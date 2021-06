L'oroscopo della giornata di giovedì 3 giugno prevede un Capricorno fortemente perspicace sul posto di lavoro, elaborando una valida strategia per raggiungere buoni risultati, mentre Marte in sestile per la Vergine sarà di grande aiuto per svolgere tante attività. Un carismatico Pesci sarà inarrestabile al lavoro, mentre Saturno in Acquario sarà di grande aiuto soprattutto nei progetti di gruppo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 3 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 3 giugno 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale sicuramente non eccezionale ora che Venere si trova in quadratura.

In amore sarete praticamente intrattabili al momento, per cui non meravigliatevi se un po’ tutti si terranno a distanza da voi, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente saprete come muovervi tra le varie mansioni, ottenendo risultati più o meno dignitosi. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di giovedì più che soddisfacente per voi, merito di un cielo così bello, stellato. In ambito amoroso sarete morbidi, pazienti e tolleranti nei confronti del partner, dimostrandovi di ottima compagnia. Se siete single la voglia di divertirsi e condividere bei momenti si farà sentire. Nel lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante meglio non accumulare troppe mansioni, o rischierete di rimanere indietro.

Voto - 8+

Gemelli: un cielo che ormai non è più all'altezza delle vostre aspettative. Secondo l'oroscopo del 3 giugno, in amore dovrete cercare di dare maggiore attenzione al partner, senza però risultare assillanti. Per quanto riguarda i single dovrete essere più concreti, più chiari nelle vostre intenzioni. Nel lavoro alcune cose cambiano, e voi dovrete sapervi adattare se volete tenere un buon passo.

Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di giovedì che vedrà la Luna e Venere sorridervi in questa giornata. In ambito sentimentale il vostro rapporto sembra aver presto la giusta direzione. Non vi resta che percorrere tale sentiero roseo. Se siete single le persone che vi saranno attorno non potranno fare a meno di mettervi al centro dell'attenzione.

Bene anche in ambito lavorativo, grazie a Giove e Marte che non vi faranno mancare energie, idee e anche un po’ di fortuna. Voto - 9

Leone: periodo un po’ anonimo per voi nativi del segno, ma dalla quale potreste comunque ricavare qualche soddisfazione. Dal punto di vista sentimentale il rapporto con il partner sarà piuttosto tranquillo, ma non aspettatevi chissà quali momenti di passione. Se siete single non è un brutto periodo per riprendere in mano rapporti sociali. Nel lavoro la pigrizia si farà sentire. Vorreste infatti prendervi una pausa, lontani dai problemi professionali, ma purtroppo dovrete faticare ancora un po’. Voto - 7-

Vergine: tante energie da spendere in questa giornata grazie a Marte favorevole.

Sul posto di lavoro riuscirete a tenere testa alle tante mansioni da svolgere, ma non aspettatevi risultati al top. In amore il vostro rapporto comincerà a splendere, ma per avere il meglio dal vostro rapporto dovrete aspettare ancora un po’. Se siete single godetevi questa giornata nella più completa spensieratezza, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo di giovedì che vedrà un cielo non così splendente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non fatevi assalire dalla nostalgia, non in questa giornata. Settore professionale tutto sommato discreto, con risultati di cui potrete andarne fieri.

Voto - 7-

Scorpione: Venere sarà in buona posizione per le prossime settimane. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 3 maggio dunque, bisogna sfruttare questo periodo affinché la vostra relazione di coppia sia semplicemente favolosa. Se siete single forse non ci sarà molto spazio per l'amore al momento, ma trascorrere questo periodo in compagnia delle persone a voi più care, sarà comunque meraviglioso. In ambito lavorativo si prospetta una giornata intensa, ma dalla quale saprete ottenere grandi soddisfazioni. Voto - 8,5

Sagittario: questo periodo poco piacevole finalmente è arrivato alla sua conclusione, e secondo l'oroscopo è arrivato il momento di far valere i vostri sentimenti. Che siate single oppure no quindi, se avete una persona nel vostro cuore, è giunto il momento che sappia quanto sia importante per voi averla al vostro fianco.

In ambito lavorativo dovrete essere pronti per ogni incarico che vi verrà assegnato, dunque preparatevi a tutto. Voto - 7+

Capricorno: settore professionale che vi vedrà particolarmente attivi secondo l'oroscopo. La vostra perspicacia sommata alla vostra esperienza vi permetterà di saperci veramente fare con gli affari, centrando i vostri obiettivi. Sfera sentimentale che invece attraverserà una crisi in quest'ultimo periodo a causa di Venere opposta. Quando manca la passione nella vostra vita, le cose tra voi e il partner potrebbero peggiorare, dunque attenti al vostro temperamento un po’ troppo agitato. Voto - 6,5

Acquario: vi lascerete guidare da sentimenti positivi in questa giornata secondo l'oroscopo.

Questo cielo non è così male nei confronti, per cui, vedrete che avrete modo di apprezzare meglio ogni cosa pensando con ottimismo, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro invece attenti alle distrazioni, perché potrebbero portarvi via un bel po’ di tempo. Fortunatamente ci sarà Saturno a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7,5

Pesci: cielo grandioso per voi nativi del segno, ottimo per trascorrere un inizio di estate sereno. Sul fronte sentimentale questo periodo sarà ricco di belle emozioni, e la Luna e Venere saranno a vostra disposizione. Se siete single mettete in mostra il vostro fascino, perché sicuramente verrà notato. In ambito lavorativo troverete proposte e soluzioni interessanti per i vostri progetti, soprattutto i nati nella prima decade.

Voto - 9