L'Oroscopo di domani, mercoledì 16 giugno riapre le valutazioni riguardanti i singoli giorni della settimana spostando l'attenzione sul prossimo mercoledì. Ad essere direttamente interessati, per quanto riguarda le nuove predizioni astrali nonché la classifica quotidiana, in questa sede sono esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre in evidenza nelle odierne previsioni l'immancabile scaletta quotidiana rappresentata dalle stelline, logicamente interessante i primi sei simboli dell'arco zodiacale. In relazione ai transiti astrali del periodo, l'Astrologia mostra un evento di notevole interesse soprattutto nei riguardi dei sentimenti: il passaggio della Luna nel comparto della Vergine.

Tale transito andrà a beneficio non solo della Vergine ma anche di altri segni: uno su tutti, Gemelli.

Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e riportate nelle previsioni astrologiche del 16 giugno, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno gli amici Leone. Il regale segno di Fuoco sarà costretto a fronteggiare la pericolosa negatività generata da Plutone e Saturno entrambi in opposizione a Marte, attualmente pianeta di settore: ansiosi di sapere come fare a mitigare i relativi influssi negativi? Bene, andiamo ai dettagli, analizzando dapprima la scaletta con le stelle e poi entrando nel merito delle predizioni segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna in Vergine);

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 16 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 giugno al segno dell'Ariete predice un mercoledì all'insegna della normale routine.

Infatti il periodo è stato valutato nelle predizioni de giorno con le quattro stelle della discreta positività. Questa parte della settimana comunque non mancherà di regalare piccole ma efficaci soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere. In amore, potreste prendere in considerazione l'idea di essere sinceri fino in fondo con le persone che vi piacciono o con il partner, magari rivelando le sensazioni man mano che si faranno sentire.

Le coppie apprezzeranno molto la vicinanza l'uno dell'altra, in primis per sentirsi più sicuri nel momento in cui si dovessero prendere delle decisioni importanti. Difatti fondamentale è il riuscire a capirsi nel momento in cui vi fossero delle difficoltà. Single, nutrirete qualche dubbio in merito a una persona ma non per questo getterete la spugna. Esaminate con calma la situazione e valutate l'importanza che riveste nella vostra vita. Prendete le vostre decisioni senza lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni degli altri: è il momento di lasciarsi alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Dai, prendete al volo questo treno! Nel lavoro, riscuoterete un successo notevole grazie ad un'iniziativa che sarà condivisa da gran parte delle persone che lavorano con voi.

Se avete un'occupazione indipendente, il cielo renderà possibile un'espansione dei vostri affari. Buona la riuscita nelle nuove iniziative, nello studio o nelle prove d'esame.

Toro: ★★★★★. Il prossimo 16 giugno sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. In campo sentimentale, le stelle vi faranno sentire in pace con le vostre emozioni e col vostro mondo interiore. Avrete così la capacità di intuire quello che provano il persone che vi stanno vicino, soprattutto il partner che adora la vostra empatia.

In molte situazioni il periodo regalerà nuova fiducia e una forte intesa. Single, i programmi si stanno realizzando grazie all'impegno profuso nonché ad un quadro astrale tutto sommato positivo. Potete contare anche sul supporto dei vostri amici del cuore. Mentre le stelle si accingono ad aprire le porte a nuove ed eccitanti iniziate, in tanti già sapete quello che volete e farete tutto quanto è in vostro potere per ottenerlo. Nel lavoro, sarete dinamici e intraprendenti. Vorrete ottenere i risultati che ritenete siano alla vostra portata. Sarà sicuramente la giornata ideale per tentare un exploit vincente.

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un mercoledì positivo anche se, alla lunga, potrebbe risultare poco vivibile se preso con disattenzione oppure a causa di un ascendente valutato in classifica poco positivo.

In generale, c'è una buona notizia in arrivo: lo stress che vi segue da qualche giorno potrebbe terminare già dalla primissima mattinata. A riprova, avrete una lunga tregua nel corso del pomeriggio. In amore, vi trovate perfettamente a vostro agio nel manifestare le vostre emozioni o i vostri sentimenti nei riguardi del partner. La Luna in Vergine favorirà una giornata fantastica per la vita di coppia: potreste finalmente vedere realizzato un sogno da vivere molto presto insieme a chi amate. Single, sarà tutto a vostro favore il cielo del periodo. Quasi ogni vostra impresa risulterà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni tenuti a lungo nel cassetto ai giochi seduttivi un po' rischiosi.

