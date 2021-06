L'Oroscopo di domani 21 giugno 2021 è pronto a dare conto su come andrà l'inizio della settimana per i segni dello zodiaco relativi alla prima sestina. Sopra tutto e tutti, in bella mostra, un transito astrale a dir poco spettacolare: dite la verità, siete o no curiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, senza tenervi ancora ulteriormente sulle spine, mettiamo in chiaro qual è: domani a rendere appetibili le cronache astrali sarà l'ingresso del Sole in Cancro, senz'altro pronto a favorire i rapporti interpersonali in generale. Tale passaggio è importante anche per il fatto che coincide con il solstizio d'estate.

Molto favorevole questa parte della settimana ai nati nel segno del Toro, oltre che ovviamente per coloro del Cancro. Giornata stabile, anche se valutata di routine, per altri due segni, in questo caso rappresentati da Ariete e Vergine. Invece, andrà incontro ad un mercoledì abbastanza pesante da digerire, in base quanto indicato nelle previsioni astrologiche del 21 giugno, per i nativi in Leone e Gemelli rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Sole in Cancro);

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 21 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 21 giugno al segno dell'Ariete predice che sortirà e chiuderà discretamente bene questo lunedì, senza troppi affanni e nemmeno troppe lodi. Giocando bene le vostre carte alla fine troverete sicuramente qualche ottima soddisfazione. In amore, qualcosa si muove nella vostra vita di coppia, forse sarà la capacità di comprendere meglio il mondo e la gente che vi circonda.

Il fatto è che tale stato vi aiuterà a prendere una decisione importante: una situazione in via di definizione presto renderà il rapporto con il partner molto più felice di adesso. Single, lucidità mentale e senso strategico saranno le vostre carte vincenti per questo inizio settimana. Non fidatevi troppo delle emozioni, però, come anche delle intuizioni facili o magari di alcune sensazioni a pelle.

Cercate, invece, di usare al massimo grado la buona logica: sarà soltanto valutando freddamente le circostanze che potrete sfruttare al meglio il momento positivo per il vostro cuore. Nel lavoro i riflettori stellari saranno puntati su di voi: seguite senza esitazioni l'istinto, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, bisogna solo gestirla bene, con metodo e perfetta organizzazione: tutto sarà perfetto!

Toro: ★★★★★. Diciamo pure che la giornata a settimana appena iniziata sarà molto positiva per voi del segno, soprattutto nella parte centrale, mentre all'inizio o alla fine potrebbe intervenire qualche piccola situazione stressante (di poco conto).

In campo sentimentale, sarà piacevolissima l'atmosfera di coppia e fluido il dialogo: esporrete la comunicazione tra voi e il partner oltre il livello verbale; in pratica vi capirete a colpi di sorrisi o di sguardi (si chiama complicità). Così se sentirete dentro di voi di avere una carica di energia infinita, sfruttatela pure per passare dei bei momenti in serenità, ovviamente da trascorrere insieme a chi amate. Single, in questa giornata nel vostro "io" più intimo si farà strada la possibilità di poter dare inizio a qualcosa di infinitamente meraviglioso. In ogni momento del vostro percorso di vita quotidiano vi rivelerete a chi sapete estremamente dolci e appassionati: nessuno vi impedirà di avvicinarvi a una persona piacevolissima, pronta da tempo ad accettare una relazione sincera e duratura.

Nel lavoro, sarete in prima fila per ottimizzare l'immagine professionale. L'obiettivo della giornata dovrà essere quello di avere le idee chiare e quali obiettivi voler raggiungere.

Gemelli: ★★. La giornata sarà in generale abbastanza pesante da portare fino in fondo, anche se in certi momenti potrebbe restituire sprazzi di discreta positività. In amore, con il partner ci potrebbe essere aria di conflitto: forse una parola di troppo o troppo poco dialogo. In parte si tratterà di saper gestire una situazione temporanea, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi ma cercate di trovare una comune via d'uscita. Se già aveste in mente qualcosa per ripristinare l'armonia di coppia, parlatene pure con la dolce metà, senz'altro verrà fuori una soluzione positiva in grado di appagare entrambi.

