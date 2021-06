L'Oroscopo di domani 9 giugno è pronto ad un nuovo incontro con la buona Astrologia. In evidenza quest'oggi, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate in esclusiva ai primi sei segni della corolla zodiacale. Prima di iniziare come sempre a declamare i segni migliori e peggiori del periodo, d'obbligo anticipare qualcosa sulla giornata che sta per iniziare. In questo caso le stelle promettono tanta positività ai nati sotto il segno dei Gemelli e del Cancro, entrambi i simboli astrali sono considerati in giornata da cinque stelle, pertanto, senz'altro, favoriti in campo sentimentale nonché in quello economico/lavorativo.

In relazione ai segni meno fortunati, invece, secondo quanto messo nero su bianco nelle previsioni astrologiche del 9 giugno, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro del Toro, da considerare leggermente sottotono nel periodo. Andiamo a scoprire dunque la realtà dei fatti: nel prosieguo la scaletta con le stelle e gli approfondimenti relativi all'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 9 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 9 giugno al segno dell'Ariete predice un discreto mercoledì.

Senz'altro questo punto della settimana si presenta (almeno sulla carta) abbastanza propenso a favorire qualche piccola novità. Una situazione che vi sta tenendo sulle spine vi vedrà ancora un pochino indecisi: sapete bene di cosa si tratta, vero? Potrete godere di ottime opportunità a patto, però, di cercare di non essere troppo istintivi.

Prendetevi tutto il tempo che serve, sia per pensare che per agire. In amore, approfittate di questa giornata per chiarirvi con il partner, soprattutto se fossero sorte tensioni o discussioni che vi hanno resi nervosi in questi ultimi giorni. Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare un dialogo per poi risolvere la questione con serenità.

Single, sfruttate questo giorno per fare qualcosa di insolito che non fate mai o quasi! Per esempio qualche lavoretto di manutenzione in casa vostra o dei vostri genitori. Fare del bene a se stessi e agli altri aiuta sempre a sentirsi più utili e quindi a vivere meglio. Fatelo, avrete di ritorno tanta soddisfazione. Nel lavoro, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi utili in un futuro molto prossimo. Sappiate che qualcuna tra le prossime scelte cambieranno qualcosa nella vostra attività.

Toro: ★★★. In arrivo un mercoledì siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi valutati con il "sottotono". La giornata di partenza della nuova settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti del segno, almeno secondo i nostri rilievi astrologici relativi alle effemeridi del periodo.

In amore, se aveste qualcosa da chiarire con la persona amata, non dovreste più attendere ma farvi avanti e mettere le cose a posto. In campo sentimentale qualcosa non funziona con la persona amata e ne avrete la riprova in questo periodo. Chi avete nel cuore potrebbe nascondervi un problema personale, quindi non insistete ma fate in modo che ve ne parli spontaneamente. Se state affrontando un rapporto iniziato da poco tempo, cercate di sorvolare sulle piccole incomprensioni cercando di puntare soprattutto su cose capaci di migliorare l'intesa. Single, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri o le vostre opinioni. L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi con il quale esporrete le vostre idee.

Nel lavoro potrebbero risvegliarsi quelle insicurezze che ultimamente vi hanno impedito di fare grandi salti in avanti nella vostra carriera. È un peccato che abbiate poca fiducia in voi stessi, forse per paura che qualcosa non vada come desiderato. Sappiate che in questo modo state rinunciando a diverse occasioni potenzialmente favorevoli.

Gemelli: ★★★★★. In programma un giorno a cinque stelle, sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte centrale della settimana. In generale diciamo che per voi nativi la cosa che conterà di più sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo. In amore, se siete in coppia le stelle vi consigliano di dedicare questa giornata al vostro partner: cercate idee carine, seppur semplici, per sorprenderlo e ravvivare il vostro rapporto.

