L'Oroscopo di domani 11 giugno 2021 annuncia novità astrologiche di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti anche se solo per pochi segni. Dunque, attenzione tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? A essere favoriti, oltre al segno dei Gemelli sostenuto dalla Luna in Cancro, anche il Leone. Il segno di Fuoco potrà contare sull'ottima presenza di Marte nel segno, in entrata nel settore venerdì alle ore 13:33.

In merito a coloro in periodo "no", intanto, le previsioni zodiacali dell'11 giugno svelano che a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno Vergine e Ariete, indicati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone (Marte nel segno);

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali dell'11 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo dell'11 giugno al segno dell'Ariete predice che alcuni pianeti sono già pronti a rendere la vita difficile. Forse riuscirete a fare ben poco in questa giornata di fine settimana.

Pertanto, il periodo richiederà un po' di attenzione in più, specialmente verso quei progetti o attività che avete intrapreso da poco. Cercate di non dare peso ad eventuali dubbi che possano sorgere nel corso della giornata. In amore, quando come in questo caso le cose non girano come vorreste, gli sforzi servono a ben poco; fatevene una ragione e limitate al minimo i danni.

Insolitamente vi lasciate fuorviare dalle emozioni, con il risultato di perdere completamente la bussola, perché? Calmatevi, sappiate che c'è già un'aria "capricciosa" che aleggia sul rapporto di coppia: potreste sentirvi imprigionati a doppia mandata nel trantran quotidiano, mentre vorreste essere lontani mille miglia da ciò che vi rende apatici e poco reattivi.

Single, sarete inappetenti o bulimici! Succede sempre quando qualcosa vi preoccupa e non riuscite ad esternarlo, come fanno i comuni mortali. Vi tenete tutto dentro al punto che lo stomaco dà un segnale di pienezza o di vuoto, non di cibo sano però ma solo di aria, tensione e tanta malinconia: che vi succede? Analizzatevi! Nel lavoro, le stelle remano contro, quindi intensificate gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso. Sfoderate quel vostro senso pratico sforzandovi di portare a termine ciò che avete iniziato.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato. Dunque un periodo non male considerando le quattro stelline relative ai periodi legati alla normale routine.

In campo sentimentale, il fattore temporale in una coppia non esiste, almeno nella vostra, anche se di fatto state insieme da tanto. Chi fosse invece in coppia da poco senz'altro avrà il sentore che la propria storia sarà durevole per lungo tempo. Vivrete una vita all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie anche ad un'ottima predisposizione di Venere, nel frangente in sestile a Urano, pianeta presente nel vostro segno. Potrete facilmente capire le motivazioni di base del vostro partner e regolarvi di conseguenza. Single, gli astri vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornerete a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni avete dovuto trascurare. Ascoltate anche i suggerimenti di una amicizia stretta, si riveleranno preziosi per i vostri sentimenti.

Nel lavoro, sarete un po' stanchi ma soddisfatti. La giornata inizierà bene per molti del vostro segno; gli astri vi sosterranno e non ci saranno novità allarmanti.

Gemelli: ★★★★★. Giornata ottima, anzi, diciamo pure quasi perfetta per certi versi, in primis per alcune situazioni segnate in agenda. Di sicuro gli obiettivi che vi siete prefissati tempo addietro saranno realizzabili, ma non immediatamente: a breve termine arriveranno conferme in proposito. In amore, sarà una giornata meravigliosa con il clou a fine serata: passione e sensualità detteranno legge, tassativamente tra le braccia del partner! Con ogni probabilità in alcune coppie vi sono questioni urgenti da risolvere: sappiate che tra pochissimo metterete tutto a tacere, magari sotto una coltre di reciproca accondiscendenza in grado di rendere felici e sereni.

Le stelle finalmente cancelleranno quelle inquietudini e quei nervosismi che non si sa mai da dove provengano: sappiate che l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Single, col sostanzioso aiuto che arriverà dal cielo, potrete realizzare ciò che avete in mente. Fatti e persone si muoveranno nella direzione desiderata e voi senz'altro ne approfitterete. Nel lavoro intanto, sulla scia delle recenti configurazioni planetarie propizie, potrete contare su una giornata brillante e fortunata. Si prevede così un venerdì benevolo soprattutto per quelle attività svolte a contatto con il pubblico.

Oroscopo e stelle di venerdì 11 giugno

Cancro: 'top del giorno'. Giornata terminale della settimana sicuramente molto solare, più che positiva per affrontare con successo qualsiasi problema in arrivo.

A dare la possibilità di poter contare sulle opportunità migliori, l'arrivo della Luna nel segno, presente nel settore a partire dalle ore 09:22 della mattinata. Per i sentimenti, potrete fare affidamento sul vostro intuito per scoprire qualcosa di intrigante sul vostro partner, grazia anche a Venere. Si creeranno situazioni spensierate e divertenti soprattutto nella coppia: potrete così vivere la vostra vita senza troppe aspettative per il futuro, semplicemente cogliendo l'attimo! Single, le stelle dicono che avete una gran voglia di vivere, adesso più che mai. Non solo, anche fare qualche piccola pazzia, magari che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli. Scegliete i vostri amici e lanciatevi, il vostro umore e il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno.

Nel lavoro, vi troverete perfettamente a vostro agio nell'ambiente in cui operate. Riuscirete a socializzare anche con i colleghi più timidi e riservati. Il cielo del momento accrescerà il senso pratico portando concretezza, determinazione e tanta ambizione: i risultati non tarderanno a farsi vedere.

Leone: ★★★★★. Giornata molto positiva questa di venerdì, oltre ogni più rosea previsione. Dopo le estenuanti giornate negative vissute in passato, adesso dovete pensare solo a quello che vi fa stare bene e null'altro. In amore, chi è già legato affettivamente può ritrovare pieno entusiasmo verso il partner, rinnovando il rapporto con passione o sanando eventuali stanchezze dovute all'abitudine. Avrete una gran voglia di progettare il domani, ovviamente senza mettere in mezzo quelle solite questioni (discussioni) che sapete.

Single, portate a termine in fretta certe urgenze, potrete così dedicarvi agli svaghi e ai divertimenti, senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare con grande abilità una situazione piuttosto delicata. In questo periodo sapete di essere affascinanti, dolci come uno zuccherino ma con un tocco di piccante capace di rendere qualsiasi approccio molto saporito. Nel lavoro, non abbiate paura di chiedere aiuto a un collega fidato se doveste trovarvi in difficoltà. Tendete troppo spesso a sovraccaricarvi di compiti e pensieri, senza mai prendervi un momento di tregua.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 11 giugno, preannuncia l'arrivo di una giornata all'insegna del problematico "sottotono", con la parte della settimana che sta per concludersi pronta a dare problemi in alcuni campi.

Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo. In campo sentimentale, le stelle non a vostro favore vi obbligheranno a fare chiarezza su una certa situazione con il partner. Sicuramente avreste preferito rimandare un confronto acceso e anche evitarne le conseguenze, purtroppo non potete tirarvi più indietro. Single, non dovete perdere l'ottimismo se le cose non vanno come desiderato oppure non hanno preso la direzione auspicata, non per questo dovrete perdervi d'animo. Quello che dovete fare è cercare una soluzione alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo ai torti subiti. Nel lavoro non avete riposto fiducia al periodo, quindi la vostra pigrizia vi renderà poco attivi e soprattutto meno organizzati.

Se vi venisse chiesto un piccolo sacrificio, cercate di mostrarvi pazienti e disponibili senza sbuffare.