Single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non mancherà chi prenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari possibile e siate trasparenti, soprattutto nei rapporti con gli amici, così che qualsiasi tentativo di creare zizzania verrà stroncato sul nascere. Nel lavoro, mancanza di concentrazione e indiscrezione in questo periodo saranno i vostri punti deboli. La colpa non è solo vostra ma anche di alcune stelle abbastanza antipatiche. Non rassegnatevi ma datevi da fare per rimettervi in piedi e, se doveste inciampare, rialzatevi!

Oroscopo e stelle di lunedì 21 giugno

Cancro: 'top del giorno'. In arrivo un giorno splendido, sostenuto dall'arrivo del Sole nel segno.

Pronti ad iniziare bene la settimana? Sarà un’ottima giornata, molti nodi si scioglieranno e arriveranno soddisfazioni soprattutto in ambito di coppia, il che avrà conseguenza anche in un futuro prossimo. Per i sentimenti, l’estate (ve ne state accorgendo) è una stagione in cui ritrovate sempre la leggerezza del gioco e i dolci piaceri della vita di coppia. La buona luce del Sole farà consolidare la vostra attuale relazione, aiutando a sciogliere qualche nodo, magari approfondendo i sentimenti colmandoli di emozioni sincere e sempre molto intense. In questo periodo senz'altro riuscirete a fare mille cose contemporaneamente e tutte in maniera eccellente. Grazie anche al sostegno del partner gioverà sia lo spirito di iniziativa che la grinta.

Single, il cielo vi condurrà in un meraviglioso viaggio all'interno delle vostre emozioni. Preparatevi a scoprire nuovi lati del vostro carattere che ogni tanto tentate di mascherare: regalatevi una serata speciale da trascorrere con i vostri amici e con chi sapete... Nel lavoro il momento risulterà molto positivo, meritevole di programmi speciali. Professionalmente avrete successo, quindi potrete mettere a fuoco quei progetti che vi stanno particolarmente a cuore. Anche un solo obiettivo, portatelo sino in fondo.

Leone: ★★★. Sarà un lunedì classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi "sottotono". Sarete sicuramente costretti a fare una scelta, come anche potreste essere messi in difficoltà da una persona a voi vicina.

In amore, polemiche in vista con il partner: per risolvere questa questione sentimentale avrete bisogno di tranquillità, quindi fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa. Ne gioverete sia voi che il partner, evitando così inutili battibecchi. Single, per risolvere una questione che vi sta dando qualche pensiero o preoccupazione avrete bisogno di fermezza: mai più di adesso è necessario non arrendersi. Se la vostra strategia in passato non avesse funzionato facendovi registrare un insuccesso, non dovete allarmarvi bensì perfezionare quanto pianificato e buttarvi di nuovo nella mischia, senza timori. Nel lavoro, le carte in regola per ottenere maggiore successo le avete.

Ciò che vi manca è una maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Per questo, più di una volta siete caduti nella fitta rete dei dubbi o delle preoccupazioni: prima di giudicare, aspettate...

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 giugno, indica un inizio di settimana sufficientemente buono, in alcuni momenti anche un pochino fortunato. Le eventuali ferite che negli ultimi tempi vi hanno fatto soffrire cominciano a rimarginarsi e la guarigione completa è dietro l’angolo. In amore i buoni propositi saranno in cima ai vostri pensieri e ai vostri interessi. Chi avesse una relazione logorata dal tempo potrà sperimentare cose nuove per cercare di riportare in alto il rapporto.

Non lasciate nulla al caso né all'improvvisazione: se sarete indisposti mentalmente, soprattutto per amor di pace, affidate al partner la gestione del tempo libero e cercate di condividere le sue iniziative, ovviamente senza discutere. Single, sarete in grado di assaporare qualche sprazzo di buona sorte, purtroppo non sarà troppo facile da agguantare. Tranquilli, con l'ausilio del vostro buon carattere e con il sostegno della forza di volontà ve la caverete alla grande. La gente che frequentate solitamente vi troverà più affascinanti, questo vi farà sentire apprezzati come non accadeva da tempo. Nel lavoro infine, grinta, coraggio e determinazione sono doti che già di norma vi appartengono, perciò questo lunedì saprete sfoderarle e sfruttarle al massimo.

Nessun progetto vi sembrerà impossibile ma ricordate, l'audacia deve essere sempre accompagnata al buon senso.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 21 giugno.