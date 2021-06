L'Oroscopo di domani, giovedì 1° luglio 2021, è pronto per essere visionato da voi lettori, certamente amanti la buona Astrologia. In primissimo piano in questa giornata il transito della Luna in Ariete, in arrivo nel segno di Fuoco alle ore 03:21 della primissima mattinata. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante l'avvio di un nuovo mese: pronti a scoprire come sarà questo inizio luglio in amore e nel lavoro? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando le previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 1° luglio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 1° luglio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di una splendida giornata all'insegna dei sentimenti, a tutto tondo con la parte centrale della settimana. Come indicato dalle effemeridi, l'arrivo della Luna nel segno darà una sferzata d'energia soprattutto a quei rapporti un po' in crisi. In campo sentimentale, i doni delle stelle oggi saranno tanti: sentirete parlare spesso d'amore, creatività, armonia nelle previsioni astrologiche dei prossimi giorni.

Naturalmente starà a voi dare una mano a questi influssi, gli unici in grado di rendervi inclini a creare massima complicità amorosa con il partner. Single, gioia di vivere, incontri e sensibilità saranno doni i delle stelle per questo inizio luglio. Sappiate che i buoni astri vi vogliono protagonisti in ogni contesto e sono concordi nel decretare che questo è il vostro momento migliore.

Nel lavoro, il cielo del periodo stimolerà senz'altro la buona fantasia creando anche le condizioni migliori per iniziative fortunate. Potrebbero esserci incontri in grado di procurare amicizie importanti per il futuro.

Toro: ★★★★★. La giornata di inizio mese di luglio sarà da considerare ottima in tutti i sensi. Dunque, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione o discussione ancora aperta.

Forse potrebbe arrivare un chiarimento tra voi e una persona abbastanza "rompi", poi, come se nulla fosse vi dedicherete ai programmi che avevate pianificato. In campo sentimentale, sotto la spinta di tutto il firmamento celeste aumenterà in voi il desiderio di amare, di andare incontro alla persona amata e di riflettervi nel suo sguardo. In coppia scoprirete che sono più le affinità che uniscono che non differenze che separano. Single, è la giornata ideale per impostare una tabella di marcia per un allenamento che sia anche piacevole. Solo così otterrete il massimo da ciò che farete. Un incontro inaspettato e travolgente potrebbe avere in serbo per voi una bella sorpresa in questo inizio d'estate.

In previsione anche gite, viaggi, hobby e tanto sport. Leggerete molto e parlerete tanto, non solo con gli amici ma anche con persone animate dalle vostre stesse passioni. Nel lavoro "carburerete" più del solito per via delle influenze lunari: questo giovedì vi sveglierete carichi e grintosi, pieni di voglia di fare. Dunque, giornata ideale per spingersi oltre i confini di sempre o per allargare un po' gli attuali orizzonti.

Gemelli: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo vostro giovedì di metà settimana, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare. Il periodo si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito.

In amore, per voi tutto filerà liscio come l'olio: vi sentirete particolarmente vicini ai vostri familiari e al vostro partner, vi mostrerete, dunque, molto protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti. Potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti in quella situazione che sapete. Diciamo che se vi impegnerete senz'altro il partner si allineerà di buon grado. Single, sentirete il bisogno di prendervi cura di voi e concedervi qualcosa che vi faccia svagare mentalmente e rilassare a livello fisico. Contattate una persona di fiducia per farvi consigliare l'attività giusta: potreste iniziare un corso di yoga, meditazione ma anche di pittura, pasticceria o qualsiasi altra cosa attiri la vostra attenzione.

Nel lavoro, se avete intenzione di progredire fareste meglio a dedicarvi all'approfondimento di alcune tematiche: potrà essere l'informatica, una lingua straniera oppure una nuova normativa.

Oroscopo e stelle di giovedì 1° luglio

Cancro: ★★★. In arrivo un giovedì 1° luglio quasi sicuramente poco positivo. Forse dire "brutto" è un po' troppo. Diciamo che la giornata di partenza del nuovo mese sarà impegnativa solo se sarete voi a consentirlo: pensate e agite positivo, ok? Per i sentimenti, gelosia e passione si alterneranno nel rapporto di coppia, offrendovi una giornata intensa; non tirate troppo la corda però, e cercate di puntare anche sul dialogo. Dunque, senza tergiversare come al solito, datevi da fare e, se necessario, fate voi la prima mossa.

Nel frattempo, prendetevi cura del vostro benessere, della forma esteriore e della salute, questo senz'altro aiuterà a rilassarsi meglio. Single, quando si tratta di vita affettiva non dovete mai accontentarvi di un amore in prestito; meritate una storia migliore, possibilmente magnifica e tutta vostra soprattutto se siete in cerca di compagnia per tutta la vita. Nel lavoro, per uscire da una situazione che desta un poco di preoccupazione le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino. Questo potrebbe aiutare ad avere una visione più unitaria e oggettiva dei problemi, fornendo magari anche una valida soluzione.

Leone: ★★. Giornata decisamente poco positiva, valutata nelle predizioni di giovedì con le due stelline dei periodi da "ko".

Diciamo che potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti di certe situazioni, ma a cosa serve innervosirsi? In amore, non sarà facile capirsi tra le quattro pareti di casa, avrete la netta sensazione di parlare una lingua straniera. Così ci potrebbero essere delle tensioni anche nel rapporto di coppia: il partner sarà nervoso e risulterà abbastanza impegnativo riuscire a calmarlo. Single, il giorno proclama a gran voce che l'imprudenza potrebbe essere il rischio maggiore che potreste correre nel corso della giornata. Imprudenza nel fare, nel parlare, nell'agire o nel prendere posizione troppo presto.

Quindi procedete per gradi in ogni situazione e con massima calma. Nel lavoro, tirate i remi in barca: in questo periodo non dovete fare assolutamente nulla. Le stelle suggeriscono di fare il pieno di energie e di stare alla larga da tutto ciò che solitamente genera in voi ansia e soprattutto frustrazione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 1° luglio, indica che il prossimo giorno sarà molto promettente per tanti di voi del segno. La Luna in entrata nel settore dell'Ariete senz'altro regalerà grosse opportunità in amore, sfruttabili sia da chi è già accoppiato che da chi ancora è single. In campo sentimentale infatti, questo giovedì sarà per tanti di voi meraviglioso, ovviamente grazie non solo all'influenza lunare ma anche all'ottimo aspetto di Venere.

In molti sarete di umore "frizzantino" riuscendo a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno. Organizzate un pranzo, una cena o semplicemente un'uscita con chi vi piace, giusto per vivere ancora meglio la giornata e finire in bellezza. Single, sarete al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Mente e corpo si prevedono distesi e sereni, questo vi consentirà di essere più amichevoli e più aperti al dialogo. Saranno così lontani i giorni in cui non riuscivate a inserirvi in un gruppo o conversazione. Nel lavoro, durante questa giornata saprete essere accattivanti e persuasivi in maniera assolutamente straordinaria. Se ne accorgeranno tutti quelli che lavorano con voi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 1° luglio.