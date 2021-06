L'oroscopo del mese di luglio prevede un Giove retrogrado tornare nel segno dell'Acquario, che in particolare nel lavoro avrà modo di dare nuovamente il meglio di sé, anche in amore i nativi del segno dovranno lavorarci ancora un po’, mentre Bilancia sarà in grado di riprendere in mano la propria vita sentimentale. Per Scorpione qualcosa non andrà come vogliono in amore, mentre Pesci potrebbe assumere un atteggiamento più etico in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di luglio 2021 per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo luglio 2021, 2^ sestina

Bilancia: questo mese di luglio vi darà molte più opportunità rispetto al mese precedente secondo l'oroscopo. Con Venere che si troverà in sestile dal segno del Leone, in ambito sentimentale potreste provare a riprendere in mano la vostra vita di coppia, superando quei problemi che tanto vi hanno tormentato recentemente. Se siete single potreste fare nuovi incontri, ma valuterete con attenzione se possa trattarsi di una storia d'amore interessante o no. In ambito lavorativo Giove farà ritorno al segno dell'Acquario a fine mese, mentre Mercurio sarà in quadratura. Diciamo dunque che saranno giornate un po’ anonime, e toccherà a voi dare un po’ di colore.

Voto - 8-

Scorpione: oroscopo del mese di luglio difficile per voi nativi del segno. Questa parte centrale dell'estate non sarà all'altezza delle vostre aspettative per diversi motivi. In amore Venere sarà in quadratura per un po’, e il rischio di causare incomprensioni o litigi sarà facile. Fortunatamente il pianeta dell'amore tornerà a splendere verso fine mese, per cui con un atteggiamento maturo, senza agire d'impulso, potreste riuscire a cavarvela.

Se siete single c'è qualcosa nella vostra vita che non va come volete, e questo potrebbe essere molto importante per provare a sistemare alcune cose. In ambito lavorativo sarà una situazione più o meno simile al mese precedente, se non con dei piccoli miglioramenti. Giove e Mercurio inizialmente saranno favorevoli, regalandovi discrete opportunità con i vostri progetti.

Successivamente Giove tornerà nel segno dell'Acquario, ma se vi siete dati da fare, non avrete problemi a ultimare i vostri lavori. Voto - 6,5

Sagittario: e finalmente Venere torna a splendere anche per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, questa sarà la vostra occasione per poter fare colpo verso la persona che vi piace. Non perdete tempo, poiché tale influsso astrale non durerà a lungo. Se avete una relazione stabile curate la vostra storia d'amore, il vostro modo di apparire, di fare. Nella seconda parte del mese infatti potreste non avere la stessa fortuna. Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Mercurio smette di sfavorirvi, così come Giove. Marte inoltre vi darà grinta e forza di volontà, perfetti per recuperare terreno.

Ci sarà parecchio da fare, e voi dimostrate di essere pronti a tutto. Voto - 7,5

Capricorno: questo mese di luglio non sarà affatto male per voi secondo l'oroscopo. Venere smetterà di darvi fastidio, e se non avete preso la decisione di tagliare rapporti con il partner, piano piano vedrete che le cose torneranno a funzionare bene. Verso la fine del mese inoltre, Venere sarà in trigono, permettendovi di avere una marcia in più. Se siete single potreste riuscire a trovare una persona che vi comprende appieno. Quest'estate di colpo potrebbe accendersi e regalarvi una magnifica storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro forse non ci sarà tanta voglia di impegnarsi, considerato anche il periodo, colpa anche di Mercurio che purtroppo si troverà in opposizione.

Ebbene, cercate di non trascurare i vostri impegni per ritrovarvi indietro. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo del mese di luglio sottotono dal punto di vista sentimentale. Trarre giovamento dalla vostra relazione di coppia non è facile quando Venere si trova in opposizione. Non sarà così per sempre, questo sì, ciò nonostante fate attenzione a non mostrarvi nervosi e agitati senza un perché. Se siete single parlare di sentimenti non sarà una grande idea per voi, meglio evitare. Per quanto riguarda il settore professionale invece, la seconda parte del mese si prospetta interessante, considerato che Giove tornerà nel vostro segno zodiacale. Avrete dunque modo di riprendere le vostre attività professionali e poter arricchire il vostro percorso, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7-

Pesci: Venere purtroppo non sarà più in trigono, ma secondo l'oroscopo questo mese di luglio non sarà così male, almeno per le prossime tre settimane. Questo periodo si prospetta stabile, tranquillo, ma comunque molto bello da vivere insieme al partner. I problemi verranno quando Venere entrerà in opposizione. Cercate di vedere la vostra relazione in modo più etico e meno spensierato, prendendo le cose più seriamente. In questo modo, mostrerete maturità, e al partner potrà solo fare piacere. Se siete single e magari siete avete corteggiato bene finora la persona che vi piace, potreste anche provare a farvi avanti. Settore professionale più o meno stabile. Giove tornerà indietro nel segno dell'Acquario, in compenso però, avrete Mercurio in trigono dal segno del Cancro per provare a sviluppare le vostre idee e arrivare al successo desiderato. Voto - 7,5