Buon giorno per viaggiare, dare il via ad una nuova storia d'amore, invitare a cena gli amici per poi godersela fino a tarda sera con tutti loro. Nel lavoro, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati. Porre le basi per il futuro, così come lo avete sempre sognato, non sarà difficile. Gli astri dicono che riuscirete sicuramente a superare tutti gli ostacoli grazie alle vostre ottime capacità pratiche che tutti i colleghi vi invidiano.

Oroscopo e stelle di mercoledì 16 giugno

Cancro: ★★★★. Questa parte della settimana coincidente con il terzo giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi del segno si prevede portatrice di una seppur minima positività.

Si consiglia in generale di pensare positivo: cercate di far prevalere le cose giuste, logicamente tirandole fuori al momento opportuno. Per i sentimenti, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. L'amore sarà una componente fondamentale per molti di voi: presto arriveranno momenti in grado di rallegrare la vita o dando nuova forza per iniziare con il piede giusto ogni giornata. In questo periodo avete voglia di parlare di progetti comuni con la vostra metà, magari di cambiare casa o di progettate un figlio o solamente una vacanza. In due sarà più facile decidere e dare via al cambiamento. Single, l'atmosfera serena e un cielo finalmente azzurro vi faranno sentire meglio del solito.

Oltre al divertimento e a un'eccellente forma fisica, potrete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione. Riuscirete a trarne vantaggio anche perché sarete molto perspicaci e non avrete nessun timore.

Leone: ★★. Questo centro settimana a voi nativi potrebbe portare una giornata abbastanza complicata. In alcuni casi il periodo partirà un po' in salita e potrebbe (forse) anche continuare in acque abbastanza impegnative. In alcuni casi sarete fuori strada se penserete che qualcuno possa essere direttamente responsabile del vostro malumore. I vostri disturbi psicosomatici sono dovuti a tensioni e stress: svaniranno solo se saprete utilizzare pazienza e molta comprensione.

In amore, difficile conservare la calma, sapendo che le stelle potrebbero mettervi in difficoltà, magari dispensando disagio o favorendo comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con chi avete a cuore, incassate con classe e soprassedete. Anche il partner sarà più litigioso del solito: se lo saprete prendere per il verso giusto riuscirete a parlare serenamente di quanto vi turba e risolverete insieme ogni problema. Single, benché l'umore non sia dei migliori a causa di alcune contrarietà, non prendetevela con chi vi sta vicino. Se le cose non girassero come vorreste, fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi. Rivedete anche il vostro comportamento: troppo ostinato per cedere alle ragioni altrui.

Spesso preferite chiudervi in un orgoglioso silenzio, piuttosto che scendere ad un compromesso. Nel lavoro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avete progettato con cura in questa giornata non è andasse a buon fine. Vi rifarete presto, sempre che manteniate l'impegno costante!

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 giugno, predice una giornata molto interessante valutandola al massimo delle probabilità. Il merito? Tutto grazie all'ingresso della Luna nel segno. La "musa dei poeti" farà il suo ingresso nel comparto del simbolo di Terra a partire dalle ore 05:02 della primissima mattinata di questo mercoledì: state pur certi che sentirete appieno tutta la sua forza coinvolgente già dalle prime ore di questa giornata.

In campo sentimentale, questo mercoledì per voi del segno sarà davvero strepitoso; vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione serena ed il vostro cuore batterà più forte che mai per il vostro partner. Non avrete alcun freno, paura o titubanza nel vivrete la giornata leggeri come una piuma e in piena sintonia con chi amate. Single, un regalo o un invito inatteso ad esempio, vi procurerà un grandissimo piacere. Vi sentirete forti, decisi, sicuri e intraprendenti e particolarmente appassionati verso la persona che vi piace o che vorreste conquistare. Nel lavoro, sarete carichi ed entusiasti, pronti per vivere una super giornata. Di prima mattina riordinate le idee e pianificate quello che volete fare: poi contattate i vostri collaboratori ed elencate eventuali progetti. L'importante e lavorare in sinergia.

