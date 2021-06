L'Oroscopo di domani, martedì 29 giugno svela la classifica stelline quotidiana corredata dalle immancabili previsioni zodiacali, in questo caso indirizzate in esclusiva ai sei segni compresi dall'Ariete sino alla Vergine. Ansiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali favoriti nella giornata di martedì? Ebbene, come anticipato nel titolo, il prossimo lunedì andrà sicuramente a fagiolo per tue segni. In relazione al miglior segno in assoluto, le stelle annunciano ottime possibilità da investire in campo sentimentale per la Vergine, quest'oggi meritatamente assegnatario dell'ambita "top del giorno".

Altresì, di buon auspicio saranno le cinque stelline a corredo del segno per i nati in Gemelli e Cancro.

Se è vero quel famoso detto che recita "Non tutte le ciambelle riescono col buco!", purtroppo le previsioni astrologiche del 29 giugno non vedono a favore questa parte della settimana per un segno di Terra: curiosi di sapere quale potrebbe essere? Allora, diciamo che coloro nativi del Toro dovranno scontrarsi con un periodo decisamente "sottotono". Vediamo di dare maggiori info nel prosieguo, ovviamente non prima di aver tolto il velo dalla scaletta del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Toro.

5° posto - NESSUNO

Previsioni zodiacali del 29 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 29 giugno al segno dell'Ariete predice una giornata non proprio come auspicato da tanti. Però, pensandoci bene forse è meglio così, visto che sotto di voi tanti altri segni stanno messi sicuramente peggio! In amore, le stelle saranno un balsamo miracoloso per il vostro umore: l'ideale per superare i contrattempi che prima o poi senz'altro sarete chiamati a risolvere.

Gestite alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per lo svago e il relax. La forza dei sentimenti vi aiuterà a trascorrere dei momenti piacevoli col partner, regalandovi una giornata tranquilla e abbastanza serena. Single, aspettatevi qualcosa di insolito. In generale a più di qualcuno di voi nativi arriveranno nuovi stimoli.

Potreste riceverete infatti un caro pensiero da una persona amica a cui volete molto bene oppure essere corteggiati da chi sapete (che tanto vi piace!). All'orizzonte sembra albeggiare anche la possibilità di fare un viaggio di piacere: chissà? Nel lavoro, intanto, dopo alcuni giorni colmi di negatività, finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri e dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli con astuzia e strategia.

Toro: ★★★. Il prossimo martedì non sarà tanto positivo per voi nativi. In campo sentimentale capricci e tira e molla, specie nei rapporti di coppia, ci possono stare ma per questo si deve esagerare, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal proprio controllo e i danni potrebbero essere permanenti.

Se dovessero capitare discussioni prendete del tempo per calmarvi: ragionate insieme a mente fredda, perché a caldo correrete troppi rischi. Single, Non nascondetevi dietro a scuse banali: se non avete voglia di trascorrere il vostro tempo libero con certe persone: ditelo apertamente! Invece ritagliatevi pure un po' di spazio per i vostri hobby e interessi, perché avete bisogno di distrarvi e rilassarvi. Nel lavoro, raggiungere gli obiettivi non è mai immediato e lo avete capito confrontandovi con le difficoltà precedenti. Quanto appreso, lo metterete in pratica già da oggi, il che vi vedrà super impegnati e pronti a sfoderare le unghie.

Gemelli: ★★★★★. Si intravvede una giornata davvero speciale, pronta a dare a questa parte della settimana quel profumo di positività che mancava da un pezzo.

Pertanto, sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale. Altresì, datevi da fare evitando di dare sempre per scontata la disponibilità delle persone. In amore, intanto, le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezza come non succedeva da tempo. Contraccambiate la gentilezza della persona amata (o delle persone che sentite vicine) organizzando qualcosa da fare insieme: una passeggiata rilassante, un giro al centro commerciale o perché no, volendo una cenetta al ristorante oppure in casa. Single, grazie al buonsenso in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche oppure per realizzare obiettivi comuni.

In questi ultimi tempi state conquistando una posizione di rilievo; la vostra personalità emerge tra le altre e quindi potrete contare su un maggior consenso da chi vi sta accanto. Nel lavoro, vi darete un gran daffare, superando il record personale di abnegazione, di dedizione e zelo.

Oroscopo e stelle di martedì 29 giugno

Cancro: ★★★★★. Benissimo questo vostro martedì della settimana appena iniziata, segnando una positiva risalita generale anche nel resto del periodo. Diciamo pure che le stelle esalteranno tantissimo il livello di comunicazione e la buona intesa con le persone del vostro ambito. Per i sentimenti, se sarete maggiormente diplomatici ed accondiscendenti potrete vivere meglio il vostro rapporto, riuscirete così a conciliare la vostra sete di libertà con la necessità di avere a fianco il partner.

Comprenderete, infatti, che si può essere liberi nella coppia se c'è fiducia. Single, potrete percepire i mutamenti sottili e progressivi che vi stanno portando ad una trasformazione globale del vostro modo di vedere la vita. Adesso non siete più così insicuri e titubanti come nel passato ed i vostri familiari ne saranno felici. Nel lavoro, siete molto presi dalle questioni di denaro o affari relativi ad investimenti che richiedono la vostra attenzione. Il vostro impegno in prima persona, la disciplina, il senso del dovere e la resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti

Leone: ★★★★. La giornata sarà mediamente discreta, nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire.

Pertanto gli astri annunciano poco o nulla di interessante nel periodo ma tutto rientrante nella solita routine. In amore, non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato, approfittatene piuttosto della vita e delle occasioni che vi offre l'assoluta libertà di cui godete. In generale sarete in ottima sintonia con la persona del cuore e questo renderà piacevole il dialogo e la vita a due. Single il desiderio di prendere il primo volo intercontinentale e buttarvi alle spalle il grigiore di una settimana in catene sarà irresistibile. Il consiglio delle stelle è di godervela la vita, di gustarla fino in fondo: una vacanza potrebbe essere proprio quello che vi ci vuole. Nel lavoro, potrebbe essere una giornata produttiva in cui guardare in profondità in ogni contesto esistenziale.

Se volete ottenere la sospirata promozione, spremete il cervello e cercate di vincere la competizione con i vostri colleghi.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 29 giugno, preannuncia una giornata spettacolare per quanto concerne sentimenti e affetti in generale. Diciamo che sarete iperattivi e porterete a termine un quantità incredibile di cose: ottimo così, però ogni tanto respirate, ok? In campo sentimentale, il cielo del periodo si annuncia di un limpido azzurro: avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervade, regalando dei momenti particolari, veramente belli da gustare. Single, con disinvoltura e simpatia creerete ottime opportunità per poter eventualmente catturare l'interesse e la curiosità di chi vorreste conquistare.

Le stelle nel settore delle amicizie vi circondano di persone che vi vogliono bene e che si impegnano per rendere la vostra giornata più dolce e piacevole. Nel lavoro, la vostra energia sarà alle stelle e anche fisicamente vi sentirete in gran forma. Questo vi aiuterà ad affrontare la giornata come si deve.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 29 giugno.