ho fatto tutto secondo i consigli dettati delle stelle? Per i sentimenti intanto, la memoria può rivelarsi una risorsa formidabile e voi di solito, siete persone che non dimenticano nulla. Finalmente un po' di serenità familiare nella quale tuffarsi per riprendere le forze. In molti dimostrerete senza mezzi termini l'ardore che provate: travolgerete la persona amata con un repertorio sensuale e molto raffinato. Single, avrete voglia di confidarvi con una persona riguardo ad una situazione che vi sta molto a cuore. Le stelle vi aiuteranno a scegliere bene la persona giusta di cui potersi fidare ciecamente e poter confidare ogni vostro segreto.

Nel lavoro saprete vedere lontano: approfittate della vostra lungimiranza preparandovi per qualsiasi evenienza. In questo modo non verrete mai presi in contropiede. Un nuovo modo di comunicare sarà esattamente quello che ci vuole per dare impulso alla vostra attività.

Leone: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà certamente spettacolare per tanti voi nativi. In alcune situazioni sarete molto ricercati perché saprete creare un clima lieto fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti. In amore altresì, avrete la possibilità di rifarvi dopo alcune recenti delusioni: sarete così più combattivi rispetto al solito e non avrete paura di esporvi e magari di dire le cose come realmente stanno.

Intanto vi rivolgerete al vostro partner con passione, donando più sicurezza. Single, le stelle renderanno più scattanti i vostri riflessi e più lucidi i vostri pensieri: se avete in programma un'incontro importante, sappiate che avrete delle ottime possibilità di fare bella figura. In generale basterà comportarsi spontaneamente e tutto andrà bene. Nel lavoro, una forza progettuale eccezionale vi renderà iperattivi: sarà un propellente straordinario per il vostro impegno professionale. Riuscirete persino a spazzare via qualche ostacolo di natura burocratica che minacciava di rallentare.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 25 giugno, indica la reale possibilità che possa arrivare un periodo quasi al limite della perfezione.

La giornata di fine settimana, oltre ad essere estremamente piacevole nella quotidianità in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna. In campo sentimentale, le suggestioni e le sensazioni che vi regaleranno le stelle saranno tante e potenti. Restate in ascolto di ciò che vi suggerisce il vostro cuore, perché è proprio da lì che otterrete le risposte più importanti. Così in arrivo ci potrebbe essere anche una bella sorpresa da parte del vostro partner, chi lo sa... Single, seguendo serenamente il flusso degli eventi vedrete di certo troverete qualcosa di bello da fare nel tempo libero. Visto che il cielo vi riempirà di entusiasmo, a dispetto di eventuali momenti impegnativi riuscirete a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

Nel lavoro, sapete bene che i fatti contano più delle parole e per questo siete molto concentrati sugli impegni senza proferire parola. Il silenzio aiuterà a concentrarsi senza distrazioni.