Infatti, in qualche caso, vi sveglierete con una vena di romanticismo e, se steste vivendo una storia d'amore iniziata da poco, trascorrerete una sensazionale giornata insieme alla persona amata. In molti saranno attenti e premurosi nei confronti delle perone che più amano, pronti a regalare qualsiasi cosa capace di far stare bene. Single, quella di domani si prospetta essere una bella giornata per tanti di voi: a metà pomeriggio potreste riceverete una lieta notizia che magari attendevate da molto tempo, questo vi renderà particolarmente felici e sereni. Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici, favorendo così dei nuovi progetti capaci di stimolare a dare il meglio.

Oroscopo e stelle di mercoledì 9 giugno

Cancro: ★★★★★. Giornata più che positiva, valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle relative ai periodi fortunati: pronti a volare in amore? In pratica il frangente interessato si presume possa evolvere senza scossoni di rilievo, anche se per certi versi potrebbe risultare abbastanza monotono, ma va bene anche così. Per i sentimenti, le stelle amiche vi renderanno più dolci e sensibili. Riuscirete a dare il meglio di voi prendendovi cura del partner senza farlo sentire troppo oppresso dalla vostra risaputa possessività. Diciamo che sarete anche piuttosto spiritosi e in qualche occasione anche più maliziosi del solito. Single, vi sentirete un tutt'uno con l'ambiente: questa sintonia con la natura e ciò che vi è intorno è nuova per voi, e se prima vi rendeva attoniti adesso vi aiuta a sentirvi meglio e a voler fare un sacco di cose all'aria aperta.

Nel lavoro, si presenteranno delle opportunità interessanti che potrebbero aiutarvi a crescere professionalmente e anche economicamente. Affrontate il cambiamento con sicurezza perché arriveranno sicuramente i risultati tanto sperati. Vi verranno riconosciuti i meriti del vostro operato e tutto questo vi infonderà maggiore sicurezza nelle vostre capacità.

Leone: ★★★★. Evolverà in modo discreto, dunque abbastanza bene questa parte della settimana con un mercoledì sufficiente, quel poco che basta per "tirare a campare". Quasi certamente sarà una giornata in perfetto equilibrio tra negatività e positività con un lieve vantaggio a favore di quest'ultima. In amore, il quadro astrale del periodo esprime senz'altro una grande gioia nei vostri confronti e le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda con chi amate.

Avrete così la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli insieme alla famiglia, agli amici soprattutto nell'ultima parte della giornata. Single, sarà un mercoledì ricco di fantasia, leggerezza e divertimento: gli astri suggeriscono di affrontare questa giornata con spensieratezza: sarà proprio una passeggiata in quanto riceverete gli stimoli giusti per provare nuove attività, ma anche per fare quello che più vi piace per ridere di gusto con i vostri amici. Nel lavoro, potrete godere di ottime opportunità. Un solo consiglio: cercate di non essere istintivi ma prendetevi tutto il tempo che servisse sia per pensare che per prendere scrupolose informazioni su ciò che presto vi sarà offerto.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 9 giugno, fa presagire un giorno discreto e in parte abbastanza convincente per voi nativi. Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo; questa potrebbe essere già senz'altro una mezza vittoria. In campo sentimentale, avrete una giornata all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno un'altra possibilità di rafforzare l'intesa con il partner. Spaziate con la fantasia e organizzate una serata indimenticabile per la vostra metà. visto che molti di voi (ovviamente non tutti) ultimamente tra lavoro e figli avete messo da parte la persona amata più di qualche volta.

Single, inutile aspettare ancora: con il buonumore della giornata le stelle consigliano di lasciarsi andare ai buoni propositi: fate solo ciò che vi suggerisce il cuore. Vivrete così delle belle sensazioni capaci di cancellare eventuali brutti ricordi. Nel lavoro, se doveste confrontarvi con una persona di esperienza superiore alla vostra, ne uscirete brillantemente grazie al vostro bagaglio culturale capace di salvare in molte situazioni. Quasi tutto si avvierà verso uno sblocco totale: avrete la possibilità di concludere nuovi accordi che vi permetteranno di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

